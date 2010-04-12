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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7244724572467247 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 961 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 134 5. более 75% 64% 612 Всього голосів : 961 Додано: Пон 24 гру, 2018 08:42 yama написав: блин ну во-первых 21-й век на дворе перевод денег возможен, да и передать со знакомыми друзьями налом можно, между делом именно налом заходит больше половины так что статистику можно смело умножать на два, если без визы работать то 90 дней на протяжении пол года, а с визой хоть два года работай. Я говорю что приезжают на празники повидать родных. К чему ваш вопрос не ясно. Я взял грубо 1000 евро в мес, если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год блин ну во-первых 21-й век на дворе перевод денег возможен, да и передать со знакомыми друзьями налом можно, между делом именно налом заходит больше половины так что статистику можно смело умножать на два, если без визы работать то 90 дней на протяжении пол года, а с визой хоть два года работай. Я говорю что приезжают на празники повидать родных. К чему ваш вопрос не ясно. Я взял грубо 1000 евро в мес, если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год

Вопрос был к тому, что никакие 3000 сюда не везут. Потому что семьям отправляют ежемесячно, а то и чаще. Они кушают каждый день, а не раз в полгода. Да и сами работники не святым духом питаются. Плюс всякие житейские вопросы и там и тут.



*Відправлено з Чату Вопрос был к тому, что никакие 3000 сюда не везут. Потому что семьям отправляют ежемесячно, а то и чаще. Они кушают каждый день, а не раз в полгода. Да и сами работники не святым духом питаются. Плюс всякие житейские вопросы и там и тут. Яша Повідомлень: 681 З нами з: 10.04.07 Подякував: 47 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 08:58 ЛАД написав: yama написав: ...

Я взял грубо 1000 евро в мес , если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год или 16000 мес. ...Я взял грубо, если без визы то 3 мес, вот и 3000, так два раза в год вот 6000*32=192000 грн в год или 16000 мес.

А не много?

Не знаю, сколько реально зарабатывают в Польше, но им же и там жить на что-то то нужно. А не много?Не знаю, сколько реально зарабатывают в Польше, но им же и там жить на что-то то нужно.

хз моя знакомая "ж*** моет" в Германии 1200 + хвачик + проживание все включено. Вот на рождество приезжает. Ей повезло дедушка ветеран второй мировой еще в трезвой памяти сам себе сосиски жарит. хз моя знакомая "ж*** моет" в Германии 1200 + хвачик + проживание все включено. Вот на рождество приезжает. Ей повезло дедушка ветеран второй мировой еще в трезвой памяти сам себе сосиски жарит. взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :( yama Повідомлень: 466 З нами з: 12.08.17 Подякував: 986 раз. Подякували: 57 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 09:17 Рыба-сом написав: Василь-Рівне написав: yama написав: Я патриот, но я реалист !

давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !

$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500 Я патриот, но я реалист !давайте не будем о зарплате 500 у.е. ведь 100% неправда, "депутаты жрут мясо а народ капусту вместе получаем голубцы " . город Львов областной центр культурная столица Украины и т.п. и т.д. ну нету ни у кого $ 500 !$ 300 много у кого есть, а вот 500 и более только у директоров, айтишников, и так далее ... надоелы вы со своими $ 500

В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!

Закарпаття,Воловець, 3 дні тому: був вражений кількістью білбордів з вакансіями "від 6000 грн" на якесь виробицтво (контора на F, точно не пам'ятаю), куди розвозка возить аж під Сваляву. Мабуть, вахтами по 12 годин чи ще як, хз. Закарпаття,Воловець, 3 дні тому: був вражений кількістью білбордів з вакансіями "від 6000 грн" на якесь виробицтво (контора на F, точно не пам'ятаю), куди розвозка возить аж під Сваляву. Мабуть, вахтами по 12 годин чи ще як, хз.

Закарпаття, Берегово, постійно пересікаючи кордон і ночуючи в цьому місті, був вражений тим, що ВСІ, особливо молодь з самого малечку, розмовляють угорською мовою. Дуже багато хто українською взагалі не володіють! Тут зрозуміло, що до кордону лише сім км і пішохідний і автомобільний потік інтенсивний на ту сторону, але щоб не знали мови своєї країни в якій мешкають! Всі вивіски і вказівники продубльовані також угорською.

До валютного ринку - вчора потрібно було через банкомат, бо банки до 25 не працюють, погасити значну суму по кредитним карткам. В обміннику в Києві на 10 годину ранку курс був 27,60 на 27,75. Сама дівчина на значній сумі добавила до купівлі 3 копійки. О третій годині довелось їхати мимо цього ж обмінника - курс був 27,65 на 27,80. Не погасивши картки буквально неділю назад, втратив на обміні чуть більше двох з половиною тисяч гривень, але то таке. Закарпаття, Берегово, постійно пересікаючи кордон і ночуючи в цьому місті, був вражений тим, що ВСІ, особливо молодь з самого малечку, розмовляють угорською мовою. Дуже багато хто українською взагалі не володіють! Тут зрозуміло, що до кордону лише сім км і пішохідний і автомобільний потік інтенсивний на ту сторону, але щоб не знали мови своєї країни в якій мешкають! Всі вивіски і вказівники продубльовані також угорською.До валютного ринку - вчора потрібно було через банкомат, бо банки до 25 не працюють, погасити значну суму по кредитним карткам. В обміннику в Києві на 10 годину ранку курс був 27,60 на 27,75. Сама дівчина на значній сумі добавила до купівлі 3 копійки. О третій годині довелось їхати мимо цього ж обмінника - курс був 27,65 на 27,80. Не погасивши картки буквально неділю назад, втратив на обміні чуть більше двох з половиною тисяч гривень, але то таке. Qwerty Повідомлень: 1864 З нами з: 25.02.15 Подякував: 246 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 09:18 Василь-Рівне написав: В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!!

Вы просто не знаете специфики работы дальнобойщиков на украинском загран. паспорте ( в польско-литовских фирмах работают по другому )...тоесть ,есть ограничение на пребывание за границей по дням пребывания ( долго расписывать но примерно 50 на 50 )...ну и еще куча моментов с колейками на границах и дозволами ..тоесть в среднем за 1 месяц можно заработать 30-40 000 грн работая 2 рейса подряд ...а за следующий 0-20 000 грн , в большей степени проведя его дома...тоесть в среднем ежемесячно если взять по году ,это 23 000 -28 000 грн на сегодня...єто они , в последний год выросли на процентов 50 , потому как началось бегство за границу... в "уездных" PL-LT конторах платят от 1200-1800 Евро в среднем за месяц НЕВЫЛАЗНОЙ из кабины работы ...работают 3-6 месяцев , потом дома месяц-два дома..немного больше получается , но и условия другие...много водителей уже вернулось оттуда , и не планирует возвращаться...от 30+ гарантировано !!! ежемесячно !!! пока больше похоже на замануху.. Вы просто не знаете специфики работы дальнобойщиков на украинском загран. паспорте ( в польско-литовских фирмах работают по другому )...тоесть ,есть ограничение на пребывание за границей по дням пребывания ( долго расписывать но примерно 50 на 50 )...ну и еще куча моментов с колейками на границах и дозволами ..тоесть в среднем за 1 месяц можно заработать 30-40 000 грн работая 2 рейса подряд ...а за следующий 0-20 000 грн , в большей степени проведя его дома...тоесть в среднем ежемесячно если взять по году ,это 23 000 -28 000 грн на сегодня...єто они , в последний год выросли на процентов 50 , потому как началось бегство за границу... в "уездных" PL-LT конторах платят от 1200-1800 Евро в среднем за месяц НЕВЫЛАЗНОЙ из кабины работы ...работают 3-6 месяцев , потом дома месяц-два дома..немного больше получается , но и условия другие...много водителей уже вернулось оттуда , и не планирует возвращаться...от 30+ гарантировано !!! ежемесячно !!! пока больше похоже на замануху.. lincoln2 Повідомлень: 544 З нами з: 05.02.11 Подякував: 49 раз. Подякували: 62 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 09:36 Re: Валютный рынок в контексте Доброго ранку панове. Харків "Космонавт" 27.75/27.95. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 2076 З нами з: 06.01.17 Подякував: 745 раз. Подякували: 757 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 09:38 freeze написав: juristkostya написав: freeze написав: Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ. Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ. не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело. не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело.



Я думаю, что все прошли, через сито КГБ, даже отдаленные приходы. Одни выкручивались, другие выдумали что-то, третьи и по исповеди стучали. Времена были, я никого сейчас не осуждаю. Хорошо быть умным и смелым сейчас, сидя на диване перед компьютером.



Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил. Я думаю, что все прошли, через сито КГБ, даже отдаленные приходы. Одни выкручивались, другие выдумали что-то, третьи и по исповеди стучали. Времена были, я никого сейчас не осуждаю. Хорошо быть умным и смелым сейчас, сидя на диване перед компьютером.Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.

Нічого не значить з точки зору простого пересічного, у якого своя проста пересічна думка і який може стати агентом будь чого і будь коли. А ось на днях було б виповнилося б 81 рік Вячеславу Чорноволу! Думаю у нього була інша точка зору і інша життєва стезя! І таких було вдосталь, щоб при деякій критичній масі пересічних змінити країну, але саме критичної маси пересічних і не вистачило! І в кожного своя точка зору! Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво! Якщо б таке зробили в перші роки незалежності, то про 90 відсотків нинішнього політичного іконостаса ми навіть не здогадувалися б. А так маємо те, що маємо і шукаємо в чому наші проблеми. «Може треба було щось міняти в консерваторії» як писав М. Жванецький! Нічого не значить з точки зору простого пересічного, у якого своя проста пересічна думка і який може стати агентом будь чого і будь коли. А ось на днях було б виповнилося б 81 рік Вячеславу Чорноволу! Думаю у нього була інша точка зору і інша життєва стезя! І таких було вдосталь, щоб при деякій критичній масі пересічних змінити країну, але саме критичної маси пересічних і не вистачило! І в кожного своя точка зору! Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво! Якщо б таке зробили в перші роки незалежності, то про 90 відсотків нинішнього політичного іконостаса ми навіть не здогадувалися б. А так маємо те, що маємо і шукаємо в чому наші проблеми. «Може треба було щось міняти в консерваторії» як писав М. Жванецький! Qwerty Повідомлень: 1864 З нами з: 25.02.15 Подякував: 246 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7244724572467247 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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