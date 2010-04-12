ЛАД написав:

С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.



Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%.

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Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.

за 1 Гкал (без НДС): для нужд населения - 1075,07 грн.

Тариф действует с 7 ноября 2018 года.

С 15 ноября 2018 года – 1 307,39 грн./Гкал

КП "Харьковские тепловые сети" - 1539,50

Отличие Украины от Франции.Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п.А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо.Может, именно поэтому они живут лучше?В Харькове:или 1541,37 грн/Гкал ().По прошлому отопит. сезону ценаЗа ноябрь по городу посчитали 1307,39 грн./Гкал.За декабрь, естественно, ещё не знаю, скорее всего, будет так же. С какого месяца введут 1540 грн./Гкал или что-то близкое, не знаю (с января?).В результате (1540-1238,88/1238,88)*100% =Как-то 24% отличаются от 16%.Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?