tea написав:Любі друзі - дізнався,чому в Діда Мажора поганий настрій. Історія така.
Тому й настрій сьогодні такий поганий. Давайте з розумінням поставимось до Діда Мажора.
Міг і в спонсорів чи в почесних гостей вициганити запрошення в 69 сектор, тоді попав би в клуб ЛЧ, де тебе б пригостили б вином і делікатесами, де [b]співали артисти[/b] і розігрувався приз футболка і мяч!
Дід Мажор - на Поплавського,який Вам там пісню "Кропива" співав,я й даром не пішов би. Футболку виграли?
ЛАД написав:...Ещё интересно - ТММ, например, прислал людям платёжки за ноябрь с ценой 1901 грн./Гкал (с автономной котельной в доме!). Вопрос к харьковчанам, живущим в новостроях, не обслуживаемым Харьковскими теплосетями (или просто знающим цены в таких домах) - какие цены выставили у вас?
Насчет стоимости Гкал, сколько у нас в доме считают не знаю, вроде бы в районе 1500 грн., а вот стомость отопления(отопление квартиры+отопление мест общего пользования+содержание котельной)пока 22.15 грн./м2(15+4+3.15), с января дорожает на 1.5грн.- в-принципе не существенно, плохо другое - качество газа, которое стремительно падает на протяжении последних лет, в результате на производство 1 Гкал сегодня приходится сжигать почти на 30% больше газа чем семь лет назад, когда дом сдали в экспуатацию, но самое главное что немецкая котельная "сильно ругается" на поступающий сейчас газ и что может произойти дальше никто не знает... Кстати,насколько я знаю, ТММ вообще-то самая дорогая обслуживающая компания в городе
Alex2007 написав:Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш !
Трохи потерпіть. Санітари скоро з"являться. Просто з цією медицинською реформою в Лубенському районі йде оптимізація лікарів і всього обслуговуючого персоналу,тому в них роботи багато,не до всіх вчасно приїжджають.
Готівка відскочила ще в п*ятницю, як на ЧР також і в Банках. Протягом вихідних додали 20-30 коп. МБ залишається далеко позаду. ДС пише що в середу на МБ буде подвійна порція валюти і якщо на цей об*єм не буде покупців, то все буде залежати тільки від дій Регулятора, або відкупить надлишок і курс не провалиться, тобто підіграє готівці, зупинить корекцію і розверне МБ, або спостерігатиме далі за зміцненням гривні, як "Маніяк" і тоді ЧР "посипеться" разом з котируваннями Банків. Але спостерігаючи за готівкою ЧР на вихідних, то зробив висновок, що спочатку підтягуюють низи вгору, а потім відсовуть верхи. Це говорить, що по низькому курсу зникає принос доляра і змушує операторів підіймати котирування на себе, балансуюючи працю, тобто вниз ринок особливо не бажає, а попит який не є все ж таки присутній з перевагою над пропозицією, бо без ціх обставин не відбувалися б такі рухи. Банки в середу теж відкриються з підвищеними позначками на продаж, бо ЧР з п*ятниці змусив їх підняти вгору котирування, показуючи зростання курсу і відскок в противазі безготівковому на МБ.
Распространение по странам и отдельным группам по информации на июль 2017 года по данным сайта Eupedia[96]: Польша — 57,5 % Беларусь — 51 % Россия — 46 % Украина — 44 % Словакия — 41,5 % Латвия — 40 % Литва и Словения - 38%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.