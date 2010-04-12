ЛАД написав:antikkristall Если считать на площадь, то в ТММ выходит 29 грн за кв. м - за кв. пл. 86,7 2149+374 (кв.+места общего пользования). В квартире 20-21 град.
заданная температура, которую держат на верхних этажаж 22С, а т.к. примерно до 6 этажа дом от ветра закрывают более низкие строения по периметру двора плюс окна в квартире на одну сторону у нас обычно на градус выше
Сибарит написав:Не надо нам таких подарочков! Дешевая нефть - один из первых признаков проблем в мировой экономике. Страдают от этих проблем, в первую очередь, сырьевые экономики. Нам будет очень плохо
Плохо или хорошо рецесия на пороге
Будемо сподіватись,що Україну під час кризи зернові не підведуть. Може ж кукуруза на світових ринках буде повільніше знижуватись ціна,аніж нафта.
П.С.Музика Ханса Зіммера в голову засіла,не може вийти.Ну "зайшла" і все.
Грустно, что на форуме стало нормальным постоянное пида-рашкинцы. хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия. И это не по отношению к Путину или какому-нибудь конкретному Димочке Киселёву, а ко всем русским взагали. Дурно воняет.
Распространение по странам и отдельным группам по информации на июль 2017 года по данным сайта Eupedia[96]: Польша — 57,5 % Беларусь — 51 % Россия — 46 % Украина — 44 % Словакия — 41,5 % Латвия — 40 % Литва и Словения - 38%