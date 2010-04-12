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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7251725272537254

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:08

Re: Валютный рынок в контексте

23 сообщения за день ......

Мужик — психиатру: — Как обрести внутренний покой? — Нужно закончить все начатое. Мужик вернулся домой, огляделся вокруг, чтобы выяснить, что он сделал только наполовину, и... Утром, перед тем как отправиться на работу, доел коробку шоколадных конфет, докурил пачку "Мальборо" и оставшиеся косяки,допил галоперидол, допил бутылку красного, бутылку белого, бутылку "Столичной", бутылку "Арарат", »... В общем, вы даже представить себе не можете, как ему стало радостно на душе...
холява
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:18

Re: Валютный рынок в контексте

  Qwerty написав:Я тут до чого? Про Чікатіло всі сусіди були тільки хорошої думки!

Хорошей думкой. Про счас. А счас мы живём в стране инфраструктурованной комуняками. Свет, газ, дороги, они, падлы построили. И представляете? Даже в сёлах! На то и революция( смотри в словаре) чтобы бывших идолов порушить. Правда, что новые сделали для страны? Революция уже давно обофшорилась.
lockinoenp
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:25

Re: Валютный рынок в контексте

Готівка відскочила ще в п*ятницю, як на ЧР також і в Банках. Протягом вихідних додали 20-30 коп. МБ залишається далеко позаду. ДС пише що в середу на МБ буде подвійна порція валюти і якщо на цей об*єм не буде покупців, то все буде залежати тільки від дій Регулятора, або відкупить надлишок і курс не провалиться, тобто підіграє готівці, зупинить корекцію і розверне МБ, або спостерігатиме далі за зміцненням гривні, як "Маніяк" і тоді ЧР "посипеться" разом з котируваннями Банків. Але спостерігаючи за готівкою ЧР на вихідних, то зробив висновок, що спочатку підтягуюють низи вгору, а потім відсовуть верхи. Це говорить, що по низькому курсу зникає принос доляра і змушує операторів підіймати котирування на себе, балансуюючи працю, тобто вниз ринок особливо не бажає, а попит який не є все ж таки присутній з перевагою над пропозицією, бо без ціх обставин не відбувалися б такі рухи. Банки в середу теж відкриються з підвищеними позначками на продаж, бо ЧР з п*ятниці змусив їх підняти вгору котирування, показуючи зростання курсу і відскок в противазі безготівковому на МБ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Готівка відскочила ще в п*ятницю, як на ЧР також і в Банках. Протягом вихідних додали 20-30 коп.

Днепр , неформал - 27,75/27,85
Vadim V
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