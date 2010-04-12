Додано: Пон 24 гру, 2018 16:30

Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.

Історія така.

Дід Мажор зазвичай 1/5 врожая кукурузи встигає прибрати з полів до зими.Але тут звідки не візьмись,ніхто ж не очікував,приходить зима і Дід Мажор чекає,щоб затверділа земля і в січні дозбирує інші 4/5 врожаю.І так кожного року.

Цього року був план такий.Дід Мажор по зібраному восени 1/5 врожая приблизно вираховує врожайність (центнерів/гектар),тому знає - скільки десятків тисяч тон залишилось на полях.От він поїхав за кордон,в Європу,заключати контракти на кукурузу,на ту кукурузу,що ще в полях.Слід визнати - турне країнами Європи вдалось,підписав контракти і продав всю кукурузу з поставкою в другій половині січня.Але не все так сталось,як гадалось.

Про гарну врожайність кукурузи знали і селяни трьох районів Лубенського району.І поки Діда Мажора не було - побрили "під ноль" кукурузу.

А Дід Мажор спокійно собі подорожував Європою,пару тижнів тому заїхав в Україну,був на футболі разом з Суркісом в скай-боксі,бігав Суркісам за пивом,писав десь там на розпродажу купив подарунків,їв камсу в норвезькому ресторані Києва і вчора до вечора доїхав до Лубнів.

Тому й настрій сьогодні такий поганий.

Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.