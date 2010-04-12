Додано: Пон 24 гру, 2018 12:47

холява написав: tea написав: холява написав: Но сам , иногда срываюсь .

(вчера , на несчастном и одиноком человеке).

Но сам , иногда срываюсь .(вчера , на несчастном и одиноком человеке).

Тримайте себе в руках.

У Діда Мажора почалась депресія. Тримайте себе в руках.У Діда Мажора почалась депресія.





Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...

Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.

НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !

НИ ОДНОГО. Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !НИ ОДНОГО.

Ну ви явно перебільшуєте... Не всім, а конкретно вам! Про людину, яка себе позиціонує як всі, навіть характеристику не підбереш! Тим більше на людину, яка скарги пише на того, хто просто згадав її слова про сумне життя під під’їздом на пенсії! Я так зрозумів пенсія вже наступила?! Чи стало соромно за свої слова чи щось різко змінилось за останній рік?! Чи це я причина ваших негараздів?! Ви б про себе, про себе, так як ви колись любили писати! Щодо чая, то слова Юрія Т не потерли, то я так розумію вони дозволені - Юрій Т охарактеризував цього нєдоросля словами «утирок»... Повністю погоджуюсь! Думаю, що пан халява зовнішньо від чая недалеко втік! Ще раз дивує, що ці люди зі своїми фантазіями роблять тут на форумі!