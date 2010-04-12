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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 7251725272537254> Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.2 5 961 1. Нет сбережений в валюте 10% 96 2. до 20% 5% 50 3. от 20% до 50% 7% 69 4. от 50% до 75% 14% 134 5. более 75% 64% 612 Всього голосів : 961 Додано: Пон 24 гру, 2018 17:28 Burton_Hover написав: Перес де Куэльяр написав: Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.



*Відправлено з Чату Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.



Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя. Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя.

Так вже вище.

Гагарін тулить по 27.95 аж гай шумить. Так вже вище.Гагарін тулить по 27.95 аж гай шумить. tea Повідомлень: 16367 З нами з: 15.11.08 Подякував: 459 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:29 чик написав: Qwerty написав: Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?! Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!

у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки... у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки...

Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Що здивувало, що жодного ідєйного в кого діди, батьки, родичі, друзі були при тій владі в шоколаді не було хто б вийшов захищати той кусок граніту! Ну хоча б із якоїсь елементарної поваги до тих кому це дійсно боліло і було суттєво! Нікого!

Сьогодні читав статтю Н.Влащєнко, де вона пише що яка краса як бувші комсомольські і партійні активісти сьогодні працюють патріотами і вчать нас патріотизму! І через отаких чиків, які заховались і чекають великого пу і іншу наволоч, отак сьогодні і є! Розкажи нам чик а що таке декомунізація? І розкажи тим кого браві комуняки в землю поклали рядами за свою тупу ідеологію! Ти ще напиши, що ніяких репресій не було і валютою можна було торгувати! Сьогодні День народження Чорновола! Він не був помом нач дивізії, але і не ссав в штанішкі і на його могилі збираються люди, а залишки вождя, якому молились всякі чікі валяються по смітниках! Шо ж таку страну просрали, Чіки?! І шо робите на валютному сайті?! Мій батько тоді не мовчав і називав комуняк наволоччю! Абсолютно з ним погоджуюсь! У кожного свої батьки! І слова, що хтось жирує це наслідок виховання своїх батьків! Для того, щоб жирувати - потрібно дуже багато працювати! Чи при незалежності вам це не комфортно? Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Що здивувало, що жодного ідєйного в кого діди, батьки, родичі, друзі були при тій владі в шоколаді не було хто б вийшов захищати той кусок граніту! Ну хоча б із якоїсь елементарної поваги до тих кому це дійсно боліло і було суттєво! Нікого!Сьогодні читав статтю Н.Влащєнко, де вона пише що яка краса як бувші комсомольські і партійні активісти сьогодні працюють патріотами і вчать нас патріотизму! І через отаких чиків, які заховались і чекають великого пу і іншу наволоч, отак сьогодні і є! Розкажи нам чик а що таке декомунізація? І розкажи тим кого браві комуняки в землю поклали рядами за свою тупу ідеологію! Ти ще напиши, що ніяких репресій не було і валютою можна було торгувати! Сьогодні День народження Чорновола! Він не був помом нач дивізії, але і не ссав в штанішкі і на його могилі збираються люди, а залишки вождя, якому молились всякі чікі валяються по смітниках! Шо ж таку страну просрали, Чіки?! І шо робите на валютному сайті?! Мій батько тоді не мовчав і називав комуняк наволоччю! Абсолютно з ним погоджуюсь! У кожного свої батьки! І слова, що хтось жирує це наслідок виховання своїх батьків! Для того, щоб жирувати - потрібно дуже багато працювати! Чи при незалежності вам це не комфортно? Qwerty Повідомлень: 1881 З нами з: 25.02.15 Подякував: 247 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34 Qwerty написав: tea написав: Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.

Історія така.



Тому й настрій сьогодні такий поганий.

Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора. Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.Історія така.Тому й настрій сьогодні такий поганий.Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.

Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти[/b] і розігрувався приз футболка і мяч! Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де[/b] і розігрувався призі мяч!

Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.

Футболку виграли? Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.Футболку виграли? tea Повідомлень: 16367 З нами з: 15.11.08 Подякував: 459 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:37 ЛАД написав: ...Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).

Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас? ...Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?



Насчет стоимости Гкал, сколько у нас в доме считают не знаю, вроде бы в районе 1500 грн., а вот стомость отопления(отопление квартиры+отопление мест общего пользования+содержание котельной)пока 22.15 грн./м2(15+4+3.15), с января дорожает на 1.5грн.- в-принципе не существенно, плохо другое - качество газа, которое стремительно падает на протяжении последних лет, в результате на производство 1 Гкал сегодня приходится сжигать почти на 30% больше газа чем семь лет назад, когда дом сдали в экспуатацию, но самое главное что немецкая котельная "сильно ругается" на поступающий сейчас газ и что может произойти дальше никто не знает...

Кстати,насколько я знаю, ТММ вообще-то самая дорогая обслуживающая компания в городе Насчет стоимости Гкал, сколько у нас в доме считают не знаю, вроде бы в районе 1500 грн., а вот стомость отопления(отопление квартиры+отопление мест общего пользования+содержание котельной)пока 22.15 грн./м2(15+4+3.15), с января дорожает на 1.5грн.- в-принципе не существенно, плохо другое - качество газа, которое стремительно падает на протяжении последних лет, в результате на производство 1 Гкал сегодня приходится сжигать почти на 30% больше газа чем семь лет назад, когда дом сдали в экспуатацию, но самое главное что немецкая котельная "сильно ругается" на поступающий сейчас газ и что может произойти дальше никто не знает...Кстати,насколько я знаю, ТММ вообще-то самая дорогая обслуживающая компания в городе "... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"© antikkristall

Повідомлень: 1406 З нами з: 21.03.14 Подякував: 5 раз. Подякували: 418 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:40 Alex2007 написав: Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш ! Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш !

Трохи потерпіть.

Санітари скоро з"являться.

Просто з цією медицинською реформою в Лубенському районі йде оптимізація лікарів і всього обслуговуючого персоналу,тому в них роботи багато,не до всіх вчасно приїжджають. Трохи потерпіть.Санітари скоро з"являться.Просто з цією медицинською реформою в Лубенському районі йде оптимізація лікарів і всього обслуговуючого персоналу,тому в них роботи багато,не до всіх вчасно приїжджають. tea Повідомлень: 16367 З нами з: 15.11.08 Подякував: 459 раз. Подякували: 2125 раз. Профіль 4 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:43 Qwerty написав: Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну...

та мне пофиг те памятники и твой бред, у мну батя был порядочный и честный мужик, а ты непонятно шо... та мне пофиг те памятники и твой бред, у мну батя был порядочный и честный мужик, а ты непонятно шо... а шо делать? чик

Повідомлень: 5748 З нами з: 03.01.09 Подякував: 3465 раз. Подякували: 548 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:47 tea написав: Qwerty написав: tea написав: Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.

Історія така.



Тому й настрій сьогодні такий поганий.

Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора. Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.Історія така.Тому й настрій сьогодні такий поганий.Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.

Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти[/b] і розігрувався приз футболка і мяч! Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де[/b] і розігрувався призі мяч!

Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.

Футболку виграли? Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.Футболку виграли?

Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого? Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого? Qwerty Повідомлень: 1881 З нами з: 25.02.15 Подякував: 247 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:51 Qwerty написав: Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого? Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого?



Ви дарма наїзжаєте на Ебаначчі. Може вiн, як Корейко, по ночах рахує під ковдрою свої мільони, та глазує з вас. Ви дарма наїзжаєте на Ебаначчі. Може вiн, як Корейко, по ночах рахує під ковдрою свої мільони, та глазує з вас. Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.

Бо без нього я злий. Burton_Hover Заблокований Повідомлень: 33 З нами з: 05.12.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 3 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 17:53 чик написав: Qwerty написав: Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну...

та мне пофиг те памятники и твой бред, у мну батя был порядочный и честный мужик, а ты непонятно шо... та мне пофиг те памятники и твой бред, у мну батя был порядочный и честный мужик, а ты непонятно шо...

Ну був батя таким...Я тут до чого? Про Чікатіло всі сусіди були тільки хорошої думки! А ви чого не в батю пішли? Моя думка про тебе цікава чи й так зрозуміло? Так шо таке декомунізація, понятлівий?! Невже чевствованіє чєсних і порядних комуністів! Ну був батя таким...Я тут до чого? Про Чікатіло всі сусіди були тільки хорошої думки! А ви чого не в батю пішли? Моя думка про тебе цікава чи й так зрозуміло? Так шо таке декомунізація, понятлівий?! Невже чевствованіє чєсних і порядних комуністів! Qwerty Повідомлень: 1881 З нами з: 25.02.15 Подякував: 247 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 24 гру, 2018 18:00 Burton_Hover написав: Qwerty написав: Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого? Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого?



Ви дарма наїзжаєте на Ебаначчі. Може вiн, як Корейко, по ночах рахує під ковдрою свої мільони, та глазує з вас. Ви дарма наїзжаєте на Ебаначчі. Може вiн, як Корейко, по ночах рахує під ковдрою свої мільони, та глазує з вас.

Може... Тоді він просто король конспірації! Ходити по місту з трьохметровим прапором з написом "Охтирка" і в задрипаному одязі... Жодних підозр на рахунок капіталів! І жодних думок у перехожих що це самий активний дописувач валютної гілки! Який всім все радить і розказує! Навіщо він це робить? В такому віці вже повинна бути дружина, діти, якесь житло! Всякі халяви його вихваляють! Зазеркалля! Твір Федіра Михайловича Достоєвського з пяти букв! Може... Тоді він просто король конспірації! Ходити по місту з трьохметровим прапором з написом "Охтирка" і в задрипаному одязі... Жодних підозр на рахунок капіталів! І жодних думок у перехожих що це самий активний дописувач валютної гілки! Який всім все радить і розказує! Навіщо він це робить? В такому віці вже повинна бути дружина, діти, якесь житло! Всякі халяви його вихваляють! Зазеркалля! Твір Федіра Михайловича Достоєвського з пяти букв! Qwerty Повідомлень: 1881 З нами з: 25.02.15 Подякував: 247 раз. Подякували: 337 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 7251725272537254> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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