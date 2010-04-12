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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7255725672577258>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:11

  edvardd написав:.....
кстати о птичках:Кабинет Министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии — декабрьскую и за январь.

В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает “Країна 24”.

Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе в связи с праздниками. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором “Укрпочта” и отделениями банков.

Уже было опровержение - деньги на это не предусмотрены.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:37

  Alex2007 написав:Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш ! И после этого - это не трамвай, а ВРК. :?:
Астанавитесь. :mrgreen:

Есть вообще что по валюте? Или уже с сегодняшнего дня все ушли в запой до 15 января ? :lol:


А вы что-то еще ждете от этой клоаки, которая по ошибке сохраняет старое название, но уже давно превратилась в филиал Одноклассников?
Целыми сутками обсуждается как сферические кони в вакууме бороздят просторы вселенной.
Что угодно, но только не практические вопросы связанные с валютой.
Кто здесь себя чувствует вольготно?
Трехкопеечный гороховый шут, который ради хайпа мать родную продаст. И пойдет на любую мерзость лишь бы в очередной раз плоско "пошутить". Он же заодно сексуальный извращенец, цепляющийся к каждому женскому нику, который потом оказывается мужиком с бородой.
Тролли, травящие нормальных людей вроде Лада, prodigy и других.
Конченые уб-люд-ки типа Человеконенавистника.
Неделю очень вежливо просил ДС-а удалить или забанить бессрочно мои два ника - этот и еще один.
В ответ он каждый раз, откровенно издеваясь, банил меня на сутки, не отвечая ни слова.
Рыба и голова, в общем.
И тролли чувствуют себя здесь, как рыба в воде. Модераторы явно на их стороне.
По какой причине не понятно.
Видимо, обычное кумовство.
PS. По теме. Харьков таки приподнялся. С 60/65 до 80/85. Ровно на двадцать копеек. Думаю, за счет тормознувших в четверг, пятницу погорельцев ВТБ, проворонивших сладкий курс в двух банках и кинувшихся откупаться на опт. Но, если МБ пойдет в среду вниз, то и ЧР никуда не денется. Накормили оленей из ВТБ и ладно. Уже приподымались точно так же с 28,23 на 28,38 на падении после керченского загона. Что было потом, все видели. Но все же по традиции, думаю, что приподымемся к НГ. Да и упали уже хорошо. на две гривни с пика. Но думаю, что поднимемся не сильно.

А теперь засекайте время, через сколько модераторы, которые вообще не удаляют посты троллей, пишущих мимо темы, удалят этот комментарий, не оставив даже содержательную часть. И забанят меня до 31 декабря. Не писал ничего неделю и дальше не собираюсь, только заходил написать ДС в личку. Хотя это, как об стенку горохом.
Востаннє редагувалось Tolevas в Пон 24 гру, 2018 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:46

  Vadim V написав:
  Перес де Куэльяр написав:Готівка відскочила ще в п*ятницю, як на ЧР також і в Банках. Протягом вихідних додали 20-30 коп.

Днепр , неформал - 27,75/27,85


Мухосранск, вечер - 27,75/28,10 :(
LEXX
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:47

  ЛАД написав:antikkristall Если считать на площадь, то в ТММ выходит 29 грн за кв. м - за кв. пл. 86,7 2149+374 (кв.+места общего пользования). В квартире 20-21 град.


заданная температура, которую держат на верхних этажаж 22С, а т.к. примерно до 6 этажа дом от ветра закрывают более низкие строения по периметру двора плюс окна в квартире на одну сторону у нас обычно на градус выше :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:55

  Сибарит написав:
  Tatkaumnihka написав:Рождественский подарочек- брент 50,73) Пусть новогодний будет 40!)

Не надо нам таких подарочков!
Дешевая нефть - один из первых признаков проблем в мировой экономике. Страдают от этих проблем, в первую очередь, сырьевые экономики. Нам будет очень плохо :(


Плохо или хорошо рецесия на пороге
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:55

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Сибарит
Вы даёте советы человеку, который, скорее всего, никогда не пробовал ни французский коньяк, ни французский сыр. :)

:D :) Вживаю як мінімум раз на тиждень або французький коньяк з французьким сиром, або бурбон з тим же французьким сиром, ну наприклад:


По закритих пляшках/упаковках не видно, щоб ви це вживали :)
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:12

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Не надо нам таких подарочков!
Дешевая нефть - один из первых признаков проблем в мировой экономике. Страдают от этих проблем, в первую очередь, сырьевые экономики. Нам будет очень плохо :(


Плохо или хорошо рецесия на пороге

Будемо сподіватись,що Україну під час кризи зернові не підведуть.
Може ж кукуруза на світових ринках буде повільніше знижуватись ціна,аніж нафта.

П.С.Музика Ханса Зіммера в голову засіла,не може вийти.Ну "зайшла" і все. :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=pAL6sGxOWEs
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:19

Re: Валютный рынок в контексте

Видалив
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Пон 24 гру, 2018 23:40, всього редагувалось 3 разів.
Коли немає грошей ми робимо вигляд, що вони у нас є. Коли є гроші ми робимо вигляд, що їх у нас немає.
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:22

Сибарит, покажите бутылочку чего-то экслюзивного, лет так 30 выдержки, должно же быть, судя по аватарке :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:30

  Игорь написав:Сибарит, покажите бутылочку чего-то экслюзивного, лет так 30 выдержки, должно же быть, судя по аватарке :)

Я же сибарит, а не коллекционер. У меня не задерживается :)

Мне лень делать столько телодвижений, чтобы хвастаться :)
Сибарит
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