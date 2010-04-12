Qwerty написав: Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво!
Бредишь, мажор. Обычных работяг буквально силой заставляли вступать в КПСС, чтобы выполнить норму приема - их тоже судить? И моего деда - железнодорожника?
Окстісь, старікашка! І уважно прочитай - були такі як В’ячеслав Чорновіл, до якого теж силу застосовували і були такі як ти, які з радістю і попереду планети всієї! І ви ж любиш логіку - якщо проводять декомунізацію, то вулиці і пам’ятники повинні бути останніми! А то всі пишуть про поганий стан, а до причин якось і не підходять! То дєдушкой, то бабушкой виправдовуються! Нацизм і комунізм - однаково злочинні ідеології! І по логіці дєдушку потрібно було умовно за те, що був такий піддатливий, а Кравчука пожиттєво - то що знав куди вів і знав всі нюанси коли писав про загниваючу Америку і процвітаючий совок! До речі, також маю вищу освіту і також пресували потім після вузу, щоб вступав! Не вступив і правильно зробив! Батьки - прості трудяги все життя ненавидили комуняк. А ваш дідусь не бачив як церкви валили і людей розстрілювали і голодом морили?! Чи йому щось очі закривало?!
Оленъ в kедах написав:вЧЕРА написал, что одного из кандидатов ждет отремонтированная каюта в Лукъяновке. Забанили за оффтоп, а тут весь день трут про томасы и еще всякое важное. Без офффтопа-такие наблюдения - за последнюю неделю в городе открылось 2 магазина рошен и ковзанка рошен. Открываются магазины,значит экономика крутится, жизнь налаживается. У нас президент того что надо президент, страны, а не рошена. Значит все хорошо не только у рошена, а у всех остальных. Как это отразится на курсе, еще дальше будет укрепляться гривня? До выборов 29 не увидим?
Вчора увечері бачив ілюмінацію фабрики... Я вам скажу, що не гірше ніж в Європі!
Вона - фабрика , ваша , моя , чі когось зі цого форума?
Qwerty написав:. А ваш дідусь не бачив як церкви валили і людей розстрілювали і голодом морили?! Чи йому щось очі закривало?!
Ну да, при союзе факты репрессий, голода, военного присутствия в других странах и т.п. были предметом широкой общественной дискуссии.
Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?! В мене ще залишається актуальним запитання - а як же В.М.Чорновол?! В нього якийсь інший совок був?! Особливо питання «патріоту Васі з Рівного», який лайкнув пост старікана про нічого страшного що в комуністи заганяли?! А тих кого зараз насильно заганяють до загонів бойовиків в сєпарських ордло як розцінювати?! По комуняцьким часам чи по сьогоднішнім?! Може й Вася відпишеться?!
Qwerty написав: Наприклад, моя така - хто був агентом КДБ і хто був членом кпрс - були елементарними злочинцями і справжня декомунізація - це судити всіх їх, кому умовні терміни, а кому і пожиттєво!
Бредишь, мажор. Обычных работяг буквально силой заставляли вступать в КПСС, чтобы выполнить норму приема - их тоже судить? И моего деда - железнодорожника?
Не скажу - шо не бреши , но такого не было , туда ещё надо было заслужить ... В их рядах не был , но видел в детстве шо КПСС заботилась о рядовых членах, даже в далёких колхозах, а простые колхозники прозябали в это время....
Qwerty Я, напевне, серйозно молодший за Вас і не маю права чомусь Вас повчати, але як лікар таке право маю. Тому рекомендую нічого не писати ТУТ, на форумі, на голодний шлунок і з бодуна. Але якщо є таке неперебірне бажання, тоді рекомендую випити трішечки елітного алкоголю малюсенькими ковточками, тобто насолоджуючись (скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів) і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер і лише після того, як відчуєте перші ознаки ейфорії, можете ТУТ щось писати. В іншому випадку - ЗАСЬ на форум P.S. Алкоголь має бути лише елітним і висоякісним, а не тією бурдою яка, очевидно, викликає у Вас безпідставні напади агресії.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 24 гру, 2018 15:38, всього редагувалось 2 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Libo написав:...... Так вот чтоб спорить со мной по этому вопросу, надо было служить в начале 90-х хотя бы рядовым хозвзвода. Тогда бы ты точно знал, кто у тебя главнокомандующий и кому ты подчиняешься.
Ну да, ну да! Рядовой хозвзвода точно знает и подчиняется своему прапору и комвзвода, максимум комполка. На главкома и его фамилию ему на...чхать с высокой колокольни.
дядя Caша Сообщение Добавлено: Вс 23 дек, 2018 22:04
ЛАД писал(а): Похоже, сегодня вечером модераторы ушли праздновать.
Не надо делать опрометчивых выводов. :mrgreen: US
Сужу только по публикуемым постам, и по тому, как долго не реагируют на жалобу, написанную ещё до меня.
Грустно, что на форуме стало нормальным постоянное
пида-рашкинцы
хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия.
И это не по отношению к Путину или какому-нибудь конкретному Димочке Киселёву, а ко всем русским взагали. Дурно воняет.
Отличие Украины от Франции. Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п. А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. Может, именно поэтому они живут лучше?
С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%. ..... Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.
Qwerty Я напевне серйозно молодший за Вас і не маю права чомусь Вас повчати, але як лікар таке право маю. Тому рекомендую нічого не писати ТУТ, на форумі, на голодний шлунок і з бодуна. Але якщо є таке неперебірне бажання, тоді рекомендую випити трішечки елітного алкоголю малюсенькими ковточками, тобто насолоджуючись (скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів) і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер і лише після того, як відчуєте перші ознаки ейфорії, можете ТУТ щось писати. В іншому випадку - ЗАСЬ на форум P.S. Алкоголь має бути лише елітним і висоякісним, а не тією бурдою яка, очевидно, викликає у Вас безпідставні напади агресії.