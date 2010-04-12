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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7256725772587259>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:10

  Captain Obvious написав:Сегодня межбанка опять нет?

В Украине , да!
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:38

  ЛАД написав:Сибарит
Учитывая, что коньяки бывают только французские ( а я их тоже не люблю), можно сделать логический вывод, что мы с Вами не любим Францию. :)

Не только...
В 1900 году образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку в Париж, где Шустовы получил Гран-при и стали единственными нефранцузским виноделоми, которым разрешили на этикетках писать слово «cognac »

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:55

Снігу навалило,мабуть,тримісячну норму.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 11:58

Я так бачу,крім мене і Василя ніхто сніг не чистить.
Сидять тут,про курси розмірковують.
А тут снігу,туєва хуча.
Йолочка мнє нравіцца? :twisted: :twisted:
Йолочка,б***,мнє нравіцца? :evil: :evil: :evil:
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:00

Музичко.
https://www.youtube.com/watch?v=24WWwhgCLgM
Особливо подобається скрипка.
Зацініть.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:01

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня панове. Київ ЧР трохи напружився та підтягнув котирування вгору 27.75-77/27.80-85.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:10

Перес де Куэльяр
Хмельницкий 27.55-27.70 гривны нет. Смотрю Киев тоже начал смотреть вниз.
Востаннє редагувалось Oleg_Sa в Вів 25 гру, 2018 12:21, всього редагувалось 2 разів.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:14

Раз уж пошел расслабленный оффтоп.
Полезный лайфхак, может кому-то пригодится. Многие слышали, но не знают подробностей. У Лайфа вроде нет, у остальных есть.
Услуга мобильного оператора ЗнайДе.
Преимущество - прикольная игрушка, к тому же практически бесплатная 8 грн в неделю, в сложных семейных случаях к тому же бывает очень полезная. Ребенок малый сам побежал погулять, или переходного возраста дети не сильно любят часто с родителями поболтать, ну понятное дело - жена-муж, пожилые родители.
Ловит в пределах 1-2 кварталов, для подключения надо отослать приглашение на наблюдаемый телефон и ответить с него оператору согласием плюс сообщить желаете ли вы получать сообщения о запросах по вашему телефону. И оба телефона должны быть иметь личный кабинет на сайте оператора, иначе СМС-ки не проходят.

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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:25

Re: Валютный рынок в контексте

freeze написав:Раз уж пошел расслабленный оффтоп.
Полезный лайфхак, может кому-то пригодится.

Або безкоштовно не залежно від оператора на Google Maps цілодобово з точністю до 5м))
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:29

  stryzhko написав:
freeze написав:Раз уж пошел расслабленный оффтоп.
Полезный лайфхак, может кому-то пригодится.

Або безкоштовно не залежно від оператора на Google Maps цілодобово з точністю до 5м))


Не пользовался, там вроде надо, чтобы геолокация была включена у другого абонента. У мобильных операторов можно наблюдать за старым кнопочным телефоном, например. И сам тоже можешь быть не в интернете.
freeze
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