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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 гру, 2018 17:28
Burton_Hover написав: Перес де Куэльяр написав:
Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.*Відправлено з Чату
Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя.
Так вже вище.
Гагарін тулить по 27.95 аж гай шумить.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:29
чик написав: Qwerty написав:
Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!
у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки...
Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Що здивувало, що жодного ідєйного в кого діди, батьки, родичі, друзі були при тій владі в шоколаді не було хто б вийшов захищати той кусок граніту! Ну хоча б із якоїсь елементарної поваги до тих кому це дійсно боліло і було суттєво! Нікого!
Сьогодні читав статтю Н.Влащєнко, де вона пише що яка краса як бувші комсомольські і партійні активісти сьогодні працюють патріотами і вчать нас патріотизму! І через отаких чиків, які заховались і чекають великого пу і іншу наволоч, отак сьогодні і є! Розкажи нам чик а що таке декомунізація? І розкажи тим кого браві комуняки в землю поклали рядами за свою тупу ідеологію! Ти ще напиши, що ніяких репресій не було і валютою можна було торгувати! Сьогодні День народження Чорновола! Він не був помом нач дивізії, але і не ссав в штанішкі і на його могилі збираються люди, а залишки вождя, якому молились всякі чікі валяються по смітниках! Шо ж таку страну просрали, Чіки?! І шо робите на валютному сайті?! Мій батько тоді не мовчав і називав комуняк наволоччю! Абсолютно з ним погоджуюсь! У кожного свої батьки! І слова, що хтось жирує це наслідок виховання своїх батьків! Для того, щоб жирувати - потрібно дуже багато працювати! Чи при незалежності вам це не комфортно?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34
Qwerty написав: tea написав:
Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.
Історія така.
Тому й настрій сьогодні такий поганий.
Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.
Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти
[/b] і розігрувався приз футболка
і мяч!
Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.
Футболку виграли?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:37
ЛАД написав:
...Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).
Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?
Насчет стоимости Гкал, сколько у нас в доме считают не знаю, вроде бы в районе 1500 грн., а вот стомость отопления(отопление квартиры+отопление мест общего пользования+содержание котельной)пока 22.15 грн./м2(15+4+3.15), с января дорожает на 1.5грн.- в-принципе не существенно, плохо другое - качество газа, которое стремительно падает на протяжении последних лет, в результате на производство 1 Гкал сегодня приходится сжигать почти на 30% больше газа чем семь лет назад, когда дом сдали в экспуатацию, но самое главное что немецкая котельная "сильно ругается" на поступающий сейчас газ и что может произойти дальше никто не знает...
Кстати,насколько я знаю, ТММ вообще-то самая дорогая обслуживающая компания в городе
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:40
Alex2007 написав:
Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш !
Трохи потерпіть.
Санітари скоро з"являться.
Просто з цією медицинською реформою в Лубенському районі йде оптимізація лікарів і всього обслуговуючого персоналу,тому в них роботи багато,не до всіх вчасно приїжджають.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:43
Qwerty написав:
Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну...
та мне пофиг те памятники и твой бред, у мну батя был порядочный и честный мужик, а ты непонятно шо...
а шо делать?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:47
tea написав: Qwerty написав: tea написав:
Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.
Історія така.
Тому й настрій сьогодні такий поганий.
Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.
Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти
[/b] і розігрувався приз футболка
і мяч!
Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.
Футболку виграли?
Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого?
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:51
Qwerty написав:
Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого?
Ви дарма наїзжаєте на Ебаначчі. Може вiн, як Корейко, по ночах рахує під ковдрою свої мільони, та глазує з вас.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
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Burton_Hover
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Додано: Пон 24 гру, 2018 17:53
чик написав: Qwerty написав:
Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну...
та мне пофиг те памятники и твой бред, у мну батя был порядочный и честный мужик, а ты непонятно шо...
Ну був батя таким...Я тут до чого? Про Чікатіло всі сусіди були тільки хорошої думки! А ви чого не в батю пішли? Моя думка про тебе цікава чи й так зрозуміло? Так шо таке декомунізація, понятлівий?! Невже чевствованіє чєсних і порядних комуністів!
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Додано: Пон 24 гру, 2018 18:00
Burton_Hover написав: Qwerty написав:
Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого?
Ви дарма наїзжаєте на Ебаначчі. Може вiн, як Корейко, по ночах рахує під ковдрою свої мільони, та глазує з вас.
Може... Тоді він просто король конспірації! Ходити по місту з трьохметровим прапором з написом "Охтирка" і в задрипаному одязі... Жодних підозр на рахунок капіталів! І жодних думок у перехожих що це самий активний дописувач валютної гілки! Який всім все радить і розказує! Навіщо він це робить? В такому віці вже повинна бути дружина, діти, якесь житло! Всякі халяви його вихваляють! Зазеркалля! Твір Федіра Михайловича Достоєвського з пяти букв!
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