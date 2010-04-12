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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7247724872497250>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:25

  Qwerty написав:Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?!

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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:35

  Senkiv написав:
  tea написав:До вечора 28.ХХ поставить.
Які Ваші прогнози до кінця місяця??
А що з нового року буде, підкажіть? (готівка)
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:47

  холява написав:
  tea написав:
  холява написав:Но сам , иногда срываюсь .
(вчера , на несчастном и одиноком человеке).

Тримайте себе в руках. :wink:
У Діда Мажора почалась депресія. :cry:



Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...
Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.
НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !
НИ ОДНОГО.

Ну ви явно перебільшуєте... Не всім, а конкретно вам! Про людину, яка себе позиціонує як всі, навіть характеристику не підбереш! Тим більше на людину, яка скарги пише на того, хто просто згадав її слова про сумне життя під під’їздом на пенсії! Я так зрозумів пенсія вже наступила?! Чи стало соромно за свої слова чи щось різко змінилось за останній рік?! Чи це я причина ваших негараздів?! Ви б про себе, про себе, так як ви колись любили писати! Щодо чая, то слова Юрія Т не потерли, то я так розумію вони дозволені - Юрій Т охарактеризував цього нєдоросля словами «утирок»... Повністю погоджуюсь! Думаю, що пан халява зовнішньо від чая недалеко втік! Ще раз дивує, що ці люди зі своїми фантазіями роблять тут на форумі!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 12:56

  tea написав:
  холява написав:
  tea написав:Тримайте себе в руках. :wink:
У Діда Мажора почалась депресія. :cry:


Зря Вы так думаете....не хотелось бы говорить про человека , когда он отсутствует...
Это состояние души , когда всем нагадит , и ему легче, и народ огорчен.
НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО СООБЩЕНИЯ !
НИ ОДНОГО.

1.А чому Ви думаєте,що він відсутній?Він присутній,тільки читає ще за кінець листопада.Він ще не знає,що МВФ виділив Україні транш,дізнається десь на початку лютого.
2.Раніше Дід Мажор іноді писав цікаві повідомлення - про кукурузу,про стан справ у сільському господарстві,тваринництві.Так хоча б ми знали чи гарний врожай чи ні,і,відповідно,чи багато в країну надійде валюти.
А останнім часом дуже агресивно пише.Може щось в житті трапилось,всяке буває.

Утирок(зі слів Юрія Т), нічого не трапилось... На футболі побачив вас і хочеться отримати відповідь - а що ви робите на цьому сайті, адже ваш зовнішній вигляд, манера поведінки і атрибути ну ніяк не в’яжуться ні з валютою, ні з фінансами! Зараз на деякий час повернувся до таких як ви з халявою, то дійсно настрій трішки погіршився, надіюсь скоро знову поїду до нормальних людей. А урожай у всіх уже зібраний і багатьма проданий... Вже багато хто ті гроші в благополуччя витратив, купили все що треба нормальній людині - авто, будинки, квартири, хороший одяг і техніку... Ну вам це не зрозуміти. Люди працюють, заробляють і мають... Хороший рік - достойні заробітки! Ну не можуть всі з прапором бігати як навіжені і нічого не робити, та й запчастинами торгувати розуму взагалі не треба...
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:00

  Перес де Куэльяр написав:
  tea написав:
  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове. Харків "Космонавт" 27.75/27.95.

До вечора 28.ХХ поставить.
Запоріжжя теж не відстає 27.80/27.90.

сегодня брал в спальной обменке по 27,85...
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:20

Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:21

  Qwerty написав:Утирок(зі слів Юрія Т), нічого не трапилось... На футболі побачив вас і хочеться отримати відповідь - а що ви робите на цьому сайті, адже ваш зовнішній вигляд, манера поведінки і атрибути ну ніяк не в’яжуться ні з валютою, ні з фінансами!

валютчика рекламирует для харьковской публики, не более.
копеечка к копеечке...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:22

  lincoln2 написав:
  Василь-Рівне написав: В жовтні возив свою сім"ю відпочивати в один найкрутіших, а можливо і в найкрутіший туристичний комплекс Закарпаття, правда нам там не підфартило, про що я написав розгромну статтю, яку ніде не публікував, а відправив їм щоб почитали і зробили висновки. Так от - проїжджаючи, здається, місто Стрий, був вражений наявністю бігбордів з текстом : потрібні на роботу водії з зарплатою від 30000 грн і внизу номер мобільного. Шкода, що не сфотографував. Тобто звичайний водій і не менше 30000 грн !!! :shock:

Вы просто не знаете специфики работы дальнобойщиков на украинском загран. паспорте ( в польско-литовских фирмах работают по другому )...тоесть ,есть ограничение на пребывание за границей по дням пребывания ( долго расписывать но примерно 50 на 50 )...ну и еще куча моментов с колейками на границах и дозволами ..тоесть в среднем за 1 месяц можно заработать 30-40 000 грн работая 2 рейса подряд ...а за следующий 0-20 000 грн , в большей степени проведя его дома...тоесть в среднем ежемесячно если взять по году ,это 23 000 -28 000 грн на сегодня...єто они , в последний год выросли на процентов 50 , потому как началось бегство за границу... в "уездных" PL-LT конторах платят от 1200-1800 Евро в среднем за месяц НЕВЫЛАЗНОЙ из кабины работы ...работают 3-6 месяцев , потом дома месяц-два дома..немного больше получается , но и условия другие...много водителей уже вернулось оттуда , и не планирует возвращаться...от 30+ гарантировано !!! ежемесячно !!! пока больше похоже на замануху..

Він не знає специфіки ніякої роботи, крім пропагандистської... До речі, міг би тут написати про не якусь зарплатню з плакату, а про те скільки він сам конкретно платить своїм багаточисельним підлеглим які засідають у трьох поверховому величезному офісі перед яким є мангал в якому часто смажать шашлики! Але щось про часто раніше згадуваний офіс зараз ні ну-гу... Враховуючи що тут у деяких пам`ять і версії з легендами часто змінюються, то доводиться аргументувати плакатами! Ну і таким Василям і халявам незручні ті, хто має не погану пам`ять і дивується їх багаточисельним викладеним версіям! А взагалі сайт читається як фантастичний роман з різкою зміною сюжетів! А потім бачиш вживу утирка і в повному шоці! Ну чому на валютному?! Чому не на сайті як прожити на допомогу від центру зайнятості?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:28

  чик написав:
  Qwerty написав:Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво!

https://www.youtube.com/watch?v=wRiEKoHLh3o

Це якщо б хотіли дійсних змін, а так відігрались на пам’ятниках і назвах вулиць і залишили комуністів і кегебістів правити і керувати. Наслідки правління, надіюсь, відомі?! Чи знову до Папанова відішлете?!
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:37

Василь-Рівне
Вы тут вчера возмущались тем, что человек назвал Вас в подписи нацистом. Согласен, он несколько преувеличил, до нациста Вы не дотягиваете. Но он быстро изменил подпись.
Но я что-то ни разу не видел, чтобы Вы возмутились дурацкой и хамской подписью будивельника в мой адрес. :mrgreen:
Это как называется - "европейская толерантность"? Вы же вроде ратуете за Европу? Или "друзьям всё, врагам" - даже не закон, а произвол?
Тогда не обижайтесь, если в следующий раз Вас назовут и похуже.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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