yama написав:блин ну во-первых 21-й век на дворе перевод денег возможен, да и передать со знакомыми друзьями налом можно, между делом именно налом заходит больше половины так что статистику можно смело умножать на два, если без визы работать то 90 дней на протяжении пол года, а с визой хоть два года работай. Я говорю что приезжают на празники повидать родных. К чему ваш вопрос не ясно. Я взял грубо 1000 евро в мес, если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год
Вопрос был к тому, что никакие 3000 сюда не везут. Потому что семьям отправляют ежемесячно, а то и чаще. Они кушают каждый день, а не раз в полгода. Да и сами работники не святым духом питаются. Плюс всякие житейские вопросы и там и тут.
yama написав:Я патриот, но я реалист ! давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 ! $ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500
В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!
Закарпаття,Воловець, 3 дні тому: був вражений кількістью білбордів з вакансіями "від 6000 грн" на якесь виробицтво (контора на F, точно не пам'ятаю), куди розвозка возить аж під Сваляву. Мабуть, вахтами по 12 годин чи ще як, хз.
Закарпаття, Берегово, постійно пересікаючи кордон і ночуючи в цьому місті, був вражений тим, що ВСІ, особливо молодь з самого малечку, розмовляють угорською мовою. Дуже багато хто українською взагалі не володіють! Тут зрозуміло, що до кордону лише сім км і пішохідний і автомобільний потік інтенсивний на ту сторону, але щоб не знали мови своєї країни в якій мешкають! Всі вивіски і вказівники продубльовані також угорською. До валютного ринку - вчора потрібно було через банкомат, бо банки до 25 не працюють, погасити значну суму по кредитним карткам. В обміннику в Києві на 10 годину ранку курс був 27,60 на 27,75. Сама дівчина на значній сумі добавила до купівлі 3 копійки. О третій годині довелось їхати мимо цього ж обмінника - курс був 27,65 на 27,80. Не погасивши картки буквально неділю назад, втратив на обміні чуть більше двох з половиною тисяч гривень, але то таке.
Василь-Рівне написав: В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!
Вы просто не знаете специфики работы дальнобойщиков на украинском загран. паспорте ( в польско-литовских фирмах работают по другому )...тоесть ,есть ограничение на пребывание за границей по дням пребывания ( долго расписывать но примерно 50 на 50 )...ну и еще куча моментов с колейками на границах и дозволами ..тоесть в среднем за 1 месяц можно заработать 30-40 000 грн работая 2 рейса подряд ...а за следующий 0-20 000 грн , в большей степени проведя его дома...тоесть в среднем ежемесячно если взять по году ,это 23 000 -28 000 грн на сегодня...єто они , в последний год выросли на процентов 50 , потому как началось бегство за границу... в "уездных" PL-LT конторах платят от 1200-1800 Евро в среднем за месяц НЕВЫЛАЗНОЙ из кабины работы ...работают 3-6 месяцев , потом дома месяц-два дома..немного больше получается , но и условия другие...много водителей уже вернулось оттуда , и не планирует возвращаться...от 30+ гарантировано !!! ежемесячно !!! пока больше похоже на замануху..
freeze написав:Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ.
не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело.
Я думаю, что все прошли, через сито КГБ, даже отдаленные приходы. Одни выкручивались, другие выдумали что-то, третьи и по исповеди стучали. Времена были, я никого сейчас не осуждаю. Хорошо быть умным и смелым сейчас, сидя на диване перед компьютером.
Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.
Нічого не значить з точки зору простого пересічного, у якого своя проста пересічна думка і який може стати агентом будь чого і будь коли. А ось на днях було б виповнилося б 81 рік Вячеславу Чорноволу! Думаю у нього була інша точка зору і інша життєва стезя! І таких було вдосталь, щоб при деякій критичній масі пересічних змінити країну, але саме критичної маси пересічних і не вистачило! І в кожного своя точка зору! Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво! Якщо б таке зробили в перші роки незалежності, то про 90 відсотків нинішнього політичного іконостаса ми навіть не здогадувалися б. А так маємо те, що маємо і шукаємо в чому наші проблеми. «Може треба було щось міняти в консерваторії» як писав М. Жванецький!