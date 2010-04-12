Додано: Пон 24 гру, 2018 14:43

холява написав: Qwerty



Здравствуйте .

Традиционно хочу пожелать всем Здоровья .



Сегодня канун Рождества Христова католиков и протестантов.

Хочется в следующем году Мира и Всяческих Благ для нашего многострадального , но сильного народа !

Здоровья нашим Родителям , Женам, Детям ,внукам !



.....кверти , ну ладно , я и Чай падшие особи , но другим же это НЕ НАДО .

Ну ни одного положительного сообщения.....

Все какое то отрицательное . Здравствуйте .Традиционно хочу пожелать всем Здоровья .Сегодня канун Рождества Христова католиков и протестантов.Хочется в следующем году Мира и Всяческих Благ для нашего многострадального , но сильного народа !Здоровья нашим Родителям , Женам, Детям ,внукам !.....кверти , ну ладно , я и Чай падшие особи , но другим же это НЕ НАДО .Ну ни одного положительного сообщения.....Все какое то отрицательное .

Мені імпонує, що всі мої повідомлення були вами детально проаналізовані! Я просто радію, що саме для вас там жодного позитивного! Значить «сапогі харошіє, надо брать»! Хоча в тих 300 з чимось подяк за коментарі колись були і ваші... Я вже навіть і сумніватися став - може щось не так. Ну не можуть всі бути такими явно вичурно публічно позитивними як ви! Допускаю, що пости про те, що під вашим ніком про скамєйку під під’їздом і те, що ви навіть не уявляєте життя на пенсії писали не ви, а ваш смєнщик, то таке. Ваш коментар на який я даю відповідь несе таку ж змістовну нагрузку як і мої! Ви колись здуру взяли на себе роль місцевого знатока всього і людини, яка мусить всім розказувати як їм бути, ну буває, але вже й так зрозуміло, що ви псіхолог, хоча найбільше розкрита тема лише алкоголізму, тут ви спец, як казав проф. Прєображенський - стаж!Ну а зовнішній вигляд утирка чая дійсно не ахті! Ну не можна себе так запускати! Прати і прасувати одяг потрібно, навіть якщо це секонд-хенд десятирічної давнини. Він теж в одягу інших бачить тільки негатив!Так що там про лавочку під під’їздом?! Чи ви не писали таке?!