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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72507251725272537254>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:24

  Vadim V написав:...........
Русские- родители путина.

Все 140 (или 150 - сколько их там нынче?) млн. вместе?
70 млн женщин выносили в общем чреве? :lol:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:43

  ЛАД написав:Отличие Украины от Франции.
Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п.
А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. :)
Может, именно поэтому они живут лучше?

С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%.
.....
Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.

https://kurs.com.ua/novost/92084-reguljator-povisil-tarifi-na-teplo-v-kieve/
В Харькове:
за 1 Гкал (без НДС): для нужд населения - 1075,07 грн.
Тариф действует с 7 ноября 2018 года.

С 15 ноября 2018 года – 1 307,39 грн./Гкал

https://www.hts.kharkov.ua/KPHTS_v2_public_info_tarify.php

КП "Харьковские тепловые сети" - 1539,50

https://maanimo.com/indexes/142540-tarify-na-otoplenie-v-ukraine-sezon-2017-2018 или 1541,37 грн/Гкал (https://www.057.ua/news/2214127/v-harkove-povysat-ceny-na-otoplenie-i-goracuu-vodu).
По прошлому отопит. сезону цена была 1238,88/Гкал.
За ноябрь по городу посчитали 1307,39 грн./Гкал.
За декабрь, естественно, ещё не знаю, скорее всего, будет так же. С какого месяца введут 1540 грн./Гкал или что-то близкое, не знаю (с января?).
В результате (1540-1238,88/1238,88)*100% = 24%
Как-то 24% отличаются от 16%. :)
Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).
Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?

1. По французам.
Чтобы иметь суждение на этот счёт, надо посмотреть их поведение, когда кто-то покусится на их вековое либерите-эгалите-фратерите.
Пока демократия и держава в безопасности, можно и за налоги побузить.

2. По отоплению.
В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 15:45

  ЛАД написав:
  Vadim V написав:...........
Русские- родители путина.

Все 140 (или 150 - сколько их там нынче?) млн. вместе?
70 млн женщин выносили в общем чреве? :lol:

российская национальная идея -захватить Всё, что "плохо"лежит.А путин, это просто возглавил и реализовует.
он продукт-национальной идеи московии.
ТАК ЧТО, РОЖАЛИ ЕГО -ВСЕМ НАРОДОМ!!! :mrgreen:
Востаннє редагувалось сірий в Пон 24 гру, 2018 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:02

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:Отличие Украины от Франции.
Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п.
А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. :)
Может, именно поэтому они живут лучше?

С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%.
.....
Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.

https://kurs.com.ua/novost/92084-reguljator-povisil-tarifi-na-teplo-v-kieve/
В Харькове:
за 1 Гкал (без НДС): для нужд населения - 1075,07 грн.
Тариф действует с 7 ноября 2018 года.

С 15 ноября 2018 года – 1 307,39 грн./Гкал

https://www.hts.kharkov.ua/KPHTS_v2_public_info_tarify.php

КП "Харьковские тепловые сети" - 1539,50

https://maanimo.com/indexes/142540-tarify-na-otoplenie-v-ukraine-sezon-2017-2018 или 1541,37 грн/Гкал (https://www.057.ua/news/2214127/v-harkove-povysat-ceny-na-otoplenie-i-goracuu-vodu).
По прошлому отопит. сезону цена была 1238,88/Гкал.
За ноябрь по городу посчитали 1307,39 грн./Гкал.
За декабрь, естественно, ещё не знаю, скорее всего, будет так же. С какого месяца введут 1540 грн./Гкал или что-то близкое, не знаю (с января?).
В результате (1540-1238,88/1238,88)*100% = 24%
Как-то 24% отличаются от 16%. :)
Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).
Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?

1. По французам.
Чтобы иметь суждение на этот счёт, надо посмотреть их поведение, когда кто-то покусится на их вековое либерите-эгалите-фратерите.
Пока демократия и держава в безопасности, можно и за налоги побузить.

2. По отоплению.
В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.

Шо то там не так . Индивидуальное газовое отопление не может быть дороже
Как вам это ? https://politeka.net/news/society/84682 ... source=iua
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:30

Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.
Історія така.
Дід Мажор зазвичай 1/5 врожая кукурузи встигає прибрати з полів до зими.Але тут звідки не візьмись,ніхто ж не очікував,приходить зима і Дід Мажор чекає,щоб затверділа земля і в січні дозбирує інші 4/5 врожаю.І так кожного року.
Цього року був план такий.Дід Мажор по зібраному восени 1/5 врожая приблизно вираховує врожайність (центнерів/гектар),тому знає - скільки десятків тисяч тон залишилось на полях.От він поїхав за кордон,в Європу,заключати контракти на кукурузу,на ту кукурузу,що ще в полях.Слід визнати - турне країнами Європи вдалось,підписав контракти і продав всю кукурузу з поставкою в другій половині січня.Але не все так сталось,як гадалось.
Про гарну врожайність кукурузи знали і селяни трьох районів Лубенського району.І поки Діда Мажора не було - побрили "під ноль" кукурузу.
А Дід Мажор спокійно собі подорожував Європою,пару тижнів тому заїхав в Україну,був на футболі разом з Суркісом в скай-боксі,бігав Суркісам за пивом,писав десь там на розпродажу купив подарунків,їв камсу в норвезькому ресторані Києва і вчора до вечора доїхав до Лубнів.
Тому й настрій сьогодні такий поганий.
Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:33

  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:Може й Вася відпишеться?!

Qwerty Я, напевне, серйозно молодший за Вас і не маю права чомусь Вас повчати, але як лікар таке право маю. Тому рекомендую нічого не писати ТУТ, на форумі, на голодний шлунок і з бодуна. Але якщо є таке неперебірне бажання, тоді рекомендую випити трішечки елітного алкоголю малюсенькими ковточками, тобто насолоджуючись (скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів) і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер і лише після того, як відчуєте перші ознаки ейфорії, можете ТУТ щось писати. В іншому випадку - ЗАСЬ на форум :wink:
P.S. Алкоголь має бути лише елітним і висоякісним, а не тією бурдою яка, очевидно, викликає у Вас безпідставні напади агресії.

Що там по темі, що в комуністи заганяли силою і вони не винуваті, що їх заставляли оте все творити?! А то якийсь ви Вася трішки несправжній патріот! Тут нас всіх повчаєте як неньку любити, а в темі про комуняк лайки ставите! Теж були в їх загоні чи рідня вся з них?! Про алкоголь і бурду з алкоголю навіть не знаю, але вам повірю, особливо читаючи пости про трьохповерховий офіс і як ви шашлики біля нього смажите кожний день! Ну не на суху ж їх їсти! Так і уявив Васю з шашликом і 50 грамами коньяка відомих Васі французьких брендів! А як вам, Вася, віскі з витримкою більше 20 років і специфічним запахом навозу? Пробували? Після чистки снігу на вулиці!
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:39

  ЛАД написав:Отличие Украины от Франции.
Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п.
А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. :)
Может, именно поэтому они живут лучше?

С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%.
.....
Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.

https://kurs.com.ua/novost/92084-reguljator-povisil-tarifi-na-teplo-v-kieve/
В Харькове:
за 1 Гкал (без НДС): для нужд населения - 1075,07 грн.
Тариф действует с 7 ноября 2018 года.

С 15 ноября 2018 года – 1 307,39 грн./Гкал

https://www.hts.kharkov.ua/KPHTS_v2_public_info_tarify.php

КП "Харьковские тепловые сети" - 1539,50

https://maanimo.com/indexes/142540-tarify-na-otoplenie-v-ukraine-sezon-2017-2018 или 1541,37 грн/Гкал (https://www.057.ua/news/2214127/v-harkove-povysat-ceny-na-otoplenie-i-goracuu-vodu).
По прошлому отопит. сезону цена была 1238,88/Гкал.
За ноябрь по городу посчитали 1307,39 грн./Гкал.
За декабрь, естественно, ещё не знаю, скорее всего, будет так же. С какого месяца введут 1540 грн./Гкал или что-то близкое, не знаю (с января?).
В результате (1540-1238,88/1238,88)*100% = 24%
Как-то 24% отличаются от 16%. :)
Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).
Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?

А кому протестувати?! Нащадкам дідусів - залізничників, яких насильно в партію зганяли, а нині ті, хто зганяли зганяють їх на сплату тарифів? Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували, а залишали тих хто раби! Тому і сьогодні так! Безпричинно нічого не буває! Хоча причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма!
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:45

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?!

  Qwerty написав:Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували

вот уж воистину
  Qwerty написав:причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма!
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:45

  yama написав:
  Василь-Рівне написав:
  Qwerty написав:Може й Вася відпишеться?!

Qwerty Я напевне серйозно молодший за Вас і не маю права чомусь Вас повчати, але як лікар таке право маю. Тому рекомендую нічого не писати ТУТ, на форумі, на голодний шлунок і з бодуна. Але якщо є таке неперебірне бажання, тоді рекомендую випити трішечки елітного алкоголю малюсенькими ковточками, тобто насолоджуючись (скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів) і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер і лише після того, як відчуєте перші ознаки ейфорії, можете ТУТ щось писати. В іншому випадку - ЗАСЬ на форум :wink:
P.S. Алкоголь має бути лише елітним і висоякісним, а не тією бурдою яка, очевидно, викликає у Вас безпідставні напади агресії.

ви як лікар повинні знати що очищений етиловий спирт він і у Африці спирт як би ви його не назвали
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=JB5CTqQaHpw
ну для гурманов

"Ви як лікар" - ну до Васі частіше звертаються як до пацієнта лікаря! Коли Вася пише про алкоголь, беручи приклад з халяви, це просто шедеври цього форуму! Заради такого потрібно читати цей форум в такі зимові сніжні часи з чаєм в руках(чай в розумінні дійсно ЧАЙ, а не утирок(по словам Юрія Т). Зразу згадую Васіні історії про мангал біля надсучасного 300-метрового офісу в Рівному!
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:54

Re: Валютный рынок в контексте

Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш ! И после этого - это не трамвай, а ВРК. :?:
Астанавитесь. :mrgreen:

Есть вообще что по валюте? Или уже с сегодняшнего дня все ушли в запой до 15 января ? :lol:
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