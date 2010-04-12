Додано: Пон 24 гру, 2018 22:37

Alex2007 написав: Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш ! И после этого - это не трамвай, а ВРК.

Астанавитесь.



Есть вообще что по валюте? Или уже с сегодняшнего дня все ушли в запой до 15 января ? Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш ! И после этого - это не трамвай, а ВРК.Астанавитесь.Есть вообще что по валюте? Или уже с сегодняшнего дня все ушли в запой до 15 января ?

А вы что-то еще ждете от этой клоаки, которая по ошибке сохраняет старое название, но уже давно превратилась в филиал Одноклассников?Целыми сутками обсуждается как сферические кони в вакууме бороздят просторы вселенной.Что угодно, но только не практические вопросы связанные с валютой.Кто здесь себя чувствует вольготно?Трехкопеечный гороховый шут, который ради хайпа мать родную продаст. И пойдет на любую мерзость лишь бы в очередной раз плоско "пошутить". Он же заодно сексуальный извращенец, цепляющийся к каждому женскому нику, который потом оказывается мужиком с бородой.Тролли, травящие нормальных людей вроде Лада, prodigy и других.Конченые уб-люд-ки типа Человеконенавистника.Неделю очень вежливо просил ДС-а удалить или забанить бессрочно мои два ника - этот и еще один.В ответ он каждый раз, откровенно издеваясь, банил меня на сутки, не отвечая ни слова.Рыба и голова, в общем.И тролли чувствуют себя здесь, как рыба в воде. Модераторы явно на их стороне.По какой причине не понятно.Видимо, обычное кумовство.PS. По теме. Харьков таки приподнялся. С 60/65 до 80/85. Ровно на двадцать копеек. Думаю, за счет тормознувших в четверг, пятницу погорельцев ВТБ, проворонивших сладкий курс в двух банках и кинувшихся откупаться на опт. Но, если МБ пойдет в среду вниз, то и ЧР никуда не денется. Накормили оленей из ВТБ и ладно. Уже приподымались точно так же с 28,23 на 28,38 на падении после керченского загона. Что было потом, все видели. Но все же по традиции, думаю, что приподымемся к НГ. Да и упали уже хорошо. на две гривни с пика. Но думаю, что поднимемся не сильно.А теперь засекайте время, через сколько модераторы, которые вообще не удаляют посты троллей, пишущих мимо темы, удалят этот комментарий, не оставив даже содержательную часть. И забанят меня до 31 декабря. Не писал ничего неделю и дальше не собираюсь, только заходил написать ДС в личку. Хотя это, как об стенку горохом.