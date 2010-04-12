edvardd написав:..... кстати о птичках:Кабинет Министров планирует обязать Пенсионный фонд выплатить украинским пенсионерам в декабре сразу две пенсии — декабрьскую и за январь.
В Кабмине появился проект постановления о выплате январских пенсий в декабре, как это было в 2017 году, передает “Країна 24”.
Таким образом в правительстве планируют перестраховаться от задержек пенсий в январе в связи с праздниками. Даты выплат будут согласованы Министерством социальной политики Украины с оператором “Укрпочта” и отделениями банков.
Уже было опровержение - деньги на это не предусмотрены.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Alex2007 написав:Прочитал последние 5-7 страниц. Какой же трєш ! И после этого - это не трамвай, а ВРК. Астанавитесь.
Есть вообще что по валюте? Или уже с сегодняшнего дня все ушли в запой до 15 января ?
А вы что-то еще ждете от этой клоаки, которая по ошибке сохраняет старое название, но уже давно превратилась в филиал Одноклассников? Целыми сутками обсуждается как сферические кони в вакууме бороздят просторы вселенной. Что угодно, но только не практические вопросы связанные с валютой. Кто здесь себя чувствует вольготно? Трехкопеечный гороховый шут, который ради хайпа мать родную продаст. И пойдет на любую мерзость лишь бы в очередной раз плоско "пошутить". Он же заодно сексуальный извращенец, цепляющийся к каждому женскому нику, который потом оказывается мужиком с бородой. Тролли, травящие нормальных людей вроде Лада, prodigy и других. Конченые уб-люд-ки типа Человеконенавистника. Неделю очень вежливо просил ДС-а удалить или забанить бессрочно мои два ника - этот и еще один. В ответ он каждый раз, откровенно издеваясь, банил меня на сутки, не отвечая ни слова. Рыба и голова, в общем. И тролли чувствуют себя здесь, как рыба в воде. Модераторы явно на их стороне. По какой причине не понятно. Видимо, обычное кумовство. PS. По теме. Харьков таки приподнялся. С 60/65 до 80/85. Ровно на двадцать копеек. Думаю, за счет тормознувших в четверг, пятницу погорельцев ВТБ, проворонивших сладкий курс в двух банках и кинувшихся откупаться на опт. Но, если МБ пойдет в среду вниз, то и ЧР никуда не денется. Накормили оленей из ВТБ и ладно. Уже приподымались точно так же с 28,23 на 28,38 на падении после керченского загона. Что было потом, все видели. Но все же по традиции, думаю, что приподымемся к НГ. Да и упали уже хорошо. на две гривни с пика. Но думаю, что поднимемся не сильно.
А теперь засекайте время, через сколько модераторы, которые вообще не удаляют посты троллей, пишущих мимо темы, удалят этот комментарий, не оставив даже содержательную часть. И забанят меня до 31 декабря. Не писал ничего неделю и дальше не собираюсь, только заходил написать ДС в личку. Хотя это, как об стенку горохом.
Востаннє редагувалось Tolevas в Пон 24 гру, 2018 22:48, всього редагувалось 1 раз.
Любой прогноз курса - это либо чья-то глупость, либо чей-то интерес, либо самоуверенный тычок пальцем в небо.
ЛАД написав:antikkristall Если считать на площадь, то в ТММ выходит 29 грн за кв. м - за кв. пл. 86,7 2149+374 (кв.+места общего пользования). В квартире 20-21 град.
заданная температура, которую держат на верхних этажаж 22С, а т.к. примерно до 6 этажа дом от ветра закрывают более низкие строения по периметру двора плюс окна в квартире на одну сторону у нас обычно на градус выше
Сибарит написав:Не надо нам таких подарочков! Дешевая нефть - один из первых признаков проблем в мировой экономике. Страдают от этих проблем, в первую очередь, сырьевые экономики. Нам будет очень плохо
Плохо или хорошо рецесия на пороге
Будемо сподіватись,що Україну під час кризи зернові не підведуть. Може ж кукуруза на світових ринках буде повільніше знижуватись ціна,аніж нафта.
П.С.Музика Ханса Зіммера в голову засіла,не може вийти.Ну "зайшла" і все.