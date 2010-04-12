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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7247724872497250

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:39

  prodigy написав:
  Qwerty написав:
  detroytred написав:Libo
Так о том и речь, что фундамент - это появившиеся тогда и сейчас законы.
А ты о роли запоребриковцев... Она мизерна после этого.

Насчёт кто выпустил чечеватовых -- кто бы его останавливал, когда в начале 90-х таким добром тарились все начальнички.
И наверняка и твой комполка связи.

Если бы этот Чечеватов мог или хотел играть какую-то роль, то он бы и отыграл. А так, кроме воплей и казнокрадства, ничего. Не принял присягу и свалил (по некоторым источникам - добился перевода)). То есть влияние - мизер.
Как и у моск. патриархата.

Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?!


диз.топливо вагонами

Мова йшла про командуючого округом Чечеватого і літаки набиті добром на мільйони доларів... Цілком резонне питання до єфрейтора - що було в літаках?! Дизпаливо перевозять в цистернах... Навіть не уявляю на мільйони доларів дизпалива в цистернах на той час і долю хоч одного состава в той час... Мій товариш в той час відправив був алюмінію на 50 тисяч ує... Ні грошей, ні металу, ні навіть натяку на те, що сталось! Тоді був у вжитку бартер... Добрий фільм є про ті часи як Березовський ВАЗи у Автоваза в Тольятті брав і кудись перевозив, назву фільму не пригадаю.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:42

  Бабай написав:
  Qwerty написав:Яким добром?! Теж на мільйони доларів?! Що ж вони вивозили?! Навіть уяви не маю! Що могло коштувати на початку дев’яностих мільйони доларів?!

Ядерные боеголовки 8)

В чемоданчиках?! Чи разом з ракетами в поїздах?! Стівена Сігала на них не було в той час!
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 13:47

  Yuri_T написав:
  Qwerty написав:Утирок(зі слів Юрія Т), нічого не трапилось... На футболі побачив вас і хочеться отримати відповідь - а що ви робите на цьому сайті, адже ваш зовнішній вигляд, манера поведінки і атрибути ну ніяк не в’яжуться ні з валютою, ні з фінансами!

валютчика рекламирует для харьковской публики, не более.
копеечка к копеечке...

Валютчик якись садист! Ну хоч якісь гроші повинен платити, щоб людина могла себе привести хоч до якогось людського вигляду, та й поїсти не завадило! Може програє ті копійки в ігрових автоматах, але судячи по тому що сутками тут, то грошей напевно мізер.
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  Перес де Куэльяр написав:Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.

*Відправлено з Чату

Зазвичай це є причиною підняття курсу купівлі.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:02

  Libo написав:......
Так вот чтоб спорить со мной по этому вопросу, надо было служить в начале 90-х хотя бы рядовым хозвзвода. :?
Тогда бы ты точно знал, кто у тебя главнокомандующий и кому ты подчиняешься.
8)

Ну да, ну да! :lol:
Рядовой хозвзвода точно знает и подчиняется своему прапору и комвзвода, максимум комполка.
На главкома и его фамилию ему на...чхать с высокой колокольни. :)

дядя Caша
Сообщение Добавлено: Вс 23 дек, 2018 22:04
ЛАД писал(а):
Похоже, сегодня вечером модераторы ушли праздновать.

Не надо делать опрометчивых выводов. :mrgreen:
US

Сужу только по публикуемым постам, и по тому, как долго не реагируют на жалобу, написанную ещё до меня.


Грустно, что на форуме стало нормальным постоянное
пида-рашкинцы

хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия.

И это не по отношению к Путину или какому-нибудь конкретному Димочке Киселёву, а ко всем русским взагали. Дурно воняет. :evil:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:04

Qwerty

Здравствуйте .
Традиционно хочу пожелать всем Здоровья .

Сегодня канун Рождества Христова католиков и протестантов.
Хочется в следующем году Мира и Всяческих Благ для нашего многострадального , но сильного народа !
Здоровья нашим Родителям , Женам, Детям ,внукам !

.....кверти , ну ладно , я и Чай падшие особи , но другим же это НЕ НАДО .
Ну ни одного положительного сообщения.....
Все какое то отрицательное .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:11

  Qwerty написав:Ну хоч якісь гроші повинен платити, щоб людина могла себе привести хоч до якогось людського вигляду, та й поїсти не завадило!

придёт лето, снова поедет к пану на сезонку - там и откормится.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:13

  Qwerty написав: Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво!

Бредишь, мажор.
Обычных работяг буквально силой заставляли вступать в КПСС, чтобы выполнить норму приема - их тоже судить?
И моего деда - железнодорожника?
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:22

  холява написав:Qwerty
Здравствуйте .
Традиционно хочу пожелать всем Здоровья .
Сегодня канун Рождества Христова католиков и протестантов.

Кстати
Константинопольская, Элладская, Болгарская и ряд иных поместных православных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю.

Новоюлианский почти не отличается от григорианского (зато не исходит от католического Папы, что всегда шокировало православных).
Пора бы и нашей церкви переходить.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
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