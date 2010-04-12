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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7246724772487249 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 961 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 134 5. более 75% 64% 612 Всього голосів : 961 Додано: Пон 24 гру, 2018 12:25 Qwerty написав: Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?! Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?!

Ядерные боеголовки Ядерные боеголовки Бабай Повідомлень: 33 З нами з: 06.11.14 Подякував: 2 раз. Подякували: 2 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 12:35 Senkiv написав: tea написав: До вечора 28.ХХ поставить. До вечора 28.ХХ поставить. Які Ваші прогнози до кінця місяця?? Які Ваші прогнози до кінця місяця?? А що з нового року буде, підкажіть? (готівка) А що з нового року буде, підкажіть? (готівка) asti Повідомлень: 381 З нами з: 24.11.12 Подякував: 42 раз. Подякували: 34 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 12:47 холява написав: tea написав: холява написав: Но сам , иногда срываюсь .

(вчера , на несчастном и одиноком человеке).

Но сам , иногда срываюсь .(вчера , на несчастном и одиноком человеке).

Тримайте себе в руках.

У Діда Мажора почалась депресія. Тримайте себе в руках.У Діда Мажора почалась депресія.





Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...

Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.

НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !

НИ ОДНОГО. Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !НИ ОДНОГО.

Ну ви явно перебільшуєте... Не всім, а конкретно вам! Про людину, яка себе позиціонує як всі, навіть характеристику не підбереш! Тим більше на людину, яка скарги пише на того, хто просто згадав її слова про сумне життя під під’їздом на пенсії! Я так зрозумів пенсія вже наступила?! Чи стало соромно за свої слова чи щось різко змінилось за останній рік?! Чи це я причина ваших негараздів?! Ви б про себе, про себе, так як ви колись любили писати! Щодо чая, то слова Юрія Т не потерли, то я так розумію вони дозволені - Юрій Т охарактеризував цього нєдоросля словами «утирок»... Повністю погоджуюсь! Думаю, що пан халява зовнішньо від чая недалеко втік! Ще раз дивує, що ці люди зі своїми фантазіями роблять тут на форумі! Ну ви явно перебільшуєте... Не всім, а конкретно вам! Про людину, яка себе позиціонує як всі, навіть характеристику не підбереш! Тим більше на людину, яка скарги пише на того, хто просто згадав її слова про сумне життя під під’їздом на пенсії! Я так зрозумів пенсія вже наступила?! Чи стало соромно за свої слова чи щось різко змінилось за останній рік?! Чи це я причина ваших негараздів?! Ви б про себе, про себе, так як ви колись любили писати! Щодо чая, то слова Юрія Т не потерли, то я так розумію вони дозволені - Юрій Т охарактеризував цього нєдоросля словами «утирок»... Повністю погоджуюсь! Думаю, що пан халява зовнішньо від чая недалеко втік! Ще раз дивує, що ці люди зі своїми фантазіями роблять тут на форумі! Qwerty Повідомлень: 1870 З нами з: 25.02.15 Подякував: 246 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 12:56 tea написав: холява написав: tea написав: Тримайте себе в руках.

У Діда Мажора почалась депресія. Тримайте себе в руках.У Діда Мажора почалась депресія.



Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...

Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.

НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !

НИ ОДНОГО. Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !НИ ОДНОГО.

1.А чому Ви думаєте,що він відсутній?Він присутній,тільки читає ще за кінець листопада.Він ще не знає,що МВФ виділив Україні транш,дізнається десь на початку лютого.

2.Раніше Дід Мажор іноді писав цікаві повідомлення - про кукурузу,про стан справ у сільському господарстві,тваринництві.Так хоча б ми знали чи гарний врожай чи ні,і,відповідно,чи багато в країну надійде валюти.

А останнім часом дуже агресивно пише.Може щось в житті трапилось,всяке буває. 1.А чому Ви думаєте,що він відсутній?Він присутній,тільки читає ще за кінець листопада.Він ще не знає,що МВФ виділив Україні транш,дізнається десь на початку лютого.2.Раніше Дід Мажор іноді писав цікаві повідомлення - про кукурузу,про стан справ у сільському господарстві,тваринництві.Так хоча б ми знали чи гарний врожай чи ні,і,відповідно,чи багато в країну надійде валюти.А останнім часом дуже агресивно пише.Може щось в житті трапилось,всяке буває.

Утирок(зі слів Юрія Т), нічого не трапилось... На футболі побачив вас і хочеться отримати відповідь - а що ви робите на цьому сайті, адже ваш зовнішній вигляд, манера поведінки і атрибути ну ніяк не в’яжуться ні з валютою, ні з фінансами! Зараз на деякий час повернувся до таких як ви з халявою, то дійсно настрій трішки погіршився, надіюсь скоро знову поїду до нормальних людей. А урожай у всіх уже зібраний і багатьма проданий... Вже багато хто ті гроші в благополуччя витратив, купили все що треба нормальній людині - авто, будинки, квартири, хороший одяг і техніку... Ну вам це не зрозуміти. Люди працюють, заробляють і мають... Хороший рік - достойні заробітки! Ну не можуть всі з прапором бігати як навіжені і нічого не робити, та й запчастинами торгувати розуму взагалі не треба... Утирок(зі слів Юрія Т), нічого не трапилось... На футболі побачив вас і хочеться отримати відповідь - а що ви робите на цьому сайті, адже ваш зовнішній вигляд, манера поведінки і атрибути ну ніяк не в’яжуться ні з валютою, ні з фінансами! Зараз на деякий час повернувся до таких як ви з халявою, то дійсно настрій трішки погіршився, надіюсь скоро знову поїду до нормальних людей. А урожай у всіх уже зібраний і багатьма проданий... Вже багато хто ті гроші в благополуччя витратив, купили все що треба нормальній людині - авто, будинки, квартири, хороший одяг і техніку... Ну вам це не зрозуміти. Люди працюють, заробляють і мають... Хороший рік - достойні заробітки! Ну не можуть всі з прапором бігати як навіжені і нічого не робити, та й запчастинами торгувати розуму взагалі не треба... Qwerty Повідомлень: 1870 З нами з: 25.02.15 Подякував: 246 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 12:58 tea написав: холява написав: tea написав: Тримайте себе в руках.

У Діда Мажора почалась депресія. Тримайте себе в руках.У Діда Мажора почалась депресія.



Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...

Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.

НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !

НИ ОДНОГО. Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !НИ ОДНОГО.

1.А чому Ви думаєте,що він відсутній?Він присутній,тільки читає ще за кінець листопада.Він ще не знає,що МВФ виділив Україні транш,дізнається десь на початку лютого.

2.Раніше Дід Мажор іноді писав цікаві повідомлення - про кукурузу,про стан справ у сільському господарстві,тваринництві.Так хоча б ми знали чи гарний врожай чи ні,і,відповідно,чи багато в країну надійде валюти.

А останнім часом дуже агресивно пише.Може щось в житті трапилось,всяке буває. 1.А чому Ви думаєте,що він відсутній?Він присутній,тільки читає ще за кінець листопада.Він ще не знає,що МВФ виділив Україні транш,дізнається десь на початку лютого.2.Раніше Дід Мажор іноді писав цікаві повідомлення - про кукурузу,про стан справ у сільському господарстві,тваринництві.Так хоча б ми знали чи гарний врожай чи ні,і,відповідно,чи багато в країну надійде валюти.А останнім часом дуже агресивно пише.Може щось в житті трапилось,всяке буває.

Утирок(зі слів Юрія Т), нічого не трапилось... На футболі побачив вас і хочеться отримати відповідь - а що ви робите на цьому сайті, адже ваш зовнішній вигляд, манера поведінки і атрибути ну ніяк не в’яжуться ні з валютою, ні з фінансами! Зараз на деякий час повернувся до таких як ви з халявою, то дійсно настрій трішки погіршився, надіюсь скоро знову поїду до нормальних людей. А урожай у всіх уже зібраний і багатьма проданий... Вже багато хто ті гроші в благополуччя витратив, купили все що треба нормальній людині - авто, будинки, квартири, хороший одяг і техніку... Ну вам це не зрозуміти. Люди працюють, заробляють і мають... Хороший рік - достойні заробітки! Ну не можуть всі з прапором бігати як навіжені і нічого не робити, та й запчастинами торгувати розуму взагалі не треба... Утирок(зі слів Юрія Т), нічого не трапилось... На футболі побачив вас і хочеться отримати відповідь - а що ви робите на цьому сайті, адже ваш зовнішній вигляд, манера поведінки і атрибути ну ніяк не в’яжуться ні з валютою, ні з фінансами! Зараз на деякий час повернувся до таких як ви з халявою, то дійсно настрій трішки погіршився, надіюсь скоро знову поїду до нормальних людей. А урожай у всіх уже зібраний і багатьма проданий... Вже багато хто ті гроші в благополуччя витратив, купили все що треба нормальній людині - авто, будинки, квартири, хороший одяг і техніку... Ну вам це не зрозуміти. Люди працюють, заробляють і мають... Хороший рік - достойні заробітки! Ну не можуть всі з прапором бігати як навіжені і нічого не робити, та й запчастинами торгувати розуму взагалі не треба... Qwerty Повідомлень: 1870 З нами з: 25.02.15 Подякував: 246 раз. Подякували: 336 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7246724772487249 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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