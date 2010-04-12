Додано: Пон 24 гру, 2018 09:38

freeze написав: juristkostya написав: freeze написав: Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ. Хотя думаю, что Филарет говорит истинную правду про сотрудничество всех с КГБ. не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело. не всех, конечно. На кого там стучать в отдалённых сельских приходах? В ключевых культовых заведениях другое дело.



Я думаю, что все прошли, через сито КГБ, даже отдаленные приходы. Одни выкручивались, другие выдумали что-то, третьи и по исповеди стучали. Времена были, я никого сейчас не осуждаю. Хорошо быть умным и смелым сейчас, сидя на диване перед компьютером.



Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил. Я думаю, что все прошли, через сито КГБ, даже отдаленные приходы. Одни выкручивались, другие выдумали что-то, третьи и по исповеди стучали. Времена были, я никого сейчас не осуждаю. Хорошо быть умным и смелым сейчас, сидя на диване перед компьютером.Вон сейчас в Латвии опубликовали архивы КГБ, жуть все - начиная от первого Премьер-министра были агентами. Я не говорю уже про Леха Валенсу, то что в суровые годы был агентом КГБ на самом деле нечего не значит, кроме злорадства тех, кто тогда в детский сад ходил.

Нічого не значить з точки зору простого пересічного, у якого своя проста пересічна думка і який може стати агентом будь чого і будь коли. А ось на днях було б виповнилося б 81 рік Вячеславу Чорноволу! Думаю у нього була інша точка зору і інша життєва стезя! І таких було вдосталь, щоб при деякій критичній масі пересічних змінити країну, але саме критичної маси пересічних і не вистачило! І в кожного своя точка зору! Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво! Якщо б таке зробили в перші роки незалежності, то про 90 відсотків нинішнього політичного іконостаса ми навіть не здогадувалися б. А так маємо те, що маємо і шукаємо в чому наші проблеми. «Може треба було щось міняти в консерваторії» як писав М. Жванецький!