ЛАД написав:Отличие Украины от Франции. Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п. А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. Может, именно поэтому они живут лучше?
С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%. ..... Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.
1. По французам. Чтобы иметь суждение на этот счёт, надо посмотреть их поведение, когда кто-то покусится на их вековое либерите-эгалите-фратерите. Пока демократия и держава в безопасности, можно и за налоги побузить.
2. По отоплению. В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.
ЛАД написав:Отличие Украины от Франции. Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п. А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. Может, именно поэтому они живут лучше?
С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%. ..... Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.
1. По французам. Чтобы иметь суждение на этот счёт, надо посмотреть их поведение, когда кто-то покусится на их вековое либерите-эгалите-фратерите. Пока демократия и держава в безопасности, можно и за налоги побузить.
2. По отоплению. В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.