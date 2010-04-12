lincoln2 написав:Вы просто не знаете специфики работы дальнобойщиков на украинском загран. паспорте ( в польско-литовских фирмах работают по другому )...тоесть ,есть ограничение на пребывание за границей по дням пребывания ( долго расписывать но примерно 50 на 50 )...ну и еще куча моментов с колейками на границах и дозволами ..тоесть в среднем за 1 месяц можно заработать 30-40 000 грн работая 2 рейса подряд ...а за следующий 0-20 000 грн , в большей степени проведя его дома...тоесть в среднем ежемесячно если взять по году ,это 23 000 -28 000 грн на сегодня...єто они , в последний год выросли на процентов 50 , потому как началось бегство за границу... в "уездных" PL-LT конторах платят от 1200-1800 Евро в среднем за месяц НЕВЫЛАЗНОЙ из кабины работы ...работают 3-6 месяцев , потом дома месяц-два дома..немного больше получается , но и условия другие...много водителей уже вернулось оттуда , и не планирует возвращаться...от 30+ гарантировано !!! ежемесячно !!! пока больше похоже на замануху..
не знаю, як з українцями, але поляк-далекобійник на TIR казав що має 6000 zl на руки.
так то поляк , він й дома буває , й вихідні є щоб дома побути з сім'єю , й не перероблює дуже ...багато чинників є ( навіть , яка авто 5 т чи 20 т , реф чи тент чи сцепка ) , але головне , що в наших водіїв , не ставка постійна щомісячна , а дуже різниться від місяця до місяця...тобто в середньму по року вона й не така "заоблачна", як на перший погляд в об'яві ,й цілком може бути правдива з деякого кута розгляду
Оленъ в kедах написав:вЧЕРА написал, что одного из кандидатов ждет отремонтированная каюта в Лукъяновке. Забанили за оффтоп, а тут весь день трут про томасы и еще всякое важное. Без офффтопа-такие наблюдения - за последнюю неделю в городе открылось 2 магазина рошен и ковзанка рошен. Открываются магазины,значит экономика крутится, жизнь налаживается. У нас президент того что надо президент, страны, а не рошена. Значит все хорошо не только у рошена, а у всех остальных. Как это отразится на курсе, еще дальше будет укрепляться гривня? До выборов 29 не увидим?
Вчора увечері бачив ілюмінацію фабрики... Я вам скажу, що не гірше ніж в Європі! Правда товариш сказав, що найближчим часом фабрику переносять до Борисполя, а на її місці збудують черговий ТРЦ... А до виборів багато цікавих і не дуже цікавих подій відбудеться! Сьогодні дивився інтерв`ю С.Березенка, в якому він звинувачував в фальсифікаціях і незаконних діях опонентів під час виборів в ОТГ... Тобто натяк на те, що не вони першими це почали і що це має місце і не дивуйтесь, якщо буде мати і на президентських. Підготовлюють електорат до екстраординарних подій!
Особливого політичного значення назва «Україна» набирає в наслідок Хмельниччини. Хоч офіційна назва Козацько-Гетьманської Держави 17 — 18 ст. була «Військо Запорозьке», але її територія була «козацька земля», яка звичайно і в українській і в польській практиці — називалася Україною. Отож, назви Україна, український, український народ щораз частіше вживалися в політичному і культурному житті Гетьманщини. Зустрічаємо їх раз-у-раз в актах і документах Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Дорошенка, І. Самойловича, І. Мазепи, П. Орлика. Старшина Дорошенко в листі до Запоріжжя 1671 писав про «всю Україну», «народ наш український», «українські міста» тощо. Про «отчизну Україну» згадував П. Полуботок у листі до В. Кочубея 1685. Антигетьман П. Іваненко (Петрик), укладаючи 1692 союзний договір з Кримським ханством, вчинив це «для одобрання од московское власти милое отчизни своее Украины», а в своїх універсалах і листах писав: «наша Україна».
detroytred написав:Libo Контрольный сочинителю (который заявляет * ты бы тут не позорился*).
21 декабря 1991 года главами 11 союзных республик — учредителей СНГ был подписан протокол о возложении командования Вооружёнными Силами СССР «до их реформирования» на Министра обороны СССР маршала авиации Шапошникова Евгения Ивановича[5].
Догадайся с 4-х))) раз, кто из оставшихся глав республик не подписал Протокол.
И главное почему?)) Как это можно было подписать 21 декабря после ЗУ о ЗСУ от 6 декабря.
Слушай, зачем ты мне про эти буквы, подписи и писульки? Ты не знаешь, чего стоили и до сих пор стоят некоторые законы, протоколы и подписи? Ты знаешь, кто командовал в 1991-1992 гг. Киевским военным округом? Генерал-полковник Чечеватов. Украинофоб. Отпетая, тупая кацапура. Который так и не признал Украину. Который подчинялся исключительно Москве. И командовал ККВО до 1992 года! Он срал на твои декларации о независимости, законы и протоколы. С трудом выставили его нах в его пида-рашку. Только потом дела начало потихоньку сдвигаться в пользу образования украинской армии. Вот в какой ситуации начиналась наша независимость и создание собственной армии.
ЗЫ Выезжая из Украины, генерал-полковник Чечеватов вывез якобы личного имущества на многие миллионы долларов. Это по тем временам! Это какая же армия давала ему добро на это, какая армия контролировала аэродромы, с которых взлетали самолеты, набитые награбленным колониальным добром русского генерал-губернатора? А ты мне какую-то х. и писанину ... Надо знать реальную обстановку в те времена, а не копи-пейст ...
Цікаво що можна було вивезти особистого в ті часи на мільйони доларів?! По тим цінам і враховуючи той асортимент і рівень життя, ну і звісно ті пріоритети?! На умі тільки антикваріат! Якщо він в той час коштував мільйони доларів, то сьогодні це сотні мільйонів чи навіть мільярди! Це були полотна Рафаеля, Леонардо, Рембрандта?! Якщо ними були набиті цілі літаки, то сьогодні музеї України повинні бути порожніми! Чи я щось не розумію в твоїх словах, таваріщ єфрейтор, на той час зам комхозвзвода, чи ким ви тоді були?!
detroytred написав:Libo Так о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы. А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.
Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички. И наверняка и твой комполка связи.
Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер. Как и у моск. патриархата.
Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?!
Среди нижнего звена армии 90-х хоть немного интересовались политикой (особенно в полку связи), а не бухали, воровали по натуре или корпели над техникой из призвания, только замполиты. Последние - это три в одном флаконе: и бухали, и воровали, и полит.воспитанием занимались.
detroytred написав:Libo Так о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы. А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.
Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички. И наверняка и твой комполка связи.
Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер. Как и у моск. патриархата.
Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?!