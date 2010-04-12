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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7246724772487249> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 961 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 134 5. более 75% 64% 612 Всього голосів : 961 Додано: Пон 24 гру, 2018 10:49 Львівський БатяР написав: tea написав: Десь раніше ЗЗЗЗЗЗ викладував суму тендерів минулого тижня.Вона на 10% більша,ніж в минулому році,а значить на 10% більше гривні піде на валютний ринок. Десь раніше ЗЗЗЗЗЗ викладував суму тендерів минулого тижня.Вона на 10% більша,ніж в минулому році,а значить на 10% більше гривні піде на валютний ринок.



Цікаво ці 10% росту ч.з зміну вартості, чи через збільшення к-сті тендерів .... Цікаво ці 10% росту ч.з зміну вартості, чи через збільшення к-сті тендерів ....

Якщо є час і бажання - можете погортати повідомлення ЗЗЗЗЗ і дійти до таблички. Якщо є час і бажання - можете погортати повідомлення ЗЗЗЗЗ і дійти до таблички. tea Повідомлень: 16362 З нами з: 15.11.08 Подякував: 459 раз. Подякували: 2124 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 10:57 flyman написав: lincoln2 написав: Вы просто не знаете специфики работы дальнобойщиков на украинском загран. паспорте ( в польско-литовских фирмах работают по другому )...тоесть ,есть ограничение на пребывание за границей по дням пребывания ( долго расписывать но примерно 50 на 50 )...ну и еще куча моментов с колейками на границах и дозволами ..тоесть в среднем за 1 месяц можно заработать 30-40 000 грн работая 2 рейса подряд ...а за следующий 0-20 000 грн , в большей степени проведя его дома...тоесть в среднем ежемесячно если взять по году ,это 23 000 -28 000 грн на сегодня...єто они , в последний год выросли на процентов 50 , потому как началось бегство за границу... в "уездных" PL-LT конторах платят от 1200-1800 Евро в среднем за месяц НЕВЫЛАЗНОЙ из кабины работы ...работают 3-6 месяцев , потом дома месяц-два дома..немного больше получается , но и условия другие...много водителей уже вернулось оттуда , и не планирует возвращаться...от 30+ гарантировано !!! ежемесячно !!! пока больше похоже на замануху.. Вы просто не знаете специфики работы дальнобойщиков на украинском загран. паспорте ( в польско-литовских фирмах работают по другому )...тоесть ,есть ограничение на пребывание за границей по дням пребывания ( долго расписывать но примерно 50 на 50 )...ну и еще куча моментов с колейками на границах и дозволами ..тоесть в среднем за 1 месяц можно заработать 30-40 000 грн работая 2 рейса подряд ...а за следующий 0-20 000 грн , в большей степени проведя его дома...тоесть в среднем ежемесячно если взять по году ,это 23 000 -28 000 грн на сегодня...єто они , в последний год выросли на процентов 50 , потому как началось бегство за границу... в "уездных" PL-LT конторах платят от 1200-1800 Евро в среднем за месяц НЕВЫЛАЗНОЙ из кабины работы ...работают 3-6 месяцев , потом дома месяц-два дома..немного больше получается , но и условия другие...много водителей уже вернулось оттуда , и не планирует возвращаться...от 30+ гарантировано !!! ежемесячно !!! пока больше похоже на замануху..

не знаю, як з українцями, але поляк-далекобійник на TIR казав що має 6000 zl на руки. не знаю, як з українцями, але поляк-далекобійник на TIR казав що має 6000 zl на руки.



так то поляк , він й дома буває , й вихідні є щоб дома побути з сім'єю , й не перероблює дуже ...багато чинників є ( навіть , яка авто 5 т чи 20 т , реф чи тент чи сцепка ) , але головне , що в наших водіїв , не ставка постійна щомісячна , а дуже різниться від місяця до місяця...тобто в середньму по року вона й не така "заоблачна", як на перший погляд в об'яві ,й цілком може бути правдива з деякого кута розгляду так то поляк , він й дома буває , й вихідні є щоб дома побути з сім'єю , й не перероблює дуже ...багато чинників є ( навіть , яка авто 5 т чи 20 т , реф чи тент чи сцепка ) , але головне , що в наших водіїв , не ставка постійна щомісячна , а дуже різниться від місяця до місяця...тобто в середньму по року вона й не така "заоблачна", як на перший погляд в об'яві ,й цілком може бути правдива з деякого кута розгляду lincoln2 Повідомлень: 548 З нами з: 05.02.11 Подякував: 49 раз. Подякували: 63 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 11:21 Оленъ в kедах написав: вЧЕРА написал, что одного из кандидатов ждет отремонтированная каюта в Лукъяновке. Забанили за оффтоп, а тут весь день трут про томасы и еще всякое важное.

Без офффтопа-такие наблюдения - за последнюю неделю в городе открылось 2 магазина рошен и ковзанка рошен. Открываются магазины,значит экономика крутится, жизнь налаживается. У нас президент того что надо президент, страны, а не рошена. Значит все хорошо не только у рошена, а у всех остальных. Как это отразится на курсе, еще дальше будет укрепляться гривня? До выборов 29 не увидим? вЧЕРА написал, что одного из кандидатов ждет отремонтированная каюта в Лукъяновке. Забанили за оффтоп, а тут весь день трут про томасы и еще всякое важное.Без офффтопа-такие наблюдения - за последнюю неделю в городе открылось 2 магазина рошен и ковзанка рошен. Открываются магазины,значит экономика крутится, жизнь налаживается. У нас президент того что надо президент, страны, а не рошена. Значит все хорошо не только у рошена, а у всех остальных. Как это отразится на курсе, еще дальше будет укрепляться гривня? До выборов 29 не увидим?

Вчора увечері бачив ілюмінацію фабрики... Я вам скажу, що не гірше ніж в Європі! Правда товариш сказав, що найближчим часом фабрику переносять до Борисполя, а на її місці збудують черговий ТРЦ... А до виборів багато цікавих і не дуже цікавих подій відбудеться! Сьогодні дивився інтерв`ю С.Березенка, в якому він звинувачував в фальсифікаціях і незаконних діях опонентів під час виборів в ОТГ... Тобто натяк на те, що не вони першими це почали і що це має місце і не дивуйтесь, якщо буде мати і на президентських. Підготовлюють електорат до екстраординарних подій! Вчора увечері бачив ілюмінацію фабрики... Я вам скажу, що не гірше ніж в Європі! Правда товариш сказав, що найближчим часом фабрику переносять до Борисполя, а на її місці збудують черговий ТРЦ... А до виборів багато цікавих і не дуже цікавих подій відбудеться! Сьогодні дивився інтерв`ю С.Березенка, в якому він звинувачував в фальсифікаціях і незаконних діях опонентів під час виборів в ОТГ... Тобто натяк на те, що не вони першими це почали і що це має місце і не дивуйтесь, якщо буде мати і на президентських. Підготовлюють електорат до екстраординарних подій! Qwerty Повідомлень: 1868 З нами з: 25.02.15 Подякував: 246 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 11:27 Guineapig написав:

«Слово „Україна“ вперше з'являється в літописах у 1187 р. і спочатку вживається як географічне позначення Київського порубіжжя.»

Читайте более вменяемые источники https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0_(%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0)

Особливого політичного значення назва «Україна» набирає в наслідок Хмельниччини. Хоч офіційна назва Козацько-Гетьманської Держави 17 — 18 ст. була «Військо Запорозьке», але її територія була «козацька земля», яка звичайно і в українській і в польській практиці — називалася Україною. Отож, назви Україна, український, український народ щораз частіше вживалися в політичному і культурному житті Гетьманщини. Зустрічаємо їх раз-у-раз в актах і документах Б. Хмельницького, І. Виговського, П. Дорошенка, І. Самойловича, І. Мазепи, П. Орлика. Старшина Дорошенко в листі до Запоріжжя 1671 писав про «всю Україну», «народ наш український», «українські міста» тощо. Про «отчизну Україну» згадував П. Полуботок у листі до В. Кочубея 1685. Антигетьман П. Іваненко (Петрик), укладаючи 1692 союзний договір з Кримським ханством, вчинив це «для одобрання од московское власти милое отчизни своее Украины», а в своїх універсалах і листах писав: «наша Україна». «Слово „Україна“ вперше з'являється в літописах у 1187 р. і спочатку вживається як географічне позначення Київського порубіжжя.»Читайте более вменяемые источники ol_zy

Повідомлень: 4793 З нами з: 20.01.15 Подякував: 292 раз. Подякували: 439 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 11:37 tea написав: Львівський БатяР написав: tea написав: Десь раніше ЗЗЗЗЗЗ викладував суму тендерів минулого тижня.Вона на 10% більша,ніж в минулому році,а значить на 10% більше гривні піде на валютний ринок. Десь раніше ЗЗЗЗЗЗ викладував суму тендерів минулого тижня.Вона на 10% більша,ніж в минулому році,а значить на 10% більше гривні піде на валютний ринок.



Цікаво ці 10% росту ч.з зміну вартості, чи через збільшення к-сті тендерів .... Цікаво ці 10% росту ч.з зміну вартості, чи через збільшення к-сті тендерів ....

Якщо є час і бажання - можете погортати повідомлення ЗЗЗЗЗ і дійти до таблички. Якщо є час і бажання - можете погортати повідомлення ЗЗЗЗЗ і дійти до таблички.



Дякую за підказку - гляну ! Дякую за підказку - гляну ! Львівський БатяР Повідомлень: 209 З нами з: 25.12.17 Подякував: 15 раз. Подякували: 46 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 11:47 Libo написав: detroytred написав: Libo

Контрольный сочинителю (который заявляет * ты бы тут не позорился*).



21 декабря 1991 года главами 11 союзных республик — учредителей СНГ был подписан протокол о возложении командования Вооружёнными Силами СССР «до их реформирования» на Министра обороны СССР маршала авиации Шапошникова Евгения Ивановича[5].



Догадайся с 4-х))) раз, кто из оставшихся глав республик не подписал Протокол.



И главное почему?))

Как это можно было подписать 21 декабря после ЗУ о ЗСУ от 6 декабря. LiboКонтрольный сочинителю (который заявляет * ты бы тут не позорился*).21 декабря 1991 года главами 11 союзных республик — учредителей СНГ был подписан протокол о возложении командования Вооружёнными Силами СССР «до их реформирования» на Министра обороны СССР маршала авиации Шапошникова Евгения Ивановича[5].Догадайся с 4-х))) раз, кто из оставшихся глав республик не подписал Протокол.И главное почему?))Как это можно было подписать 21 декабря после ЗУ о ЗСУ от 6 декабря.



Слушай, зачем ты мне про эти буквы, подписи и писульки?

Ты не знаешь, чего стоили и до сих пор стоят некоторые законы, протоколы и подписи?

Ты знаешь, кто командовал в 1991-1992 гг. Киевским военным округом?

Генерал-полковник Чечеватов. Украинофоб. Отпетая, тупая кацапура. Который так и не признал Украину. Который подчинялся исключительно Москве. И командовал ККВО до 1992 года! Он срал на твои декларации о независимости, законы и протоколы. С трудом выставили его нах в его пида-рашку. Только потом дела начало потихоньку сдвигаться в пользу образования украинской армии. Вот в какой ситуации начиналась наша независимость и создание собственной армии.



ЗЫ Выезжая из Украины, генерал-полковник Чечеватов вывез якобы личного имущества на многие миллионы долларов. Это по тем временам! Это какая же армия давала ему добро на это, какая армия контролировала аэродромы, с которых взлетали самолеты, набитые награбленным колониальным добром русского генерал-губернатора?

А ты мне какую-то х. и писанину ...

Надо знать реальную обстановку в те времена, а не копи-пейст ... Слушай, зачем ты мне про эти буквы, подписи и писульки?Ты не знаешь, чего стоили и до сих пор стоят некоторые законы, протоколы и подписи?Ты знаешь, кто командовал в 1991-1992 гг. Киевским военным округом?Генерал-полковник Чечеватов. Украинофоб. Отпетая, тупая кацапура. Который так и не признал Украину. Который подчинялся исключительно Москве.Он срал на твои декларации о независимости, законы и протоколы. С трудом выставили его нах в его пида-рашку. Только потом дела начало потихоньку сдвигаться в пользу образования украинской армии. Вот в какой ситуации начиналась наша независимость и создание собственной армии.ЗЫ Выезжая из Украины, генерал-полковник Чечеватов вывез якобы личного имущества на многие миллионы долларов. Это по тем временам! Это какая же армия давала ему добро на это, какая армия контролировала аэродромы, с которых взлетали самолеты, набитые награбленным колониальным добром русского генерал-губернатора?А ты мне какую-то х. и писанину ...Надо знать реальную обстановку в те времена, а не копи-пейст ...

Цікаво що можна було вивезти особистого в ті часи на мільйони доларів?! По тим цінам і враховуючи той асортимент і рівень життя, ну і звісно ті пріоритети?! На умі тільки антикваріат! Якщо він в той час коштував мільйони доларів, то сьогодні це сотні мільйонів чи навіть мільярди! Це були полотна Рафаеля, Леонардо, Рембрандта?! Якщо ними були набиті цілі літаки, то сьогодні музеї України повинні бути порожніми! Чи я щось не розумію в твоїх словах, таваріщ єфрейтор, на той час зам комхозвзвода, чи ким ви тоді були?! Цікаво що можна було вивезти особистого в ті часи на мільйони доларів?! По тим цінам і враховуючи той асортимент і рівень життя, ну і звісно ті пріоритети?! На умі тільки антикваріат! Якщо він в той час коштував мільйони доларів, то сьогодні це сотні мільйонів чи навіть мільярди! Це були полотна Рафаеля, Леонардо, Рембрандта?! Якщо ними були набиті цілі літаки, то сьогодні музеї України повинні бути порожніми! Чи я щось не розумію в твоїх словах, таваріщ єфрейтор, на той час зам комхозвзвода, чи ким ви тоді були?! Qwerty Повідомлень: 1868 З нами з: 25.02.15 Подякував: 246 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 11:57 detroytred написав: Libo

Так о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы.

А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.



Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички.

И наверняка и твой комполка связи.



Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер.

Как и у моск. патриархата. LiboТак о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы.А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички.И наверняка и твой комполка связи.Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер.Как и у моск. патриархата.

Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?! Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?! Qwerty Повідомлень: 1868 З нами з: 25.02.15 Подякував: 246 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 12:04 Среди нижнего звена армии 90-х хоть немного интересовались политикой (особенно в полку связи), а не бухали, воровали по натуре или корпели над техникой из призвания, только замполиты.

Последние - это три в одном флаконе: и бухали, и воровали, и полит.воспитанием занимались. detroytred

Повідомлень: 20680 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1175 раз. Подякували: 2789 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 12:10 Qwerty написав: detroytred написав: Libo

Так о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы.

А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.



Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички.

И наверняка и твой комполка связи.



Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер.

Как и у моск. патриархата. LiboТак о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы.А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички.И наверняка и твой комполка связи.Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер.Как и у моск. патриархата.

Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?! Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?!



диз.топливо вагонами диз.топливо вагонами Василь в игноре форева prodigy Повідомлень: 4612 З нами з: 03.12.13 Подякував: 2008 раз. Подякували: 1296 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 12:14 Qwerty

То, что с миллионами долл. Либо утрировал, это понятно.

Но утрирует почти всегда.

Зачастую искажая суть.



Как с *писульками* снг-маршалов незалежним ЗСУ в виде аргумента.

Как называя *писульками* Закон Украины о ЗСУ (а не вопли чечеватова и хотелки шапошниковых). detroytred

Повідомлень: 20680 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1175 раз. Подякували: 2789 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7246724772487249> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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