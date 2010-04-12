Если мне не изменяет склероз, Новая Каховка получила лицензию от провинции Коньяк на право называть свои напитки коньяками. Искать подтверждения лень
Бабло побеждает зло
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:06
Если мне не изменяет склероз, Новая Каховка получила лицензию от провинции Коньяк на право называть свои напитки коньяками. Искать подтверждения лень
Бабло побеждает зло
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:14
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:19
Ви вже на смітнику валютного форуму, визнайте це, бо Ваша некомпетентність, та недостатня обізнаність останнього часу зашкалює, це видно навіть по підтримці д.полизів осередка СВН і перед тим, як щось коментувати хоч перевіряйте.
П*ятниця ЧР на 13.00 котирування в середньому на продаж доляра;
Київ /60
Харків /65
Дніпро /60
Львів /60
Порахуєте, чи як там Вас, ебонітовим вже кличуть, зможуть допомогти.
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:23
Доброго вечора європатріотам
Трамп сьогодні видав: "Наша єдина економічна проблема - це ФРС!" І пригрозив звільнити Джерома Павела
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:27
Re: Валютный рынок в контексте
Вживаю як мінімум раз на тиждень або французький коньяк з французьким сиром, або бурбон з тим же французьким сиром, ну наприклад:
ЛАД тількі не заздріть бо коньяк з сиром не в те горло підуть
Господи, як важко тут коректно вставити картинку, кам"яний вік
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 24 гру, 2018 21:36, всього редагувалось 4 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:30
Трамп зара сам на волосині висить.З його команди зразка 2016 року залишилось,мабуть,менше половини.Причому звільняються професіонали.
Є вже прогнози,що до кінця 2019 року не досидить.Але нам це на руку,бо прийде Майк Пенс,якого на Росії бояться більше,ніж Трампа.
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:31
Додано: Пон 24 гру, 2018 21:37
tea
Пожелания - от души! Но если будет на православное Рождество 26- тоже очень хорошо)
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