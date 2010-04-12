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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72557256725772587259>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:47

  ЛАД написав:antikkristall Если считать на площадь, то в ТММ выходит 29 грн за кв. м - за кв. пл. 86,7 2149+374 (кв.+места общего пользования). В квартире 20-21 град.


заданная температура, которую держат на верхних этажаж 22С, а т.к. примерно до 6 этажа дом от ветра закрывают более низкие строения по периметру двора плюс окна в квартире на одну сторону у нас обычно на градус выше :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:55

  Сибарит написав:
  Tatkaumnihka написав:Рождественский подарочек- брент 50,73) Пусть новогодний будет 40!)

Не надо нам таких подарочков!
Дешевая нефть - один из первых признаков проблем в мировой экономике. Страдают от этих проблем, в первую очередь, сырьевые экономики. Нам будет очень плохо :(


Плохо или хорошо рецесия на пороге
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 22:55

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Сибарит
Вы даёте советы человеку, который, скорее всего, никогда не пробовал ни французский коньяк, ни французский сыр. :)

:D :) Вживаю як мінімум раз на тиждень або французький коньяк з французьким сиром, або бурбон з тим же французьким сиром, ну наприклад:


По закритих пляшках/упаковках не видно, щоб ви це вживали :)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:12

  zzzzzz написав:
  Сибарит написав:Не надо нам таких подарочков!
Дешевая нефть - один из первых признаков проблем в мировой экономике. Страдают от этих проблем, в первую очередь, сырьевые экономики. Нам будет очень плохо :(


Плохо или хорошо рецесия на пороге

Будемо сподіватись,що Україну під час кризи зернові не підведуть.
Може ж кукуруза на світових ринках буде повільніше знижуватись ціна,аніж нафта.

П.С.Музика Ханса Зіммера в голову засіла,не може вийти.Ну "зайшла" і все. :mrgreen:

https://www.youtube.com/watch?v=pAL6sGxOWEs
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:22

Сибарит, покажите бутылочку чего-то экслюзивного, лет так 30 выдержки, должно же быть, судя по аватарке :)
Игорь
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Повідомлення Додано: Пон 24 гру, 2018 23:30

  Игорь написав:Сибарит, покажите бутылочку чего-то экслюзивного, лет так 30 выдержки, должно же быть, судя по аватарке :)

Я же сибарит, а не коллекционер. У меня не задерживается :)

Мне лень делать столько телодвижений, чтобы хвастаться :)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 09:37

Доброе Утро.
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Всем Здоровья , Удачи и побольше работы и нескромного вознаграждения за нее.
С Уважением.
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:22

  flyman написав:
  Vadim V написав:
  ЛАД написав:

Грустно, что на форуме стало нормальным постоянное
пида-рашкинцы.
хрюкает на нас малограмотная русская свинья в своем вонючем свинарнике по имени Россия.
И это не по отношению к Путину или какому-нибудь конкретному Димочке Киселёву, а ко всем русским взагали. Дурно воняет. :evil:

Русские- родители путина.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)

Распространение по странам и отдельным группам по информации на июль 2017 года по данным сайта Eupedia[96]:
Польша — 57,5 %
Беларусь — 51 %
Россия — 46 %
Украина — 44 %
Словакия — 41,5 %
Латвия — 40 %
Литва и Словения - 38%

Одиннарот. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 10:54

Re: Валютный рынок в контексте

Сегодня межбанка опять нет?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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  flyman написав:
  Vadim V написав:Русские- родители путина.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_R1a_(Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A)

Распространение по странам и отдельным группам по информации на июль 2017 года по данным сайта Eupedia[96]:
Польша — 57,5 %
Беларусь — 51 %
Россия — 46 %
Украина — 44 %
Словакия — 41,5 %
Латвия — 40 %
Литва и Словения - 38%

Ці дані - радше для школярів.
1. Виборки часто роблять неправильно. Наприклад, по українцях бачив дані з виборок по Донецьку (!!!). В рф в межах одного району (Ярославська обл., зокрема) можуть проживати нащадки фіно-угрів та слов'ян-колоністів (і це часто відомо місцевому населенню). На півночі європейської частини рф слов'ян практично немає (окремі "плями").
2. R1a трапляється різних кладів (різного походження). У казахів, пуштунів, брахманів R1a теж в районі 50% . "Слов'янських" кладів найбільше в Поліссі.
3. Не слід забувати про внесок по материнських лініях.
4. Щодо "близькості" народів - краще дивитися результати по аутосомах.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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