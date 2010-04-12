В Украине , да!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:38
Не только...
Додано: Вів 25 гру, 2018 11:58
Я так бачу,крім мене і Василя ніхто сніг не чистить.
Сидять тут,про курси розмірковують.
А тут снігу,туєва хуча.
Йолочка мнє нравіцца?
Йолочка,б***,мнє нравіцца?
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:00
Музичко.
Особливо подобається скрипка.
Зацініть.
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:01
Re: Валютный рынок в контексте
Доброго дня панове. Київ ЧР трохи напружився та підтягнув котирування вгору 27.75-77/27.80-85.
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:10
Перес де Куэльяр
Хмельницкий 27.55-27.70 гривны нет. Смотрю Киев тоже начал смотреть вниз.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 25 гру, 2018 12:21, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:14
Раз уж пошел расслабленный оффтоп.
Полезный лайфхак, может кому-то пригодится. Многие слышали, но не знают подробностей. У Лайфа вроде нет, у остальных есть.
Услуга мобильного оператора ЗнайДе.
Преимущество - прикольная игрушка, к тому же практически бесплатная 8 грн в неделю, в сложных семейных случаях к тому же бывает очень полезная. Ребенок малый сам побежал погулять, или переходного возраста дети не сильно любят часто с родителями поболтать, ну понятное дело - жена-муж, пожилые родители.
Ловит в пределах 1-2 кварталов, для подключения надо отослать приглашение на наблюдаемый телефон и ответить с него оператору согласием плюс сообщить желаете ли вы получать сообщения о запросах по вашему телефону. И оба телефона должны быть иметь личный кабинет на сайте оператора, иначе СМС-ки не проходят.
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:25
Re: Валютный рынок в контексте
Або безкоштовно не залежно від оператора на Google Maps цілодобово з точністю до 5м))
Додано: Вів 25 гру, 2018 12:29
Не пользовался, там вроде надо, чтобы геолокация была включена у другого абонента. У мобильных операторов можно наблюдать за старым кнопочным телефоном, например. И сам тоже можешь быть не в интернете.
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