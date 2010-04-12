RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7249725072517252

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:24

  Vadim V написав:...........
Русские- родители путина.

Все 140 (или 150 - сколько их там нынче?) млн. вместе?
70 млн женщин выносили в общем чреве? :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11147
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3455 раз.
Подякували: 3265 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:43

  ЛАД написав:Отличие Украины от Франции.
Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п.
А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. :)
Может, именно поэтому они живут лучше?

С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%.
.....
Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.

https://kurs.com.ua/novost/92084-reguljator-povisil-tarifi-na-teplo-v-kieve/
В Харькове:
за 1 Гкал (без НДС): для нужд населения - 1075,07 грн.
Тариф действует с 7 ноября 2018 года.

С 15 ноября 2018 года – 1 307,39 грн./Гкал

https://www.hts.kharkov.ua/KPHTS_v2_public_info_tarify.php

КП "Харьковские тепловые сети" - 1539,50

https://maanimo.com/indexes/142540-tarify-na-otoplenie-v-ukraine-sezon-2017-2018 или 1541,37 грн/Гкал (https://www.057.ua/news/2214127/v-harkove-povysat-ceny-na-otoplenie-i-goracuu-vodu).
По прошлому отопит. сезону цена была 1238,88/Гкал.
За ноябрь по городу посчитали 1307,39 грн./Гкал.
За декабрь, естественно, ещё не знаю, скорее всего, будет так же. С какого месяца введут 1540 грн./Гкал или что-то близкое, не знаю (с января?).
В результате (1540-1238,88/1238,88)*100% = 24%
Как-то 24% отличаются от 16%. :)
Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).
Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?

1. По французам.
Чтобы иметь суждение на этот счёт, надо посмотреть их поведение, когда кто-то покусится на их вековое либерите-эгалите-фратерите.
Пока демократия и держава в безопасности, можно и за налоги побузить.

2. По отоплению.
В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.
juristkostya
 
Повідомлень: 2253
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 561 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:45

  ЛАД написав:
  Vadim V написав:...........
Русские- родители путина.

Все 140 (или 150 - сколько их там нынче?) млн. вместе?
70 млн женщин выносили в общем чреве? :lol:

российская национальная идея -захватить Всё, что "плохо"лежит.А путин, это просто возглавил и реализовует.
он продукт-национальной идеи московии.
сірий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 01.08.12
Подякував: 1335 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7249725072517252
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, oleg_boiechko, Vadim V і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1404, 1405, 1406
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14054 1610215
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 10:29
Guineapig
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1383648
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 253162
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5639)
24.12.2018 15:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.