RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7249725072517252>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:54

  Starikan написав:
  Qwerty написав: Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво!

Бредишь, мажор.
Обычных работяг буквально силой заставляли вступать в КПСС, чтобы выполнить норму приема - их тоже судить?
И моего деда - железнодорожника?

Окстісь, старікашка! І уважно прочитай - були такі як В’ячеслав Чорновіл, до якого теж силу застосовували і були такі як ти, які з радістю і попереду планети всієї! І ви ж любиш логіку - якщо проводять декомунізацію, то вулиці і пам’ятники повинні бути останніми! А то всі пишуть про поганий стан, а до причин якось і не підходять! То дєдушкой, то бабушкой виправдовуються! Нацизм і комунізм - однаково злочинні ідеології! І по логіці дєдушку потрібно було умовно за те, що був такий піддатливий, а Кравчука пожиттєво - то що знав куди вів і знав всі нюанси коли писав про загниваючу Америку і процвітаючий совок!
До речі, також маю вищу освіту і також пресували потім після вузу, щоб вступав! Не вступив і правильно зробив! Батьки - прості трудяги все життя ненавидили комуняк. А ваш дідусь не бачив як церкви валили і людей розстрілювали і голодом морили?! Чи йому щось очі закривало?!
Qwerty
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 25.02.15
Подякував: 248 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:57

  Starikan написав:
  холява написав:Qwerty
Здравствуйте .
Традиционно хочу пожелать всем Здоровья .
Сегодня канун Рождества Христова католиков и протестантов.

Кстати
Константинопольская, Элладская, Болгарская и ряд иных поместных православных церквей празднуют 25 декабря по новоюлианскому календарю.

Новоюлианский почти не отличается от григорианского (зато не исходит от католического Папы, что всегда шокировало православных).
Пора бы и нашей церкви переходить.

Ви і при совку такі цінні поради давали?! Чи тоді дозволу не було?! Так дєдушка точно був залізничник, а не охорона Гулагу?!
Qwerty
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 25.02.15
Подякував: 248 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:57

  Qwerty написав:
  Оленъ в kедах написав:вЧЕРА написал, что одного из кандидатов ждет отремонтированная каюта в Лукъяновке. Забанили за оффтоп, а тут весь день трут про томасы и еще всякое важное.
Без офффтопа-такие наблюдения - за последнюю неделю в городе открылось 2 магазина рошен и ковзанка рошен. Открываются магазины,значит экономика крутится, жизнь налаживается. У нас президент того что надо президент, страны, а не рошена. Значит все хорошо не только у рошена, а у всех остальных. Как это отразится на курсе, еще дальше будет укрепляться гривня? До выборов 29 не увидим?

Вчора увечері бачив ілюмінацію фабрики... Я вам скажу, що не гірше ніж в Європі!

Вона - фабрика , ваша , моя , чі когось зі цого форума? :(
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 23.05.14
Подякував: 291 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 14:58

  Qwerty написав:. А ваш дідусь не бачив як церкви валили і людей розстрілювали і голодом морили?! Чи йому щось очі закривало?!

Ну да, при союзе факты репрессий, голода, военного присутствия в других странах и т.п. были предметом широкой общественной дискуссии.
juristkostya
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:08

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:. А ваш дідусь не бачив як церкви валили і людей розстрілювали і голодом морили?! Чи йому щось очі закривало?!

Ну да, при союзе факты репрессий, голода, военного присутствия в других странах и т.п. были предметом широкой общественной дискуссии.

Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?! В мене ще залишається актуальним запитання - а як же В.М.Чорновол?! В нього якийсь інший совок був?! Особливо питання «патріоту Васі з Рівного», який лайкнув пост старікана про нічого страшного що в комуністи заганяли?! А тих кого зараз насильно заганяють до загонів бойовиків в сєпарських ордло як розцінювати?! По комуняцьким часам чи по сьогоднішнім?! Може й Вася відпишеться?!
Qwerty
 
Повідомлень: 1878
З нами з: 25.02.15
Подякував: 248 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:11

  Starikan написав:
  Qwerty написав: Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво!

Бредишь, мажор.
Обычных работяг буквально силой заставляли вступать в КПСС, чтобы выполнить норму приема - их тоже судить?
И моего деда - железнодорожника?

Не скажу - шо не бреши , но такого не было , туда ещё надо было заслужить ...
В их рядах не был , но видел в детстве шо КПСС заботилась о рядовых членах, даже в далёких колхозах, а простые колхозники прозябали в это время....
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 23.05.14
Подякував: 291 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:14

  Qwerty написав:Може й Вася відпишеться?!

Qwerty Я, напевне, серйозно молодший за Вас і не маю права чомусь Вас повчати, але як лікар таке право маю. Тому рекомендую нічого не писати ТУТ, на форумі, на голодний шлунок і з бодуна. Але якщо є таке неперебірне бажання, тоді рекомендую випити трішечки елітного алкоголю малюсенькими ковточками, тобто насолоджуючись (скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів) і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер і лише після того, як відчуєте перші ознаки ейфорії, можете ТУТ щось писати. В іншому випадку - ЗАСЬ на форум :wink:
P.S. Алкоголь має бути лише елітним і висоякісним, а не тією бурдою яка, очевидно, викликає у Вас безпідставні напади агресії.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 24 гру, 2018 15:38, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4918
З нами з: 07.04.12
Подякував: 4324 раз.
Подякували: 1958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:17

  ЛАД написав:
  Libo написав:......
Так вот чтоб спорить со мной по этому вопросу, надо было служить в начале 90-х хотя бы рядовым хозвзвода. :?
Тогда бы ты точно знал, кто у тебя главнокомандующий и кому ты подчиняешься.
8)

Ну да, ну да! :lol:
Рядовой хозвзвода точно знает и подчиняется своему прапору и комвзвода, максимум комполка.
На главкома и его фамилию ему на...чхать с высокой колокольни. :)

дядя Caша
Сообщение Добавлено: Вс 23 дек, 2018 22:04
ЛАД писал(а):
Похоже, сегодня вечером модераторы ушли праздновать.

Не надо делать опрометчивых выводов. :mrgreen:
US

Сужу только по публикуемым постам, и по тому, как долго не реагируют на жалобу, написанную ещё до меня.


Грустно, что на форуме стало нормальным постоянное
пида-рашкинцы

хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия.

И это не по отношению к Путину или какому-нибудь конкретному Димочке Киселёву, а ко всем русским взагали. Дурно воняет. :evil:

Русские- родители путина.
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1313
З нами з: 23.05.14
Подякував: 291 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:18

Отличие Украины от Франции.
Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п.
А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. :)
Может, именно поэтому они живут лучше?

С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%.
.....
Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.

https://kurs.com.ua/novost/92084-reguljator-povisil-tarifi-na-teplo-v-kieve/
В Харькове:
за 1 Гкал (без НДС): для нужд населения - 1075,07 грн.
Тариф действует с 7 ноября 2018 года.

С 15 ноября 2018 года – 1 307,39 грн./Гкал

https://www.hts.kharkov.ua/KPHTS_v2_public_info_tarify.php

КП "Харьковские тепловые сети" - 1539,50

https://maanimo.com/indexes/142540-tarify-na-otoplenie-v-ukraine-sezon-2017-2018 или 1541,37 грн/Гкал (https://www.057.ua/news/2214127/v-harkove-povysat-ceny-na-otoplenie-i-goracuu-vodu).
По прошлому отопит. сезону цена была 1238,88/Гкал.
За ноябрь по городу посчитали 1307,39 грн./Гкал.
За декабрь, естественно, ещё не знаю, скорее всего, будет так же. С какого месяца введут 1540 грн./Гкал или что-то близкое, не знаю (с января?).
В результате (1540-1238,88/1238,88)*100% = 24%
Как-то 24% отличаются от 16%. :)
Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).
Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11147
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3455 раз.
Подякували: 3265 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:23

  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:Може й Вася відпишеться?!

Qwerty Я напевне серйозно молодший за Вас і не маю права чомусь Вас повчати, але як лікар таке право маю. Тому рекомендую нічого не писати ТУТ, на форумі, на голодний шлунок і з бодуна. Але якщо є таке неперебірне бажання, тоді рекомендую випити трішечки елітного алкоголю малюсенькими ковточками, тобто насолоджуючись (скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів) і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер і лише після того, як відчуєте перші ознаки ейфорії, можете ТУТ щось писати. В іншому випадку - ЗАСЬ на форум :wink:
P.S. Алкоголь має бути лише елітним і висоякісним, а не тією бурдою яка, очевидно, викликає у Вас безпідставні напади агресії.

ви як лікар повинні знати що очищений етиловий спирт він і у Африці спирт як би ви його не назвали
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JB5CTqQaHpw
ну для гурманов
Востаннє редагувалось yama в Пон 24 гру, 2018 15:27, всього редагувалось 2 разів.
взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :(
yama
 
Повідомлень: 466
З нами з: 12.08.17
Подякував: 986 раз.
Подякували: 57 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7249725072517252>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, oleg_boiechko, Vadim V і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1404, 1405, 1406
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14054 1610216
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 10:29
Guineapig
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1383648
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 253162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5639)
24.12.2018 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.