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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 гру, 2018 20:28
Василь-Рівне
В целом, согласен с Вашими рекосендациями, но...
Василь-Рівне написав:
(скажімо 50 грн
французького коньяку відомих брендів)
50 гривен элитного алкоголя - это из пипетки
Василь-Рівне написав:
і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер
Не нужно закусывать коньяк! Это дижестив!
Его нужно маленькими глоточками смаковать после хорошего обеда.
А сыр запивают вином.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:43
сірий написав:
....
Будь мужиком-КУПИ ЖЕНЕ ЛОПАТУ!!!
Ничего умнее не придумал?
Будь мужиком - помолчи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:43
Сибарит написав:Василь-Рівне
В целом, согласен с Вашими рекосендациями, но...
Василь-Рівне написав:
(скажімо 50 грн
французького коньяку відомих брендів)
Сибарит написав:
50 гривен элитного алкоголя - это из пипетки
Гроші це зло, навіть думаючи про 50 грам коньяку рука автоматично пише про 50 грн
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:45
Сибарит
Вы даёте советы человеку, который, скорее всего, никогда не пробовал ни французский коньяк, ни французский сыр.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:50
ЛАД написав:Сибарит
Вы даёте советы человеку, который, скорее всего, никогда не пробовал ни французский коньяк, ни французский сыр.
Я даю советы всем
ЗЫ Мне не нравятся ни французские коньяки, ни французские сыры.
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Сибарит
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:57
ЛАД написав: сірий написав:
....
Будь мужиком-КУПИ ЖЕНЕ ЛОПАТУ!!!
Ничего умнее не придумал?
Будь мужиком - помолчи.
Ик чему этот ...ляп?
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сірий
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:57
Сибарит
Учитывая, что коньяки бывают только французские ( а я их тоже не люблю), можно сделать логический вывод, что мы с Вами не любим Францию.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 24 гру, 2018 20:59
сірий написав:
....
Ик чему этот ...ляп?
А к чему был Ваш?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Пон 24 гру, 2018 21:02
І все ж таки, по темі гілки - у кого які очікування по курсу до та зразу після НР? Дякую.
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