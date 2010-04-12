Форуми / Валюта / Валютний ринок / Валютный рынок в контексте Валютный рынок в контексте + Додати

тему Відповісти

на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7244724572467247> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 961 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 134 5. более 75% 64% 612 Всього голосів : 961 Додано: Пон 24 гру, 2018 00:20 Удалил Востаннє редагувалось yama в Пон 24 гру, 2018 00:36, всього редагувалось 1 раз. взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :( yama Повідомлень: 466 З нами з: 12.08.17 Подякував: 986 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 00:23 Василь-Рівне написав: yama написав: Я патриот, но я реалист !

давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !

$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500 Я патриот, но я реалист !давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500

В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! Це я проте, що якщо в одного 1100$ зарплата, а у двох по 200, то в середньому і буде 500 про які пише Лібо, тобто тут він правий на всі 100%. Мій знайомий сантехнік (толковий)бере 2000 грн за день, 1000 грн за півдня, мінімально 700 грн за пару годин, до нього черга, записуватись потрібно наперед, тобто толкові у нас заробляють, а ліниві та нероби скиглять, що їм завжди держава винна. Кожний у нас може заробити, аби було бажання, але не всі хочуть, а от понити на форумах, "чта всьо прапала - зубожілі" - от тут без проблем, язиком то не руками і не головою. В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!Це я проте, що якщо в одного 1100$ зарплата, а у двох по 200, то в середньому і буде 500 про які пише Лібо, тобто тут він правий на всі 100%.Мій знайомий сантехнік (толковий)бере 2000 грн за день, 1000 грн за півдня, мінімально 700 грн за пару годин, до нього черга, записуватись потрібно наперед, тобто толкові у нас заробляють, а ліниві та нероби скиглять, що їм завжди держава винна. Кожний у нас може заробити, аби було бажання, але не всі хочуть, а от понити на форумах, "чта всьо прапала - зубожілі" - от тут без проблем, язиком то не руками і не головою. ви не телефонували. Ось це основне. На заборі слово з трьох букв, а за забором дрова лежать. 30000 це на фуру далекобійник в європу і треба поділитися з тим хто тобі хороший маршрут підкине, в рф такий же далекобійник, але по рф на наші гроші має 45000.

Лібо говорив про касира тобто про низько кваліфіковану роботу. А так я знаю людей що і по 100 000 мають. ви не телефонували. Ось це основне. На заборі слово з трьох букв, а за забором дрова лежать. 30000 це на фуру далекобійник в європу і треба поділитися з тим хто тобі хороший маршрут підкине, в рф такий же далекобійник, але по рф на наші гроші має 45000.Лібо говорив про касира тобто про низько кваліфіковану роботу. А так я знаю людей що і по 100 000 мають. взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :( yama Повідомлень: 466 З нами з: 12.08.17 Подякував: 986 раз. Подякували: 57 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 00:40

Правильно написали, что до 1991 все спокойно говорили "на Украине" и никаких мыслей по поводу не возникало. После развала Союза и получения независимости стали говорить "в Украине". Отвыкать от "на" было не сложно, но и сходу не получалось. Языковые привычки меняются достаточно медленно. Россияне себя переучивать не захотели. Свою роль в этом, по-видимому, сыграла и политика. Но я знаю людей в России, выступающих за Украину, но при этом по привычке говорящих "на Украине". Так что теперь?

А в общем, правильно написал freeze - не по хрен, как они там говорят?

Пусть это будет самой большой нашей проблемой. Со временем, может, научатся. Сегодня очень оживлённо обсуждается высокоактуальная тема, как правильно - в или на Украине.Правильно написали, что до 1991 все спокойно говорили "на Украине" и никаких мыслей по поводу не возникало. После развала Союза и получения независимости стали говорить "в Украине". Отвыкать от "на" было не сложно, но и сходу не получалось. Языковые привычки меняются достаточно медленно. Россияне себя переучивать не захотели. Свою роль в этом, по-видимому, сыграла и политика. Но я знаю людей в России, выступающих за Украину, но при этом по привычке говорящих "на Украине". Так что теперь?А в общем, правильно написал- не по хрен, как они там говорят?Пусть это будет самой большой нашей проблемой. Со временем, может, научатся. Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 24 гру, 2018 00:51, всього редагувалось 2 разів.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11138 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3453 раз. Подякували: 3259 раз. Профіль 2 2 4 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 00:49 yama написав: ...

Я взял грубо 1000 евро в мес , если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год или 16000 мес. ...Я взял грубо, если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год или 16000 мес.

А не много?

Не знаю, сколько реально зарабатывают в Польше, но им же и там жить на что-то то нужно. А не много?Не знаю, сколько реально зарабатывают в Польше, но им же и там жить на что-то то нужно.

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11138 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3453 раз. Подякували: 3259 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 00:57 холява написав: Libo

Либо , Привет.

Вы когда нибудь читали Мирослава Гая ?

https://www.obozrevatel.com/abroad/tako ... -budet.htm .

Полностью Ваш стиль. Либо , Привет.Вы когда нибудь читали Мирослава Гая ?Полностью Ваш стиль.

Спасибо за ссылку.

Боже, какой бред! Спасибо за ссылку.Боже, какой бред!

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11138 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3453 раз. Подякували: 3259 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 01:21 ol_zy написав: С чего вы взяли, что в фразе "На Вкраїні милій" Вкраїна - это Украина? Из контекста понятно, что он хочет быть похоронен в краю родном - там где родился. И далее там конкретно упоминается Україна как страна. И даже, если предположить, что он пошел на такой трюк для рифмы, что допускается в стихах, то я выше приводил 4 стиха, которые нашел за несколько минут где он пишет в Украине. С чего вы взяли, что в фразе "На Вкраїні милій" Вкраїна - это Украина? Из контекста понятно, что он хочет быть похоронен в краю родном - там где родился. И далее там конкретно упоминается Україна как страна. И даже, если предположить, что он пошел на такой трюк для рифмы, что допускается в стихах, то я выше приводил 4 стиха, которые нашел за несколько минут где он пишет в Украине.

Украина тогда была в пределах части теперешней Киевской и Черкасской области Украина тогда была в пределах части теперешней Киевской и Черкасской области фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах. Guineapig

Повідомлень: 886 З нами з: 02.06.14 Подякував: 69 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 01:25 yama написав: Долярчик написав: ....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...

- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.



.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....

- то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд!

- а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?



- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...



- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!



"змія їсть себе за хвіст"©®™???! ....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень...- колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п..... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись"....- то- а, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти)?- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...- то що виходить, що вже тим гуртівням НЕ ПОТРІБНО, щоб було відкрито багато "чужих" магазинів, але з ЇХНІМ товаром? - їм не потрібні постійні клієнти, які закупляють їхній товар великими партіями/гуртом?!!!©®™???! базар якщо ще не помер то помре скоро, майбутнє тільки за інтернет торгівлею, Amazon eBay... І супермаркетами класу епіцентр ашан метро... Сільпо... Якщо вас немає в інтернеті - вас немає. Це питання часу рік два нууу три. Зараз навіть товар за 50 грн готові купувати в інтернеті з доставкою 50 грн. базар якщо ще не помер то помре скоро, майбутнє тільки за інтернет торгівлею, Amazon eBay... І супермаркетами класу епіцентр ашан метро... Сільпо... Якщо вас немає в інтернеті - вас немає. Це питання часу рік два нууу три. Зараз навіть товар за 50 грн готові купувати в інтернеті з доставкою 50 грн.

расскажешь бабушкам что их нет расскажешь бабушкам что их нет фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах. Guineapig

Повідомлень: 886 З нами з: 02.06.14 Подякував: 69 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 01:28 rasmus написав: zРадио написав: Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи. Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи.



Спорить можно вечно и мнений будет много.

Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально. Спорить можно вечно и мнений будет много.Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально.

Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было. Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было. фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах. Guineapig

Повідомлень: 886 З нами з: 02.06.14 Подякував: 69 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 06:25 Guineapig написав: rasmus написав: zРадио написав: Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи. Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи.



Спорить можно вечно и мнений будет много.

Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально. Спорить можно вечно и мнений будет много.Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально.

Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было. Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было.

Ну да, какая ещё РосИмперия при Шевченко, в середине 19 века....только Речь Посполита.. .. Ну да, какая ещё РосИмперия при Шевченко, в середине 19 века....только Речь Посполита.. .. juristkostya Повідомлень: 2251 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 08:24 juristkostya написав: Guineapig написав: rasmus написав: Спорить можно вечно и мнений будет много.

Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально. Спорить можно вечно и мнений будет много.Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально.

Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было. Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было.

Ну да, какая ещё РосИмперия при Шевченко, в середине 19 века....только Речь Посполита.. .. Ну да, какая ещё РосИмперия при Шевченко, в середине 19 века....только Речь Посполита.. ..

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC)

Таким образом, в течение XVI века «Украина» становится неофициальным названием конкретного региона Малороссии, входящего в состав Речи Посполитой, наравне с названиями других историко-этнографических регионов (Волынь, Подолье, Покутье, Северщина, Червоная Русь). Оно закрепляется за Средним Приднепровьем (Южной Киевщиной и Брацлавщиной) — территорией, контролировавшейся казаками[12]:184[13]. Жителей этой территории стали называть украинцами, украинными людьми или украинниками, т.е. жителями ѹкраины[19]. Географическую, а не этническую привязку этого понятия демонстрирует тот факт, что украинцами называли и служилую польскую шляхту на этих территориях Руси[14].



Во времена восстания Хмельницкого название «Ѹкраина» стало применяться в письменных источниках и в произведениях устного народного творчества; пользовался им сам Богдан Хмельницкий и его преемники[13]. Оно, однако, закрепилось только за территориями принадлежащими Речи Посполитой, не распространилось на южнорусские территории Руси и не стало названием государства[13]. В официальной переписке Хмельницкий называл себя гетманом Войска Запорожского, земли же называл малороссийскими или «украинными». Таким образом, в течение XVI века «Украина» становится неофициальным названием конкретного региона Малороссии, входящего в состав Речи Посполитой, наравне с названиями других историко-этнографических регионов (Волынь, Подолье, Покутье, Северщина, Червоная Русь). Оно закрепляется за Средним Приднепровьем (Южной Киевщиной и Брацлавщиной) — территорией, контролировавшейся казаками[12]:184[13]. Жителей этой территории стали называть украинцами, украинными людьми или украинниками, т.е. жителями ѹкраины[19]. Географическую, а не этническую привязку этого понятия демонстрирует тот факт, что украинцами называли и служилую польскую шляхту на этих территориях Руси[14].Во времена восстания Хмельницкого название «Ѹкраина» стало применяться в письменных источниках и в произведениях устного народного творчества; пользовался им сам Богдан Хмельницкий и его преемники[13]. Оно, однако, закрепилось только за территориями принадлежащими Речи Посполитой, не распространилось на южнорусские территории Руси и не стало названием государства[13]. В официальной переписке Хмельницкий называл себя гетманом Войска Запорожского, земли же называл малороссийскими или «украинными». фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах. Guineapig

Повідомлень: 886 З нами з: 02.06.14 Подякував: 69 раз. Подякували: 71 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7244724572467247> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: imlex і 3 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1404 , 1405 , 1406

Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04 14053 1609850

Tegularius Пон 24 гру, 2018 03:54 Валютный рынок в мире 1 ... 651 , 652 , 653

Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15 6520 1383559

UA Чет 20 гру, 2018 17:06 Валютный юмор 1 ... 14 , 15 , 16

tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48 159 253093

Сибарит Чет 09 сер, 2018 15:58