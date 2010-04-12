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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7251725272537254>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:34

  Qwerty написав:
  tea написав:Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій.
Історія така.

Тому й настрій сьогодні такий поганий.
Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.

Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти[/b] і розігрувався приз футболка і мяч!

Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би.
Футболку виграли?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:37

  ЛАД написав:...Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!).
Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?


Насчет стоимости Гкал, сколько у нас в доме считают не знаю, вроде бы в районе 1500 грн., а вот стомость отопления(отопление квартиры+отопление мест общего пользования+содержание котельной)пока 22.15 грн./м2(15+4+3.15), с января дорожает на 1.5грн.- в-принципе не существенно, плохо другое - качество газа, которое стремительно падает на протяжении последних лет, в результате на производство 1 Гкал сегодня приходится сжигать почти на 30% больше газа чем семь лет назад, когда дом сдали в экспуатацию, но самое главное что немецкая котельная "сильно ругается" на поступающий сейчас газ и что может произойти дальше никто не знает...
Кстати,насколько я знаю, ТММ вообще-то самая дорогая обслуживающая компания в городе :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:40

  Alex2007 написав:Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш !

Трохи потерпіть.
Санітари скоро з"являться. :mrgreen:
Просто з цією медицинською реформою в Лубенському районі йде оптимізація лікарів і всього обслуговуючого персоналу,тому в них роботи багато,не до всіх вчасно приїжджають.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 17:43

  Qwerty написав:Знаєш чик, чи як там тебе, я колись був свідком як валили памятник леніну...

та мне пофиг те памятники и твой бред, у мну батя был порядочный и честный мужик, а ты непонятно шо...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:25

Re: Валютный рынок в контексте

Готівка відскочила ще в п*ятницю, як на ЧР також і в Банках. Протягом вихідних додали 20-30 коп. МБ залишається далеко позаду. ДС пише що в середу на МБ буде подвійна порція валюти і якщо на цей об*єм не буде покупців, то все буде залежати тільки від дій Регулятора, або відкупить надлишок і курс не провалиться, тобто підіграє готівці, зупинить корекцію і розверне МБ, або спостерігатиме далі за зміцненням гривні, як "Маніяк" і тоді ЧР "посипеться" разом з котируваннями Банків. Але спостерігаючи за готівкою ЧР на вихідних, то зробив висновок, що спочатку підтягуюють низи вгору, а потім відсовуть верхи. Це говорить, що по низькому курсу зникає принос доляра і змушує операторів підіймати котирування на себе, балансуюючи працю, тобто вниз ринок особливо не бажає, а попит який не є все ж таки присутній з перевагою над пропозицією, бо без ціх обставин не відбувалися б такі рухи. Банки в середу теж відкриються з підвищеними позначками на продаж, бо ЧР з п*ятниці змусив їх підняти вгору котирування, показуючи зростання курсу і відскок в противазі безготівковому на МБ.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 18:35

Re: Валютный рынок в контексте

  Перес де Куэльяр написав:Готівка відскочила ще в п*ятницю, як на ЧР також і в Банках. Протягом вихідних додали 20-30 коп.

Днепр , неформал - 27,75/27,85
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:27

  juristkostya написав:
  ЛАД написав:......
1. Почему дороже :?:
2. Почему в 2 раза :?:

1. не знаю
2. тоже не знаю

это просто мои конкретные квартиры. Это не статистка по по Харькову.
Как и ваш пример с ТММ, скажем прямо, не шибко репрезентативен.

ТММ не для презентационном и, просто интересно.
А с Вашими конкретными квартирами разбираться не пробовали?
И второй вопрос - за Гкал там цены одинаковые?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:41

antikkristall Если считать на площадь, то в ТММ выходит 29 грн за кв. м - за кв. пл. 86,7 2149+374 (кв.+места общего пользования). В квартире 20-21 град.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 19:51

Re: Валютный рынок в контексте

  lockinoenp написав:А счас мы живём в стране инфраструктурованной комуняками. Свет, газ, дороги, они, падлы построили. И представляете? Даже в сёлах!


Бідолашні ви однако. А варто було би спромогтись трохи покращити свій добробут, що і зробили мільйони людей.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:03

  Vadim V написав:
  ЛАД написав:

Грустно, что на форуме стало нормальным постоянное
пида-рашкинцы

хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия.

И это не по отношению к Путину или какому-нибудь конкретному Димочке Киселёву, а ко всем русским взагали. Дурно воняет. :evil:

Русские- родители путина.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)

Распространение по странам и отдельным группам по информации на июль 2017 года по данным сайта Eupedia[96]:
Польша — 57,5 %
Беларусь — 51 %
Россия — 46 %
Украина — 44 %
Словакия — 41,5 %
Латвия — 40 %
Литва и Словения - 38%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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