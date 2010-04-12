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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7246724772487249

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:25

  Qwerty написав:Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?!

Ядерные боеголовки 8)
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:35

  Senkiv написав:
  tea написав:До вечора 28.ХХ поставить.
Які Ваші прогнози до кінця місяця??
А що з нового року буде, підкажіть? (готівка)
asti
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:47

  холява написав:
  tea написав:
  холява написав:Но сам , иногда срываюсь .
(вчера , на несчастном и одиноком человеке).

Тримайте себе в руках. :wink:
У Діда Мажора почалась депресія. :cry:



Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...
Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.
НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !
НИ ОДНОГО.

Ну ви явно перебільшуєте... Не всім, а конкретно вам! Про людину, яка себе позиціонує як всі, навіть характеристику не підбереш! Тим більше на людину, яка скарги пише на того, хто просто згадав її слова про сумне життя під під’їздом на пенсії! Я так зрозумів пенсія вже наступила?! Чи стало соромно за свої слова чи щось різко змінилось за останній рік?! Чи це я причина ваших негараздів?! Ви б про себе, про себе, так як ви колись любили писати! Щодо чая, то слова Юрія Т не потерли, то я так розумію вони дозволені - Юрій Т охарактеризував цього нєдоросля словами «утирок»... Повністю погоджуюсь! Думаю, що пан халява зовнішньо від чая недалеко втік! Ще раз дивує, що ці люди зі своїми фантазіями роблять тут на форумі!
Qwerty
 
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  #<1 ... 7246724772487249
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