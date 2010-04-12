detroytred написав:

LiboТак о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы.А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички.И наверняка и твой комполка связи.Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер.Как и у моск. патриархата.