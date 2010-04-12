detroytred написав:Libo Так о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы. А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.
Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички. И наверняка и твой комполка связи.
Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер. Как и у моск. патриархата.
Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?!
диз.топливо вагонами
Мова йшла про командуючого округом Чечеватого і літаки набиті добром на мільйони доларів... Цілком резонне питання до єфрейтора - що було в літаках?! Дизпаливо перевозять в цистернах... Навіть не уявляю на мільйони доларів дизпалива в цистернах на той час і долю хоч одного состава в той час... Мій товариш в той час відправив був алюмінію на 50 тисяч ує... Ні грошей, ні металу, ні навіть натяку на те, що сталось! Тоді був у вжитку бартер... Добрий фільм є про ті часи як Березовський ВАЗи у Автоваза в Тольятті брав і кудись перевозив, назву фільму не пригадаю.
Qwerty написав:Утирок(зі слів Юрія Т), нічого не трапилось... На футболі побачив вас і хочеться отримати відповідь - а що ви робите на цьому сайті, адже ваш зовнішній вигляд, манера поведінки і атрибути ну ніяк не в’яжуться ні з валютою, ні з фінансами!
валютчика рекламирует для харьковской публики, не более. копеечка к копеечке...
Валютчик якись садист! Ну хоч якісь гроші повинен платити, щоб людина могла себе привести хоч до якогось людського вигляду, та й поїсти не завадило! Може програє ті копійки в ігрових автоматах, але судячи по тому що сутками тут, то грошей напевно мізер.
Libo написав:...... Так вот чтоб спорить со мной по этому вопросу, надо было служить в начале 90-х хотя бы рядовым хозвзвода. Тогда бы ты точно знал, кто у тебя главнокомандующий и кому ты подчиняешься.
Ну да, ну да! Рядовой хозвзвода точно знает и подчиняется своему прапору и комвзвода, максимум комполка. На главкома и его фамилию ему на...чхать с высокой колокольни.
дядя Caша Сообщение Добавлено: Вс 23 дек, 2018 22:04
ЛАД писал(а): Похоже, сегодня вечером модераторы ушли праздновать.
Не надо делать опрометчивых выводов. :mrgreen: US
Сужу только по публикуемым постам, и по тому, как долго не реагируют на жалобу, написанную ещё до меня.
Грустно, что на форуме стало нормальным постоянное
пида-рашкинцы
хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия.
И это не по отношению к Путину или какому-нибудь конкретному Димочке Киселёву, а ко всем русским взагали. Дурно воняет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Здравствуйте . Традиционно хочу пожелать всем Здоровья .
Сегодня канун Рождества Христова католиков и протестантов. Хочется в следующем году Мира и Всяческих Благ для нашего многострадального , но сильного народа ! Здоровья нашим Родителям , Женам, Детям ,внукам !
.....кверти , ну ладно , я и Чай падшие особи , но другим же это НЕ НАДО . Ну ни одного положительного сообщения..... Все какое то отрицательное .