ЛАД написав:Сибарит Учитывая, что коньяки бывают только французские ( а я их тоже не люблю), можно сделать логический вывод, что мы с Вами не любим Францию.
Если мне не изменяет склероз, Новая Каховка получила лицензию от провинции Коньяк на право называть свои напитки коньяками. Искать подтверждения лень Бабло побеждает зло
В наші дні алкоголь має право називатися коньяк може бути зроблений тільки в двох регіонах знаходяться у Франції та Вірменії: і це регіон Шаранта (місто Cognac), саме там бурштиновий алкогольний напій і отримав право називатися коньяком. http://aalcogol.org/ukr/information/cog ... nyaka.html
Золотисто-коричневий напій корінням своєї історії впирається в провінцію Cognac, де він проводився виключно в межах цього містечка, тому і став називатися «коньяк». Але в 1900году в Парижі на Всесвітній виставці підприємець, нам відомий, Микола Шустов запропонував до дегустації свою продукцію виробництва Єреванського і Одеського коньячних заводів. Після проведених експертами дегустацій і тривалих обговорень коньяк шустовського заводу отримав вищу нагороду і був визнаний кращим. З цього моменту на законних підставах спиртний напій виробництва шустовського заводу в Єревані та Одесі називався коньяк. В історії коньячного виробництва Франції - це був єдиний випадок, коли першість якості і смаку було віддано іноземної продукції, а також надавалося право використання запатентованого назви. http://aalcogol.org/ukr/information/cog ... nyaka.html
Трамп на каждом повышении ставки теряет личных 5 миллионов, да он за эти деньги как и наш любого порвёт...
кстати о птичках:Кабинет Министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии — декабрьскую и за январь.
В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает “Країна 24”.
Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе в связи с праздниками. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором “Укрпочта” и отделениями банков.
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 24 гру, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.