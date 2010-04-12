Додано: Пон 24 гру, 2018 14:54

Starikan написав: Qwerty написав: Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво! Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво!

Бредишь, мажор.

Обычных работяг буквально силой заставляли вступать в КПСС, чтобы выполнить норму приема - их тоже судить?

И моего деда - железнодорожника? Бредишь, мажор.Обычных работяг буквально силой заставляли вступать в КПСС, чтобы выполнить норму приема - их тоже судить?И моего деда - железнодорожника?

Окстісь, старікашка! І уважно прочитай - були такі як В’ячеслав Чорновіл, до якого теж силу застосовували і були такі як ти, які з радістю і попереду планети всієї! І ви ж любиш логіку - якщо проводять декомунізацію, то вулиці і пам’ятники повинні бути останніми! А то всі пишуть про поганий стан, а до причин якось і не підходять! То дєдушкой, то бабушкой виправдовуються! Нацизм і комунізм - однаково злочинні ідеології! І по логіці дєдушку потрібно було умовно за те, що був такий піддатливий, а Кравчука пожиттєво - то що знав куди вів і знав всі нюанси коли писав про загниваючу Америку і процвітаючий совок!До речі, також маю вищу освіту і також пресували потім після вузу, щоб вступав! Не вступив і правильно зробив! Батьки - прості трудяги все життя ненавидили комуняк. А ваш дідусь не бачив як церкви валили і людей розстрілювали і голодом морили?! Чи йому щось очі закривало?!