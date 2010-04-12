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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7250725172527253 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 961 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 134 5. более 75% 64% 612 Всього голосів : 961 Додано: Пон 24 гру, 2018 16:55 tea написав: Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.

Історія така.

Дід Мажор зазвичай 1/5 врожая кукурузи встигає прибрати з полів до зими.Але тут звідки не візьмись,ніхто ж не очікував,приходить зима і Дід Мажор чекає,щоб затверділа земля і в січні дозбирує інші 4/5 врожаю.І так кожного року.

Цього року був план такий.Дід Мажор по зібраному восени 1/5 врожая приблизно вираховує врожайність (центнерів/гектар),тому знає - скільки десятків тисяч тон залишилось на полях.От він поїхав за кордон,в Європу,заключати контракти на кукурузу,на ту кукурузу,що ще в полях.Слід визнати - турне країнами Європи вдалось,підписав контракти і продав всю кукурузу з поставкою в другій половині січня.Але не все так сталось,як гадалось.

Про гарну врожайність кукурузи знали і селяни трьох районів Лубенського району.І поки Діда Мажора не було - побрили "під ноль" кукурузу.

А Дід Мажор спокійно собі подорожував Європою,пару тижнів тому заїхав в Україну,був на футболі разом з Суркісом в скай-боксі,бігав Суркісам за пивом,писав десь там на розпродажу купив подарунків,їв камсу в норвезькому ресторані Києва і вчора до вечора доїхав до Лубнів.

Тому й настрій сьогодні такий поганий.

Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора. Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.Історія така.Дід Мажор зазвичай 1/5 врожая кукурузи встигає прибрати з полів до зими.Але тут звідки не візьмись,ніхто ж не очікував,приходить зима і Дід Мажор чекає,щоб затверділа земля і в січні дозбирує інші 4/5 врожаю.І так кожного року.Цього року був план такий.Дід Мажор по зібраному восени 1/5 врожая приблизно вираховує врожайність (центнерів/гектар),тому знає - скільки десятків тисяч тон залишилось на полях.От він поїхав за кордон,в Європу,заключати контракти на кукурузу,на ту кукурузу,що ще в полях.Слід визнати - турне країнами Європи вдалось,підписав контракти і продав всю кукурузу з поставкою в другій половині січня.Але не все так сталось,як гадалось.Про гарну врожайність кукурузи знали і селяни трьох районів Лубенського району.І поки Діда Мажора не було - побрили "під ноль" кукурузу.А Дід Мажор спокійно собі подорожував Європою,пару тижнів тому заїхав в Україну,був на футболі разом з Суркісом в скай-боксі,бігав Суркісам за пивом,писав десь там на розпродажу купив подарунків,їв камсу в норвезькому ресторані Києва і вчора до вечора доїхав до Лубнів.Тому й настрій сьогодні такий поганий.Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.

Утирок, це ж як потрібно було бігати по сектору зі своєю Охтиркою і в замазюканій шапочці, щоб не помітити що грав Шахтар і Суркіси тут ну ніяким боком! А в скай-бокс міг навіть ти попасти, якщо б всю свою річну зарплатню від Гагаріна в розмірі 6000 гривень віддав за квиток! Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де співали артисти і розігрувався приз футболка і мяч! Але навіщо людям портити вечірку і запахом і зовнішнім виглядом?! Тому твоє місце було далеко за воротами! Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?! Утирок, це ж як потрібно було бігати по сектору зі своєю Охтиркою і в замазюканій шапочці, щоб не помітити що грав Шахтар і Суркіси тут ну ніяким боком! А в скай-бокс міг навіть ти попасти, якщо б всю свою річну зарплатню від Гагаріна в розмірі 6000 гривень віддав за квиток! Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де співали артисти і розігрувався приз футболка і мяч! Але навіщо людям портити вечірку і запахом і зовнішнім виглядом?! Тому твоє місце було далеко за воротами! Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?! Qwerty Повідомлень: 1884 З нами з: 25.02.15 Подякував: 248 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:00 juristkostya написав: Qwerty написав: Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?! Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?!

Qwerty написав: Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували

вот уж воистину Qwerty написав: причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма! причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма! вот уж воистину

Відбирали комуняки - знищували селян, які боролись з відбиранням продовольства сотнями і тисячами бунтів - сьогодні історики і деякі політики намагаються розставити все в рядок причин і наслідків, тільки чомусь крайніми виходять будинки і памятники! Де тут ви помітили порушення логічних звязків? Відбирали комуняки - знищували селян, які боролись з відбиранням продовольства сотнями і тисячами бунтів - сьогодні історики і деякі політики намагаються розставити все в рядок причин і наслідків, тільки чомусь крайніми виходять будинки і памятники! Де тут ви помітили порушення логічних звязків? Qwerty Повідомлень: 1884 З нами з: 25.02.15 Подякував: 248 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:01 juristkostya написав: .....

2. По отоплению.

В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной. .....2. По отоплению.В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.

1. Почему дороже

2. Почему в 2 раза 1. Почему дороже2. Почему в 2 раза

Yuri_T - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"омYuri_T - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 11148 З нами з: 31.08.10 Подякував: 3455 раз. Подякували: 3267 раз. Профіль 2 2 4 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:05 Перес де Куэльяр написав: Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.



*Відправлено з Чату Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.



Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя. Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя. Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий. Burton_Hover Повідомлень: 37 З нами з: 05.12.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 4 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:08 Qwerty написав: Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?! Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!

у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки... у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки... а шо делать? чик

Повідомлень: 5747 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3466 раз. Подякували: 548 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:08 ЛАД написав: juristkostya написав: .....

2. По отоплению.

В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной. .....2. По отоплению.В этом сезоне ХТС+общедомовой теплосчетчик продолжает быть раза в 2 дешевле отопления от собственной котельной.

1. Почему дороже

2. Почему в 2 раза 1. Почему дороже2. Почему в 2 раза

1. не знаю

2. тоже не знаю



это просто мои конкретные квартиры. Это не статистка по по Харькову.

Как и ваш пример с ТММ, скажем прямо, не шибко репрезентативен. 1. не знаю2. тоже не знаюэто просто мои конкретные квартиры. Это не статистка по по Харькову.Как и ваш пример с ТММ, скажем прямо, не шибко репрезентативен. juristkostya Повідомлень: 2256 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:09 Qwerty написав: juristkostya написав: Qwerty написав: Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?! Тобто той, хто при саюзє відбирав останні колоски у селян, бо його заставили, той не несе ніякої історичної і кримінальної відповідальності?!

Qwerty написав: Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували Всіх тих, хто тоді був у спротиві знищували

вот уж воистину Qwerty написав: причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма! причинно-наслідковий звязок це не до нашої віри, а до буддизма! вот уж воистину

Відбирали комуняки - знищували селян, які боролись з відбиранням продовольства сотнями і тисячами бунтів - сьогодні історики і деякі політики намагаються розставити все в рядок причин і наслідків, тільки чомусь крайніми виходять будинки і памятники! Де тут ви помітили порушення логічних звязків? Відбирали комуняки - знищували селян, які боролись з відбиранням продовольства сотнями і тисячами бунтів - сьогодні історики і деякі політики намагаються розставити все в рядок причин і наслідків, тільки чомусь крайніми виходять будинки і памятники! Де тут ви помітили порушення логічних звязків?

я и не рассчитывал, что вы уловите мою мысль. Не напрягайтесь. я и не рассчитывал, что вы уловите мою мысль. Не напрягайтесь. juristkostya Повідомлень: 2256 З нами з: 08.12.13 Подякував: 0 раз. Подякували: 561 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:28 Burton_Hover написав: Перес де Куэльяр написав: Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.



*Відправлено з Чату Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.



Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя. Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя.

Так вже вище.

Гагарін тулить по 27.95 аж гай шумить. Так вже вище.Гагарін тулить по 27.95 аж гай шумить. tea Повідомлень: 16366 З нами з: 15.11.08 Подякував: 459 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:29 чик написав: Qwerty написав: Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?! Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!

у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки... у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки...

Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Що здивувало, що жодного ідєйного в кого діди, батьки, родичі, друзі були при тій владі в шоколаді не було хто б вийшов захищати той кусок граніту! Ну хоча б із якоїсь елементарної поваги до тих кому це дійсно боліло і було суттєво! Нікого!

Сьогодні читав статтю Н.Влащєнко, де вона пише що яка краса як бувші комсомольські і партійні активісти сьогодні працюють патріотами і вчать нас патріотизму! І через отаких чиків, які заховались і чекають великого пу і іншу наволоч, отак сьогодні і є! Розкажи нам чик а що таке декомунізація? І розкажи тим кого браві комуняки в землю поклали рядами за свою тупу ідеологію! Ти ще напиши, що ніяких репресій не було і валютою можна було торгувати! Сьогодні День народження Чорновола! Він не був помом нач дивізії, але і не ссав в штанішкі і на його могилі збираються люди, а залишки вождя, якому молились всякі чікі валяються по смітниках! Шо ж таку страну просрали, Чіки?! І шо робите на валютному сайті?! Мій батько тоді не мовчав і називав комуняк наволоччю! Абсолютно з ним погоджуюсь! У кожного свої батьки! І слова, що хтось жирує це наслідок виховання своїх батьків! Для того, щоб жирувати - потрібно дуже багато працювати! Чи при незалежності вам це не комфортно? Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Що здивувало, що жодного ідєйного в кого діди, батьки, родичі, друзі були при тій владі в шоколаді не було хто б вийшов захищати той кусок граніту! Ну хоча б із якоїсь елементарної поваги до тих кому це дійсно боліло і було суттєво! Нікого!Сьогодні читав статтю Н.Влащєнко, де вона пише що яка краса як бувші комсомольські і партійні активісти сьогодні працюють патріотами і вчать нас патріотизму! І через отаких чиків, які заховались і чекають великого пу і іншу наволоч, отак сьогодні і є! Розкажи нам чик а що таке декомунізація? І розкажи тим кого браві комуняки в землю поклали рядами за свою тупу ідеологію! Ти ще напиши, що ніяких репресій не було і валютою можна було торгувати! Сьогодні День народження Чорновола! Він не був помом нач дивізії, але і не ссав в штанішкі і на його могилі збираються люди, а залишки вождя, якому молились всякі чікі валяються по смітниках! Шо ж таку страну просрали, Чіки?! І шо робите на валютному сайті?! Мій батько тоді не мовчав і називав комуняк наволоччю! Абсолютно з ним погоджуюсь! У кожного свої батьки! І слова, що хтось жирує це наслідок виховання своїх батьків! Для того, щоб жирувати - потрібно дуже багато працювати! Чи при незалежності вам це не комфортно? Qwerty Повідомлень: 1884 З нами з: 25.02.15 Подякував: 248 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34 Qwerty написав: tea написав: Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.

Історія така.



Тому й настрій сьогодні такий поганий.

Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора. Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.Історія така.Тому й настрій сьогодні такий поганий.Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.

Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти[/b] і розігрувався приз футболка і мяч! Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де[/b] і розігрувався призі мяч!

Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.

Футболку виграли? Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.Футболку виграли? tea Повідомлень: 16366 З нами з: 15.11.08 Подякував: 459 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 7250725172527253 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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