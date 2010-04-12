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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72537254725572567257>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:06

  ЛАД написав:Сибарит
Учитывая, что коньяки бывают только французские ( а я их тоже не люблю), можно сделать логический вывод, что мы с Вами не любим Францию. :)

Если мне не изменяет склероз, Новая Каховка получила лицензию от провинции Коньяк на право называть свои напитки коньяками. Искать подтверждения лень :oops:
Бабло побеждает зло :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:14

  ЛАД написав:
  сірий написав:....
Ик чему этот ...ляп?

А к чему был Ваш?

"Не люблю когда маленьких обижают" :mrgreen:
сірий
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:15

ЛАДно,по заявкам диванных телезрителей-У-ДА-ЛЯ-ЮСЬ. :D
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:19

orest Перебігся кілька сторінок і сам очманів. Навіть ніби профільний допис ебонітового абсолютно лівий. Де він побачив ріст на 20-30 коп?
Київ максимум 27,8
Харків 27,87
Дніпро 27,8
Львів 27,7(75)
Для чого таку чухню писати? Залишилися на рівні пятничного вечора
Ви вже на смітнику валютного форуму, визнайте це, бо Ваша некомпетентність, та недостатня обізнаність останнього часу зашкалює, це видно навіть по підтримці д.полизів осередка СВН і перед тим, як щось коментувати хоч перевіряйте.
П*ятниця ЧР на 13.00 котирування в середньому на продаж доляра;
Київ /60
Харків /65
Дніпро /60
Львів /60
Порахуєте, чи як там Вас, ебонітовим вже кличуть, зможуть допомогти. :lol:
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:23

Доброго вечора європатріотам

Трамп сьогодні видав: "Наша єдина економічна проблема - це ФРС!" І пригрозив звільнити Джерома Павела :shock:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe
Ihor Pavlovycz
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:24

Рождественский подарочек- брент 50,73) Пусть новогодний будет 40!)
Tatkaumnihka
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:27

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:Сибарит
Вы даёте советы человеку, который, скорее всего, никогда не пробовал ни французский коньяк, ни французский сыр. :)

:D :) Вживаю як мінімум раз на тиждень або французький коньяк з французьким сиром, або бурбон з тим же французьким сиром, ну наприклад:

Зображення

Зображення

ЛАД тількі не заздріть бо коньяк з сиром не в те горло підуть :mrgreen:
Господи, як важко тут коректно вставити картинку, кам"яний вік :cry:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 24 гру, 2018 21:36, всього редагувалось 4 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:30

  Ihor Pavlovycz написав:Трамп сьогодні видав: "Наша єдина економічна проблема - це ФРС!" І пригрозив звільнити Джерома Павела :shock:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

Трамп зара сам на волосині висить.З його команди зразка 2016 року залишилось,мабуть,менше половини.Причому звільняються професіонали.
Є вже прогнози,що до кінця 2019 року не досидить.Але нам це на руку,бо прийде Майк Пенс,якого на Росії бояться більше,ніж Трампа.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:31

  Tatkaumnihka написав:Рождественский подарочек- брент 50,73) Пусть новогодний будет 40!)

Тетянка - розумничка. :wink:
Це у Вас вже тости пішли? :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:37

tea
Пожелания - от души! Но если будет на православное Рождество 26- тоже очень хорошо)
Tatkaumnihka
 
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