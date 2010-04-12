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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:17

  чик написав:
  Qwerty написав:Шо там про комуняк точки зору не маєш? Ніхто в тебе не був в цьому оргзлочинному кублі?!

у меня батя полковник связи - технарь, был зампотех дивизии и коммунист. токо его уже давно нет, а такие му***, как ты ещё жируют и как это вас кляти комуняки не репрессировали? патаму шо тогда вы молчали в тряпочку и ссали в штанишки...

Будь мужиком-КУПИ ЖЕНЕ ЛОПАТУ!!! :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:28

Re: Валютный рынок в контексте

Василь-Рівне
В целом, согласен с Вашими рекосендациями, но...
  Василь-Рівне написав:(скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів)

50 гривен элитного алкоголя - это из пипетки :)
  Василь-Рівне написав:і закусуючи малюсінькими шматочками, насололоджуючись, наприклад, французьким сиром камамбер

Не нужно закусывать коньяк! Это дижестив!
Его нужно маленькими глоточками смаковать после хорошего обеда.
А сыр запивают вином.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:43

  сірий написав:....
Будь мужиком-КУПИ ЖЕНЕ ЛОПАТУ!!! :mrgreen:

Ничего умнее не придумал?
Будь мужиком - помолчи.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
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ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:43

  Сибарит написав:Василь-Рівне
В целом, согласен с Вашими рекосендациями, но...
  Василь-Рівне написав:(скажімо 50 грн французького коньяку відомих брендів)

  Сибарит написав:50 гривен элитного алкоголя - это из пипетки :)

Гроші це зло, навіть думаючи про 50 грам коньяку рука автоматично пише про 50 грн :cry:
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:45

Сибарит
Вы даёте советы человеку, который, скорее всего, никогда не пробовал ни французский коньяк, ни французский сыр. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:50

  ЛАД написав:Сибарит
Вы даёте советы человеку, который, скорее всего, никогда не пробовал ни французский коньяк, ни французский сыр. :)

Я даю советы всем :)

ЗЫ Мне не нравятся ни французские коньяки, ни французские сыры.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:57

  ЛАД написав:
  сірий написав:....
Будь мужиком-КУПИ ЖЕНЕ ЛОПАТУ!!! :mrgreen:

Ничего умнее не придумал?
Будь мужиком - помолчи.

Ик чему этот ...ляп?
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:57

Сибарит
Учитывая, что коньяки бывают только французские ( а я их тоже не люблю), можно сделать логический вывод, что мы с Вами не любим Францию. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 20:59

  сірий написав:....
Ик чему этот ...ляп?

А к чему был Ваш?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:02

І все ж таки, по темі гілки - у кого які очікування по курсу до та зразу після НР? Дякую.
asti
 
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