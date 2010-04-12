Додано: Пон 24 гру, 2018 18:25

Готівка відскочила ще в п*ятницю, як на ЧР також і в Банках. Протягом вихідних додали 20-30 коп. МБ залишається далеко позаду. ДС пише що в середу на МБ буде подвійна порція валюти і якщо на цей об*єм не буде покупців, то все буде залежати тільки від дій Регулятора, або відкупить надлишок і курс не провалиться, тобто підіграє готівці, зупинить корекцію і розверне МБ, або спостерігатиме далі за зміцненням гривні, як "Маніяк" і тоді ЧР "посипеться" разом з котируваннями Банків. Але спостерігаючи за готівкою ЧР на вихідних, то зробив висновок, що спочатку підтягуюють низи вгору, а потім відсовуть верхи. Це говорить, що по низькому курсу зникає принос доляра і змушує операторів підіймати котирування на себе, балансуюючи працю, тобто вниз ринок особливо не бажає, а попит який не є все ж таки присутній з перевагою над пропозицією, бо без ціх обставин не відбувалися б такі рухи. Банки в середу теж відкриються з підвищеними позначками на продаж, бо ЧР з п*ятниці змусив їх підняти вгору котирування, показуючи зростання курсу і відскок в противазі безготівковому на МБ.