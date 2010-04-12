заданная температура, которую держат на верхних этажаж 22С, а т.к. примерно до 6 этажа дом от ветра закрывают более низкие строения по периметру двора плюс окна в квартире на одну сторону у нас обычно на градус выше
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:47
заданная температура, которую держат на верхних этажаж 22С, а т.к. примерно до 6 этажа дом от ветра закрывают более низкие строения по периметру двора плюс окна в квартире на одну сторону у нас обычно на градус выше
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:55
Плохо или хорошо рецесия на пороге
Живите своим умом!
Додано: Пон 24 гру, 2018 22:55
По закритих пляшках/упаковках не видно, щоб ви це вживали
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:12
Будемо сподіватись,що Україну під час кризи зернові не підведуть.
Може ж кукуруза на світових ринках буде повільніше знижуватись ціна,аніж нафта.
П.С.Музика Ханса Зіммера в голову засіла,не може вийти.Ну "зайшла" і все.
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:22
Сибарит, покажите бутылочку чего-то экслюзивного, лет так 30 выдержки, должно же быть, судя по аватарке
Додано: Пон 24 гру, 2018 23:30
Додано: Вів 25 гру, 2018 09:37
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:22
Одиннарот.
Додано: Вів 25 гру, 2018 10:54
Re: Валютный рынок в контексте
Сегодня межбанка опять нет?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:02
Ці дані - радше для школярів.
1. Виборки часто роблять неправильно. Наприклад, по українцях бачив дані з виборок по Донецьку (!!!). В рф в межах одного району (Ярославська обл., зокрема) можуть проживати нащадки фіно-угрів та слов'ян-колоністів (і це часто відомо місцевому населенню). На півночі європейської частини рф слов'ян практично немає (окремі "плями").
2. R1a трапляється різних кладів (різного походження). У казахів, пуштунів, брахманів R1a теж в районі 50% . "Слов'янських" кладів найбільше в Поліссі.
3. Не слід забувати про внесок по материнських лініях.
4. Щодо "близькості" народів - краще дивитися результати по аутосомах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
|