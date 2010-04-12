yama написав:Я патриот, но я реалист ! давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 ! $ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500
В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! Це я проте, що якщо в одного 1100$ зарплата, а у двох по 200, то в середньому і буде 500 про які пише Лібо, тобто тут він правий на всі 100%. Мій знайомий сантехнік (толковий)бере 2000 грн за день, 1000 грн за півдня, мінімально 700 грн за пару годин, до нього черга, записуватись потрібно наперед, тобто толкові у нас заробляють, а ліниві та нероби скиглять, що їм завжди держава винна. Кожний у нас може заробити, аби було бажання, але не всі хочуть, а от понити на форумах, "чта всьо прапала - зубожілі" - от тут без проблем, язиком то не руками і не головою.
ви не телефонували. Ось це основне. На заборі слово з трьох букв, а за забором дрова лежать. 30000 це на фуру далекобійник в європу і треба поділитися з тим хто тобі хороший маршрут підкине, в рф такий же далекобійник, але по рф на наші гроші має 45000. Лібо говорив про касира тобто про низько кваліфіковану роботу. А так я знаю людей що і по 100 000 мають.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
Сегодня очень оживлённо обсуждается высокоактуальная тема, как правильно - в или на Украине. Правильно написали, что до 1991 все спокойно говорили "на Украине" и никаких мыслей по поводу не возникало. После развала Союза и получения независимости стали говорить "в Украине". Отвыкать от "на" было не сложно, но и сходу не получалось. Языковые привычки меняются достаточно медленно. Россияне себя переучивать не захотели. Свою роль в этом, по-видимому, сыграла и политика. Но я знаю людей в России, выступающих за Украину, но при этом по привычке говорящих "на Украине". Так что теперь? А в общем, правильно написал freeze - не по хрен, как они там говорят? Пусть это будет самой большой нашей проблемой. Со временем, может, научатся.
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 24 гру, 2018 00:51, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ol_zy написав:С чего вы взяли, что в фразе "На Вкраїні милій" Вкраїна - это Украина? Из контекста понятно, что он хочет быть похоронен в краю родном - там где родился. И далее там конкретно упоминается Україна как страна. И даже, если предположить, что он пошел на такой трюк для рифмы, что допускается в стихах, то я выше приводил 4 стиха, которые нашел за несколько минут где он пишет в Украине.
Украина тогда была в пределах части теперешней Киевской и Черкасской области
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Долярчик написав:....вже, щось давно хотів підняти тему..... гуртівень... - колись я думав, чому гуртівні собі паралельно не понавідкривають своїх магазинів у роздріб? - і переважно чув відповіді, що то багато мороки..... - не хочуть заморочуватись...і т. п.
.... і от, чим раз, тим більше спостерігається те явище, яким колись, ніби, "не хотіли заморочуватись".... - то тепер гуртівні "шурують" свій товар на ліво і на право всім підряд! - а що ж тоді мають робити ті дрібні(та й великі) магазини, які на тих гуртівнях таряться, якщо гуртівні "перетягують" на себе +/- 50% клієнтів(якщо не більше), які ще 3-5років тому, тарились тільки по магазинах, бо гуртівні були для них не доступні!(бо потрібно було масштабно таритись, а не 3-5-10 одиниць товару можна було взяти "будь кому" з вулиці! )?
- мдаааа, дійсно спостерігається багато "акул бізнесу", які тупо їдять дрібних рибок бізнесу...
базар якщо ще не помер то помре скоро, майбутнє тільки за інтернет торгівлею, Amazon eBay... І супермаркетами класу епіцентр ашан метро... Сільпо... Якщо вас немає в інтернеті - вас немає. Це питання часу рік два нууу три. Зараз навіть товар за 50 грн готові купувати в інтернеті з доставкою 50 грн.
расскажешь бабушкам что их нет
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
zРадио написав:Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи.
Спорить можно вечно и мнений будет много. Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально.
Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было.
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
zРадио написав:Наиболее вероятно, что "на Украине/у" - исторически сложившееся выражение русского, а не украинского языка, и значит оно направление движения силы (агрессии), а не территориальное определение "края" империи.
Спорить можно вечно и мнений будет много. Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально.
Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было.
Ну да, какая ещё РосИмперия при Шевченко, в середине 19 века....только Речь Посполита.. ..
rasmus написав:Спорить можно вечно и мнений будет много. Мне ближе все же мысль про окраину бывшей империи, чисто территориально.
Но окраина Речи Посполитой а не Русской империи, которой тогда еще не было.
Ну да, какая ещё РосИмперия при Шевченко, в середине 19 века....только Речь Посполита.. ..
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC) Таким образом, в течение XVI века «Украина» становится неофициальным названием конкретного региона Малороссии, входящего в состав Речи Посполитой, наравне с названиями других историко-этнографических регионов (Волынь, Подолье, Покутье, Северщина, Червоная Русь). Оно закрепляется за Средним Приднепровьем (Южной Киевщиной и Брацлавщиной) — территорией, контролировавшейся казаками[12]:184[13]. Жителей этой территории стали называть украинцами, украинными людьми или украинниками, т.е. жителями ѹкраины[19]. Географическую, а не этническую привязку этого понятия демонстрирует тот факт, что украинцами называли и служилую польскую шляхту на этих территориях Руси[14].
Во времена восстания Хмельницкого название «Ѹкраина» стало применяться в письменных источниках и в произведениях устного народного творчества; пользовался им сам Богдан Хмельницкий и его преемники[13]. Оно, однако, закрепилось только за территориями принадлежащими Речи Посполитой, не распространилось на южнорусские территории Руси и не стало названием государства[13]. В официальной переписке Хмельницкий называл себя гетманом Войска Запорожского, земли же называл малороссийскими или «украинными».
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.