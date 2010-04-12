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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7250725172527253

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 16:55

  tea написав:Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.
Історія така.
Дід Мажор зазвичай 1/5 врожая кукурузи встигає прибрати з полів до зими.Але тут звідки не візьмись,ніхто ж не очікував,приходить зима і Дід Мажор чекає,щоб затверділа земля і в січні дозбирує інші 4/5 врожаю.І так кожного року.
Цього року був план такий.Дід Мажор по зібраному восени 1/5 врожая приблизно вираховує врожайність (центнерів/гектар),тому знає - скільки десятків тисяч тон залишилось на полях.От він поїхав за кордон,в Європу,заключати контракти на кукурузу,на ту кукурузу,що ще в полях.Слід визнати - турне країнами Європи вдалось,підписав контракти і продав всю кукурузу з поставкою в другій половині січня.Але не все так сталось,як гадалось.
Про гарну врожайність кукурузи знали і селяни трьох районів Лубенського району.І поки Діда Мажора не було - побрили "під ноль" кукурузу.
А Дід Мажор спокійно собі подорожував Європою,пару тижнів тому заїхав в Україну,був на футболі разом з Суркісом в скай-боксі,бігав Суркісам за пивом,писав десь там на розпродажу купив подарунків,їв камсу в норвезькому ресторані Києва і вчора до вечора доїхав до Лубнів.
Тому й настрій сьогодні такий поганий.
Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.

Утирок, це ж як потрібно було бігати по сектору зі своєю Охтиркою і в замазюканій шапочці, щоб не помітити що грав Шахтар і Суркіси тут ну ніяким боком! А в скай-бокс міг навіть ти попасти, якщо б всю свою річну зарплатню від Гагаріна в розмірі 6000 гривень віддав за квиток! Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де співали артисти і розігрувався приз футболка і мяч! Але навіщо людям портити вечірку і запахом і зовнішнім виглядом?! Тому твоє місце було далеко за воротами! Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:00

  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?!

  Qwerty написав:Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували

вот уж воистину
  Qwerty написав:причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма!

Відбирали комуняки - знищували селян, які боролись з відбиранням продовольства сотнями і тисячами бунтів - сьогодні історики і деякі політики намагаються розставити все в рядок причин і наслідків, тільки чомусь крайніми виходять будинки і памятники! Де тут ви помітили порушення логічних звязків?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:01

  juristkostya написав:.....
2. По отоплению.
В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.

1. Почему дороже :?:
2. Почему в 2 раза :?:
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:05

  Перес де Куэльяр написав:Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.

*Відправлено з Чату


Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:08

  Qwerty написав:Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!

у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:08

  ЛАД написав:
  juristkostya написав:.....
2. По отоплению.
В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.

1. Почему дороже :?:
2. Почему в 2 раза :?:

1. не знаю
2. тоже не знаю

это просто мои конкретные квартиры. Это не статистка по по Харькову.
Как и ваш пример с ТММ, скажем прямо, не шибко репрезентативен.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:09

  Qwerty написав:
  juristkostya написав:
  Qwerty написав:Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?!

  Qwerty написав:Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували

вот уж воистину
  Qwerty написав:причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма!

Відбирали комуняки - знищували селян, які боролись з відбиранням продовольства сотнями і тисячами бунтів - сьогодні історики і деякі політики намагаються розставити все в рядок причин і наслідків, тільки чомусь крайніми виходять будинки і памятники! Де тут ви помітили порушення логічних звязків?

я и не рассчитывал, что вы уловите мою мысль. Не напрягайтесь.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:28

  Burton_Hover написав:
  Перес де Куэльяр написав:Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.

*Відправлено з Чату


Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя.

Так вже вище.
Гагарін тулить по 27.95 аж гай шумить. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:29

  чик написав:
  Qwerty написав:Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!

у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки...

Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Що здивувало, що жодного ідєйного в кого діди, батьки, родичі, друзі були при тій владі в шоколаді не було хто б вийшов захищати той кусок граніту! Ну хоча б із якоїсь елементарної поваги до тих кому це дійсно боліло і було суттєво! Нікого!
Сьогодні читав статтю Н.Влащєнко, де вона пише що яка краса як бувші комсомольські і партійні активісти сьогодні працюють патріотами і вчать нас патріотизму! І через отаких чиків, які заховались і чекають великого пу і іншу наволоч, отак сьогодні і є! Розкажи нам чик а що таке декомунізація? І розкажи тим кого браві комуняки в землю поклали рядами за свою тупу ідеологію! Ти ще напиши, що ніяких репресій не було і валютою можна було торгувати! Сьогодні День народження Чорновола! Він не був помом нач дивізії, але і не ссав в штанішкі і на його могилі збираються люди, а залишки вождя, якому молились всякі чікі валяються по смітниках! Шо ж таку страну просрали, Чіки?! І шо робите на валютному сайті?! Мій батько тоді не мовчав і називав комуняк наволоччю! Абсолютно з ним погоджуюсь! У кожного свої батьки! І слова, що хтось жирує це наслідок виховання своїх батьків! Для того, щоб жирувати - потрібно дуже багато працювати! Чи при незалежності вам це не комфортно?
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34

  Qwerty написав:
  tea написав:Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.
Історія така.

Тому й настрій сьогодні такий поганий.
Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.

Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти[/b] і розігрувався приз футболка і мяч!

Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.
Футболку виграли?
tea
 
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