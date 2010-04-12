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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7251725272537254>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:28

  Burton_Hover написав:
  Перес де Куэльяр написав:Десь о 12.00 ЧР Києва, Харкова, Дніпра почали низи підтягувати, мабуть виникають проблеми з приносом.

*Відправлено з Чату


Вище за 27,85 - 27,89 продаж реально на ЧР не буде. Бо ВТБ. Психологiя.

Так вже вище.
Гагарін тулить по 27.95 аж гай шумить. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:29

  чик написав:
  Qwerty написав:Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!

у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки...

Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну... Що здивувало, що жодного ідєйного в кого діди, батьки, родичі, друзі були при тій владі в шоколаді не було хто б вийшов захищати той кусок граніту! Ну хоча б із якоїсь елементарної поваги до тих кому це дійсно боліло і було суттєво! Нікого!
Сьогодні читав статтю Н.Влащєнко, де вона пише що яка краса як бувші комсомольські і партійні активісти сьогодні працюють патріотами і вчать нас патріотизму! І через отаких чиків, які заховались і чекають великого пу і іншу наволоч, отак сьогодні і є! Розкажи нам чик а що таке декомунізація? І розкажи тим кого браві комуняки в землю поклали рядами за свою тупу ідеологію! Ти ще напиши, що ніяких репресій не було і валютою можна було торгувати! Сьогодні День народження Чорновола! Він не був помом нач дивізії, але і не ссав в штанішкі і на його могилі збираються люди, а залишки вождя, якому молились всякі чікі валяються по смітниках! Шо ж таку страну просрали, Чіки?! І шо робите на валютному сайті?! Мій батько тоді не мовчав і називав комуняк наволоччю! Абсолютно з ним погоджуюсь! У кожного свої батьки! І слова, що хтось жирує це наслідок виховання своїх батьків! Для того, щоб жирувати - потрібно дуже багато працювати! Чи при незалежності вам це не комфортно?
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34

  Qwerty написав:
  tea написав:Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.
Історія така.

Тому й настрій сьогодні такий поганий.
Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.

Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти[/b] і розігрувався приз футболка і мяч!

Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.
Футболку виграли?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:37

  ЛАД написав:...Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).
Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?


Насчет стоимости Гкал, сколько у нас в доме считают не знаю, вроде бы в районе 1500 грн., а вот стомость отопления(отопление квартиры+отопление мест общего пользования+содержание котельной)пока 22.15 грн./м2(15+4+3.15), с января дорожает на 1.5грн.- в-принципе не существенно, плохо другое - качество газа, которое стремительно падает на протяжении последних лет, в результате на производство 1 Гкал сегодня приходится сжигать почти на 30% больше газа чем семь лет назад, когда дом сдали в экспуатацию, но самое главное что немецкая котельная "сильно ругается" на поступающий сейчас газ и что может произойти дальше никто не знает...
Кстати,насколько я знаю, ТММ вообще-то самая дорогая обслуживающая компания в городе :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:40

  Alex2007 написав:Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш !

Трохи потерпіть.
Санітари скоро з"являться. :mrgreen:
Просто з цією медицинською реформою в Лубенському районі йде оптимізація лікарів і всього обслуговуючого персоналу,тому в них роботи багато,не до всіх вчасно приїжджають.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:43

  Qwerty написав:Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну...

та мне пофиг те памятники и твой бред, у мну батя был порядочный и честный мужик, а ты непонятно шо...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:47

  tea написав:
  Qwerty написав:
  tea написав:Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.
Історія така.

Тому й настрій сьогодні такий поганий.
Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.

Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти[/b] і розігрувався приз футболка і мяч!

Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.
Футболку виграли?

Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого?
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:51

  Qwerty написав:Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого?


Ви дарма наїзжаєте на Ебаначчі. Може вiн, як Корейко, по ночах рахує під ковдрою свої мільони, та глазує з вас.
Хочу назбирати грошей та купити собi лiсапеда.
Бо без нього я злий.
Burton_Hover
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:53

  чик написав:
  Qwerty написав:Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну...

та мне пофиг те памятники и твой бред, у мну батя был порядочный и честный мужик, а ты непонятно шо...

Ну був батя таким...Я тут до чого? Про Чікатіло всі сусіди були тільки хорошої думки! А ви чого не в батю пішли? Моя думка про тебе цікава чи й так зрозуміло? Так шо таке декомунізація, понятлівий?! Невже чевствованіє чєсних і порядних комуністів!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:00

  Burton_Hover написав:
  Qwerty написав:Утирок, Поплавські для тебе співають, а там співали молоді сучасні люди англійською мовою... Я не приймав участь в розіграші, мені це не потрібно... Все ж цікаво - чому не купиш хоя якийсь пристойний одяг?! Я памятаю як ти запитував чи я тебе бачив на якомусь матчі... Ось я й побачив! Краще б не бачив! Самий активний дописувач валютної гілки виявився майже бомжем! А чого весь матч(90 хвилин) бігав по сектору?! І ще хотів запитати - а навіщо ти за когсь придумуєш їх життя?! Про своє я так зрозумів писати нема чого?


Ви дарма наїзжаєте на Ебаначчі. Може вiн, як Корейко, по ночах рахує під ковдрою свої мільони, та глазує з вас.

Може... Тоді він просто король конспірації! Ходити по місту з трьохметровим прапором з написом "Охтирка" і в задрипаному одязі... Жодних підозр на рахунок капіталів! І жодних думок у перехожих що це самий активний дописувач валютної гілки! Який всім все радить і розказує! Навіщо він це робить? В такому віці вже повинна бути дружина, діти, якесь житло! Всякі халяви його вихваляють! Зазеркалля! Твір Федіра Михайловича Достоєвського з пяти букв!
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