RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7254725572567257>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:37

  Tatkaumnihka написав:Рождественский подарочек- брент 50,73) Пусть новогодний будет 40!)

Не надо нам таких подарочков!
Дешевая нефть - один из первых признаков проблем в мировой экономике. Страдают от этих проблем, в первую очередь, сырьевые экономики. Нам будет очень плохо :(
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3441
З нами з: 02.09.15
Подякував: 819 раз.
Подякували: 1290 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:39

  Tatkaumnihka написав:tea
Пожелания - от души! Но если будет на православное Рождество 26- тоже очень хорошо)

Це вже другий тост? :mrgreen:
Тетянка - то сьогодні чоловіки про алкоголь дискутували.Чи Ви приєднались до дегустації?
tea
 
Повідомлень: 16375
З нами з: 15.11.08
Подякував: 462 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:40

  Сибарит написав:
  Tatkaumnihka написав:Рождественский подарочек- брент 50,73) Пусть новогодний будет 40!)

Не надо нам таких подарочков!
Дешевая нефть - один из первых признаков проблем в мировой экономике. Страдают от этих проблем, в первую очередь, сырьевые экономики. Нам будет очень плохо :(

Сибарите - так вже...
Ознак початку світової кризи як ніколи багато.
Навіть Лібо продає уранові рудники і інвестує все в ложки.
Востаннє редагувалось tea в Пон 24 гру, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.
tea
 
Повідомлень: 16375
З нами з: 15.11.08
Подякував: 462 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:41

Сибарит
Світова криза нас омине (с)
Tatkaumnihka
 
Повідомлень: 109
З нами з: 05.11.08
Подякував: 179 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:43

  Tatkaumnihka написав:Сибарит
Світова криза нас омине (с)

Тетянка сьогодні вже третій тост промовляє. :mrgreen:
Гарний тост. :wink:
tea
 
Повідомлень: 16375
З нами з: 15.11.08
Подякував: 462 раз.
Подякували: 2130 раз.
 
Профіль
4
3
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 21:59

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Сибарит
Учитывая, что коньяки бывают только французские ( а я их тоже не люблю), можно сделать логический вывод, что мы с Вами не любим Францию. :)

Если мне не изменяет склероз, Новая Каховка получила лицензию от провинции Коньяк на право называть свои напитки коньяками. Искать подтверждения лень :oops:
Бабло побеждает зло :)



В наші дні алкоголь має право називатися коньяк може бути зроблений тільки в двох регіонах знаходяться у Франції та Вірменії: і це регіон Шаранта (місто Cognac), саме там бурштиновий алкогольний напій і отримав право називатися коньяком. http://aalcogol.org/ukr/information/cog ... nyaka.html


Золотисто-коричневий напій корінням своєї історії впирається в провінцію Cognac, де він проводився виключно в межах цього містечка, тому і став називатися «коньяк». Але в 1900году в Парижі на Всесвітній виставці підприємець, нам відомий, Микола Шустов запропонував до дегустації свою продукцію виробництва Єреванського і Одеського коньячних заводів. Після проведених експертами дегустацій і тривалих обговорень коньяк шустовського заводу отримав вищу нагороду і був визнаний кращим. З цього моменту на законних підставах спиртний напій виробництва шустовського заводу в Єревані та Одесі називався коньяк. В історії коньячного виробництва Франції - це був єдиний випадок, коли першість якості і смаку було віддано іноземної продукції, а також надавалося право використання запатентованого назви. http://aalcogol.org/ukr/information/cog ... nyaka.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2131
З нами з: 19.04.12
Подякував: 22 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:01

  ЛАД написав:Сибарит
Учитывая, что коньяки бывают только французские ( а я их тоже не люблю), можно сделать логический вывод, что мы с Вами не любим Францию. :)

китайцы исследовали французские коньяки и обнаружили в них средство от комаров (усиливает вкус...)

  Ihor Pavlovycz написав:Трамп сьогодні видав: "Наша єдина економічна проблема - це ФРС!" І пригрозив звільнити Джерома Павела :shock:
https://www.bloomberg.com/news/articles ... ium-europe

Трамп на каждом повышении ставки теряет личных 5 миллионов, да он за эти деньги как и наш любого порвёт...

кстати о птичках:Кабинет Министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии — декабрьскую и за январь.

В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает “Країна 24”.

Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе в связи с праздниками. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором “Укрпочта” и отделениями банков.
Востаннє редагувалось edvardd в Пон 24 гру, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5423
З нами з: 20.11.08
Подякував: 65 раз.
Подякували: 1336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:02

  Alex2007 написав:Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш ! И после этого - это не трамвай, а ВРК. :?:
Астанавитесь. :mrgreen:

Есть вообще что по валюте? Или уже с сегодняшнего дня все ушли в запой до 15 января ? :lol:

Что такое ВРК - военно-революционный комитет?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11156
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3455 раз.
Подякували: 3266 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:07

  сірий написав:ЛАДно,по заявкам диванных телезрителей-У-ДА-ЛЯ-ЮСЬ. :D

Я об этом не просил.
Если что не так, простите и не обижайтесь.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11156
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3455 раз.
Подякували: 3266 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:09

  ЛАД написав:
  Alex2007 написав:Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш ! И после этого - это не трамвай, а ВРК ?
Астанавитесь. :mrgreen:

Есть вообще что по валюте? Или уже с сегодняшнего дня все ушли в запой до 15 января ? :lol:

Что такое ВРК - военно-революционный комитет?


ВРК - Валютный Рынок в Контексте :lol: :lol: :lol:
Востаннє редагувалось Alex2007 в Пон 24 гру, 2018 22:11, всього редагувалось 2 разів.
Alex2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 11.10.16
Подякував: 520 раз.
Подякували: 390 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7254725572567257>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: imlex, Tolevas і 1 гість
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1405, 1406, 1407
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14062 1610707
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 гру, 2018 21:57
osafly
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1383736
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 253232
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5613)
24.12.2018 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.