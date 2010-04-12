ЛАД написав:Отличие Украины от Франции. Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п. А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. Может, именно поэтому они живут лучше?
С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%. ..... Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.
1. По французам. Чтобы иметь суждение на этот счёт, надо посмотреть их поведение, когда кто-то покусится на их вековое либерите-эгалите-фратерите. Пока демократия и держава в безопасности, можно и за налоги побузить.
2. По отоплению. В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.
ЛАД написав:Отличие Украины от Франции. Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п. А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. Может, именно поэтому они живут лучше?
С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%. ..... Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.
1. По французам. Чтобы иметь суждение на этот счёт, надо посмотреть их поведение, когда кто-то покусится на их вековое либерите-эгалите-фратерите. Пока демократия и держава в безопасности, можно и за налоги побузить.
2. По отоплению. В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.
Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій. Історія така. Дід Мажор зазвичай 1/5 врожая кукурузи встигає прибрати з полів до зими.Але тут звідки не візьмись,ніхто ж не очікував,приходить зима і Дід Мажор чекає,щоб затверділа земля і в січні дозбирує інші 4/5 врожаю.І так кожного року. Цього року був план такий.Дід Мажор по зібраному восени 1/5 врожая приблизно вираховує врожайність (центнерів/гектар),тому знає - скільки десятків тисяч тон залишилось на полях.От він поїхав за кордон,в Європу,заключати контракти на кукурузу,на ту кукурузу,що ще в полях.Слід визнати - турне країнами Європи вдалось,підписав контракти і продав всю кукурузу з поставкою в другій половині січня.Але не все так сталось,як гадалось. Про гарну врожайність кукурузи знали і селяни трьох районів Лубенського району.І поки Діда Мажора не було - побрили "під ноль" кукурузу. А Дід Мажор спокійно собі подорожував Європою,пару тижнів тому заїхав в Україну,був на футболі разом з Суркісом в скай-боксі,бігав Суркісам за пивом,писав десь там на розпродажу купив подарунків,їв камсу в норвезькому ресторані Києва і вчора до вечора доїхав до Лубнів. Тому й настрій сьогодні такий поганий. Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.
Qwerty Я, напевне, серйозно молодший за Вас і не маю права чомусь Вас повчати, але як лікар таке право маю. Тому рекомендую нічого не писати ТУТ, на форумі, на голодний шлунок і з бодуна. Але якщо є таке неперебірне бажання, тоді рекомендую випити трішечки елітного алкоголю малюсенькими ковточками, тобто насолоджуючись (скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів) і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер і лише після того, як відчуєте перші ознаки ейфорії, можете ТУТ щось писати. В іншому випадку - ЗАСЬ на форум P.S. Алкоголь має бути лише елітним і висоякісним, а не тією бурдою яка, очевидно, викликає у Вас безпідставні напади агресії.
Що там по темі, що в комуністи заганяли силою і вони не винуваті, що їх заставляли оте все творити?! А то якийсь ви Вася трішки несправжній патріот! Тут нас всіх повчаєте як неньку любити, а в темі про комуняк лайки ставите! Теж були в їх загоні чи рідня вся з них?! Про алкоголь і бурду з алкоголю навіть не знаю, але вам повірю, особливо читаючи пости про трьохповерховий офіс і як ви шашлики біля нього смажите кожний день! Ну не на суху ж їх їсти! Так і уявив Васю з шашликом і 50 грамами коньяка відомих Васі французьких брендів! А як вам, Вася, віскі з витримкою більше 20 років і специфічним запахом навозу? Пробували? Після чистки снігу на вулиці!
ЛАД написав:Отличие Украины от Франции. Мы обсуждаем очень актуальные и важные темы - геополитику, лингвистику, когда впервые появилось название Украина и т.п. А ограниченные французы протестуют против каких-то мелочей вроде чепухового поднятия акцизов на топливо. Может, именно поэтому они живут лучше?
С 1 января 2019 года тарифы на тепло Киевтеплоэнерго вырастут почти на 23% - с 785,94 грн за ГКал до 964,19 грн за ГКал.
Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, в понедельник, 10 декабря, повысила тариф на производство тепла для населения коммунальным предприятием Киевтеплоэнерго на 22,7%. ..... Стоит отметить, что премьер-министр Владимир Гройсман ранее заявил, что в связи с подорожанием газа тарифы на отопление могут вырасти не больше чем на 16%.
А кому протестувати?! Нащадкам дідусів - залізничників, яких насильно в партію зганяли, а нині ті, хто зганяли зганяють їх на сплату тарифів? Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували, а залишали тих хто раби! Тому і сьогодні так! Безпричинно нічого не буває! Хоча причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма!
Qwerty Я напевне серйозно молодший за Вас і не маю права чомусь Вас повчати, але як лікар таке право маю. Тому рекомендую нічого не писати ТУТ, на форумі, на голодний шлунок і з бодуна. Але якщо є таке неперебірне бажання, тоді рекомендую випити трішечки елітного алкоголю малюсенькими ковточками, тобто насолоджуючись (скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів) і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер і лише після того, як відчуєте перші ознаки ейфорії, можете ТУТ щось писати. В іншому випадку - ЗАСЬ на форум P.S. Алкоголь має бути лише елітним і висоякісним, а не тією бурдою яка, очевидно, викликає у Вас безпідставні напади агресії.
"Ви як лікар" - ну до Васі частіше звертаються як до пацієнта лікаря! Коли Вася пише про алкоголь, беручи приклад з халяви, це просто шедеври цього форуму! Заради такого потрібно читати цей форум в такі зимові сніжні часи з чаєм в руках(чай в розумінні дійсно ЧАЙ, а не утирок(по словам Юрія Т). Зразу згадую Васіні історії про мангал біля надсучасного 300-метрового офісу в Рівному!