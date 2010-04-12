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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7245724672477248

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:05

  tea написав:До вечора 28.ХХ поставить.

Які Ваші прогнози до кінця місяця? Буде трохи рости?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:10

  Senkiv написав:
  tea написав:До вечора 28.ХХ поставить.

Які Ваші прогнози до кінця місяця? Буде трохи рости?

*Відправлено з Чату

Не бачу причин,щоб до кінця місяця не рости.Маю на увазі готівку.
Бізнес в кінці місяця прибутки від новорічних продажів переводить в долар.
А ще на останньому тижні відкати від тендерів підуть на готівковий валютний ринок.
Десь раніше ЗЗЗЗЗЗ викладував суму тендерів минулого тижня.Вона на 10% більша,ніж в минулому році,а значить на 10% більше гривні піде на валютний ринок.
Найвищий курс грудня минулого року був 31 числа.
Те саме буде і в цьому році - найвищий курс грудня 31 числа.
Якщо,звісно,не бомбитимуть Троєщину. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:19

  tea написав:Не бачу причин,щоб до кінця місяця не рости.Маю на увазі готівку. Бізнес в кінці місяця прибутки від новорічних продажів переводить в долар. А ще на останньому тижні відкати від тендерів підуть на готівковий валютний ринок. Десь раніше ЗЗЗЗЗЗ викладував суму тендерів минулого тижня.Вона на 10% більша,ніж в минулому році,а значить на 10% більше гривні піде на валютний ринок. Найвищий курс грудня минулого року був 31 числа. Те саме буде і в цьому році - найвищий курс грудня 31 числа. Якщо,звісно,

дякую.

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:20

  lincoln2 написав:Вы просто не знаете специфики работы дальнобойщиков на украинском загран. паспорте ( в польско-литовских фирмах работают по другому )...тоесть ,есть ограничение на пребывание за границей по дням пребывания ( долго расписывать но примерно 50 на 50 )...ну и еще куча моментов с колейками на границах и дозволами ..тоесть в среднем за 1 месяц можно заработать 30-40 000 грн работая 2 рейса подряд ...а за следующий 0-20 000 грн , в большей степени проведя его дома...тоесть в среднем ежемесячно если взять по году ,это 23 000 -28 000 грн на сегодня...єто они , в последний год выросли на процентов 50 , потому как началось бегство за границу... в "уездных" PL-LT конторах платят от 1200-1800 Евро в среднем за месяц НЕВЫЛАЗНОЙ из кабины работы ...работают 3-6 месяцев , потом дома месяц-два дома..немного больше получается , но и условия другие...много водителей уже вернулось оттуда , и не планирует возвращаться...от 30+ гарантировано !!! ежемесячно !!! пока больше похоже на замануху..

не знаю, як з українцями, але поляк-далекобійник на TIR казав що має 6000 zl на руки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:36

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:Десь раніше ЗЗЗЗЗЗ викладував суму тендерів минулого тижня.Вона на 10% більша,ніж в минулому році,а значить на 10% більше гривні піде на валютний ринок.


Цікаво ці 10% росту ч.з зміну вартості, чи через збільшення к-сті тендерів ....
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:49

  Львівський БатяР написав:
  tea написав:Десь раніше ЗЗЗЗЗЗ викладував суму тендерів минулого тижня.Вона на 10% більша,ніж в минулому році,а значить на 10% більше гривні піде на валютний ринок.


Цікаво ці 10% росту ч.з зміну вартості, чи через збільшення к-сті тендерів ....

Якщо є час і бажання - можете погортати повідомлення ЗЗЗЗЗ і дійти до таблички.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 10:57

  flyman написав:
  lincoln2 написав:Вы просто не знаете специфики работы дальнобойщиков на украинском загран. паспорте ( в польско-литовских фирмах работают по другому )...тоесть ,есть ограничение на пребывание за границей по дням пребывания ( долго расписывать но примерно 50 на 50 )...ну и еще куча моментов с колейками на границах и дозволами ..тоесть в среднем за 1 месяц можно заработать 30-40 000 грн работая 2 рейса подряд ...а за следующий 0-20 000 грн , в большей степени проведя его дома...тоесть в среднем ежемесячно если взять по году ,это 23 000 -28 000 грн на сегодня...єто они , в последний год выросли на процентов 50 , потому как началось бегство за границу... в "уездных" PL-LT конторах платят от 1200-1800 Евро в среднем за месяц НЕВЫЛАЗНОЙ из кабины работы ...работают 3-6 месяцев , потом дома месяц-два дома..немного больше получается , но и условия другие...много водителей уже вернулось оттуда , и не планирует возвращаться...от 30+ гарантировано !!! ежемесячно !!! пока больше похоже на замануху..

не знаю, як з українцями, але поляк-далекобійник на TIR казав що має 6000 zl на руки.


так то поляк , він й дома буває , й вихідні є щоб дома побути з сім'єю , й не перероблює дуже ...багато чинників є ( навіть , яка авто 5 т чи 20 т , реф чи тент чи сцепка ) , але головне , що в наших водіїв , не ставка постійна щомісячна , а дуже різниться від місяця до місяця...тобто в середньму по року вона й не така "заоблачна", як на перший погляд в об'яві ,й цілком може бути правдива з деякого кута розгляду :)
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antey1969
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 11:21

  Оленъ в kедах написав:вЧЕРА написал, что одного из кандидатов ждет отремонтированная каюта в Лукъяновке. Забанили за оффтоп, а тут весь день трут про томасы и еще всякое важное.
Без офффтопа-такие наблюдения - за последнюю неделю в городе открылось 2 магазина рошен и ковзанка рошен. Открываются магазины,значит экономика крутится, жизнь налаживается. У нас президент того что надо президент, страны, а не рошена. Значит все хорошо не только у рошена, а у всех остальных. Как это отразится на курсе, еще дальше будет укрепляться гривня? До выборов 29 не увидим?

Вчора увечері бачив ілюмінацію фабрики... Я вам скажу, що не гірше ніж в Європі! Правда товариш сказав, що найближчим часом фабрику переносять до Борисполя, а на її місці збудують черговий ТРЦ... А до виборів багато цікавих і не дуже цікавих подій відбудеться! Сьогодні дивився інтерв`ю С.Березенка, в якому він звинувачував в фальсифікаціях і незаконних діях опонентів під час виборів в ОТГ... Тобто натяк на те, що не вони першими це почали і що це має місце і не дивуйтесь, якщо буде мати і на президентських. Підготовлюють електорат до екстраординарних подій!
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