Впервые москалями жители Речи Посполитой стали называть воинов Русского царства во время Ливонской войне. Так, польский король Сигизмунд в своем письме английской королеве Елизавете I в 1569 году именует «Москалем» Ивана Грозного.
В середине XVII века «москалями» в Речи Посполитой стали называть всех, состоявших на службе у Московского государства (независимо от национальной принадлежности).
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edvardd написав:народ вы хоть погуглите, кто такие москали...
Впервые москалями жители Речи Посполитой стали называть воинов Русского царства во время Ливонской войне. Так, польский король Сигизмунд в своем письме английской королеве Елизавете I в 1569 году именует «Москалем» Ивана Грозного.
В середине XVII века «москалями» в Речи Посполитой стали называть всех, состоявших на службе у Московского государства (независимо от национальной принадлежности).
jabba написав:Ну надо было ляхам как то отличать чужих русских из Московского царства от своих русских из Великого княжества Русского.
Русские Великокняжества Киевского нынче именуются УКРАИНЦАМИ. А московитское дикарство называет сейчас себя русскими. Часть московитских варваров и дикарей, оставшихся еще на территории Украины, продолжают считать себя русскими, т.е. московитами или москалями, и относят себя к исчезающей азиатско-московитской орде. Их мало. Они либо выедут в свою дикую орду и сгинут там вместе с ней, либо останутся с нами и ассимилируются, а их дети и внуки уже будут считать себя украинцами и забудут про свое позорное московитское происхождение.