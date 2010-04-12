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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7258725972607261>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:55

  shapo написав:
  Libo написав:Христос народився!
Славімо Його!
Слава Христу!
Слава Україні!
Смерть москалям!

Всегда помогаю чистить возле дома в Киеве. Вместо зарядки, на свежем воздухе, для поднятия настроения и жизненного тонуса.


Лучше бы мозги почистил чем такие лозунги писать


Ты у нас ответственный тут за лозунги? :roll:
Считай, что я тебя уже уволил. :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 12:57

  Перес де Куэльяр написав:
  Oleg_Sa написав:Перес де Куэльяр Хмельницкий 27.55-27.70 гривны нет.

Поки що нічого не дивиться вниз по Києву, але корегування сьогодні не виняток. У Вас гривні немає, в інших містах є.

*Відправлено з Чату

Доброго дня. Звідкіля така обізнаність? Доповідають, чи спостерігаєте онлайн?
Бабай
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:09

Libo
тебе от "москалей" https://www.youtube.com/watch?v=F7Lg5lllpWk
смело ставь себе в подпись...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:17

.... не курсом єдиним.....

  tea написав:Музичко.
https://www.youtube.com/watch?v=24WWwhgCLgM
Особливо подобається скрипка.
Зацініть.

... а зацініть НАШУ бандуру!!!!!
https://youtu.be/tRMlz-qlsZ8
...і для підняття настрою!
https://youtu.be/Qhctr33fRzY
... наші теж вміють кліпи знімати!!! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:28

народ вы хоть погуглите, кто такие москали...


Впервые москалями жители Речи Посполитой стали называть воинов Русского царства во время Ливонской войне. Так, польский король Сигизмунд в своем письме английской королеве Елизавете I в 1569 году именует «Москалем» Ивана Грозного.

В середине XVII века «москалями» в Речи Посполитой стали называть всех, состоявших на службе у Московского государства (независимо от национальной принадлежности).
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:37

  freeze написав:Раз уж пошел расслабленный оффтоп.
Полезный лайфхак, может кому-то пригодится. Многие слышали, но не знают подробностей. У Лайфа вроде нет, у остальных есть.
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Как для своих сразубы и сказал чьих будеш.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:42

edvardd Ну надо было ляхам как то отличать чужих русских из Московского царства от своих русских из Великого княжества Русского.
jabba
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:44

  edvardd написав:народ вы хоть погуглите, кто такие москали...


Впервые москалями жители Речи Посполитой стали называть воинов Русского царства во время Ливонской войне. Так, польский король Сигизмунд в своем письме английской королеве Елизавете I в 1569 году именует «Москалем» Ивана Грозного.

В середине XVII века «москалями» в Речи Посполитой стали называть всех, состоявших на службе у Московского государства (независимо от национальной принадлежности).

Жаль, шо их всех тогда не расстреляли :?
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 13:45

Київ ЧР перевертає -2коп. вниз.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:00

  jabba написав:Ну надо было ляхам как то отличать чужих русских из Московского царства от своих русских из Великого княжества Русского.


Русские Великокняжества Киевского нынче именуются УКРАИНЦАМИ. А московитское дикарство называет сейчас себя русскими.
Часть московитских варваров и дикарей, оставшихся еще на территории Украины, продолжают считать себя русскими, т.е. московитами или москалями, и относят себя к исчезающей азиатско-московитской орде. Их мало. Они либо выедут в свою дикую орду и сгинут там вместе с ней, либо останутся с нами и ассимилируются, а их дети и внуки уже будут считать себя украинцами и забудут про свое позорное московитское происхождение. :!:
Libo
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