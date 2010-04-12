tea написав:Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій. Історія така. Дід Мажор зазвичай 1/5 врожая кукурузи встигає прибрати з полів до зими.Але тут звідки не візьмись,ніхто ж не очікував,приходить зима і Дід Мажор чекає,щоб затверділа земля і в січні дозбирує інші 4/5 врожаю.І так кожного року. Цього року був план такий.Дід Мажор по зібраному восени 1/5 врожая приблизно вираховує врожайність (центнерів/гектар),тому знає - скільки десятків тисяч тон залишилось на полях.От він поїхав за кордон,в Європу,заключати контракти на кукурузу,на ту кукурузу,що ще в полях.Слід визнати - турне країнами Європи вдалось,підписав контракти і продав всю кукурузу з поставкою в другій половині січня.Але не все так сталось,як гадалось. Про гарну врожайність кукурузи знали і селяни трьох районів Лубенського району.І поки Діда Мажора не було - побрили "під ноль" кукурузу. А Дід Мажор спокійно собі подорожував Європою,пару тижнів тому заїхав в Україну,був на футболі разом з Суркісом в скай-боксі,бігав Суркісам за пивом,писав десь там на розпродажу купив подарунків,їв камсу в норвезькому ресторані Києва і вчора до вечора доїхав до Лубнів. Тому й настрій сьогодні такий поганий. Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.
Утирок, це ж як потрібно було бігати по сектору зі своєю Охтиркою і в замазюканій шапочці, щоб не помітити що грав Шахтар і Суркіси тут ну ніяким боком! А в скай-бокс міг навіть ти попасти, якщо б всю свою річну зарплатню від Гагаріна в розмірі 6000 гривень віддав за квиток! Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де співали артисти і розігрувався приз футболка і мяч! Але навіщо людям портити вечірку і запахом і зовнішнім виглядом?! Тому твоє місце було далеко за воротами! Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!
Qwerty написав:Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?!
Qwerty написав:Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували
вот уж воистину
Qwerty написав:причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма!
Відбирали комуняки - знищували селян, які боролись з відбиранням продовольства сотнями і тисячами бунтів - сьогодні історики і деякі політики намагаються розставити все в рядок причин і наслідків, тільки чомусь крайніми виходять будинки і памятники! Де тут ви помітили порушення логічних звязків?
Qwerty написав:Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!
у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки...
Qwerty написав:Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?!
Qwerty написав:Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували
вот уж воистину
Qwerty написав:причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма!
Відбирали комуняки - знищували селян, які боролись з відбиранням продовольства сотнями і тисячами бунтів - сьогодні історики і деякі політики намагаються розставити все в рядок причин і наслідків, тільки чомусь крайніми виходять будинки і памятники! Де тут ви помітили порушення логічних звязків?
я и не рассчитывал, что вы уловите мою мысль. Не напрягайтесь.
Qwerty написав:Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!
у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки...
Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Що здивувало, що жодного ідєйного в кого діди, батьки, родичі, друзі були при тій владі в шоколаді не було хто б вийшов захищати той кусок граніту! Ну хоча б із якоїсь елементарної поваги до тих кому це дійсно боліло і було суттєво! Нікого! Сьогодні читав статтю Н.Влащєнко, де вона пише що яка краса як бувші комсомольські і партійні активісти сьогодні працюють патріотами і вчать нас патріотизму! І через отаких чиків, які заховались і чекають великого пу і іншу наволоч, отак сьогодні і є! Розкажи нам чик а що таке декомунізація? І розкажи тим кого браві комуняки в землю поклали рядами за свою тупу ідеологію! Ти ще напиши, що ніяких репресій не було і валютою можна було торгувати! Сьогодні День народження Чорновола! Він не був помом нач дивізії, але і не ссав в штанішкі і на його могилі збираються люди, а залишки вождя, якому молились всякі чікі валяються по смітниках! Шо ж таку страну просрали, Чіки?! І шо робите на валютному сайті?! Мій батько тоді не мовчав і називав комуняк наволоччю! Абсолютно з ним погоджуюсь! У кожного свої батьки! І слова, що хтось жирує це наслідок виховання своїх батьків! Для того, щоб жирувати - потрібно дуже багато працювати! Чи при незалежності вам це не комфортно?
tea написав:Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій. Історія така.
Тому й настрій сьогодні такий поганий. Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.
Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти[/b] і розігрувався приз футболка і мяч!
Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би. Футболку виграли?