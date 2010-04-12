edvardd написав:.....
кстати о птичках:Кабинет Министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии — декабрьскую и за январь.
В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает “Країна 24”.
Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе в связи с праздниками. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором “Укрпочта” и отделениями банков.
Уже было опровержение - деньги на это не предусмотрены.