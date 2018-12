Додано: Вів 25 гру, 2018 11:02

flyman написав: Vadim V написав: Русские- родители путина. Русские- родители путина.



https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)



Литва и Словения - 38% Распространение по странам и отдельным группам по информации на июль 2017 года по данным сайта Eupedia[96]:Польша — 57,5 %Беларусь — 51 %Россия — 46 %Украина — 44 %Словакия — 41,5 %Латвия — 40 %Литва и Словения - 38%

Ці дані - радше для школярів.

1. Виборки часто роблять неправильно. Наприклад, по українцях бачив дані з виборок по Донецьку (!!!). В рф в межах одного району (Ярославська обл., зокрема) можуть проживати нащадки фіно-угрів та слов'ян-колоністів (і це часто відомо місцевому населенню). На півночі європейської частини рф слов'ян практично немає (окремі "плями").

2. R1a трапляється різних кладів (різного походження). У казахів, пуштунів, брахманів R1a теж в районі 50% . "Слов'янських" кладів найбільше в Поліссі.

3. Не слід забувати про внесок по материнських лініях.

