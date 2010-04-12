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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:03
Князівства Суздальське, Владімірське, Рязанське, а тим паче Московське НІКОЛИ не були РУССЮ, а лишень її колоніями. Етнічна основа населення - угро-фінські народності. Із слов’ян - дружинники князів-колонізаторів і священники. Останні впроваджували серед тубільців християнську православну віру, а вірян усіх національностей (угрів, фінів, татар тощо) називали "русскімі". Належними до Руської (Київської) церкви. Таким чином, сучасні русскіє - історично поняття не етнічне, а суто релігійне. Наприклад, Путін за національністю - вепс, а Гундяєв - ерзя. Ось такі реалії.
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:37
Днепр , неформал , как то вяло... 27,80/27,85
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:40
А слабенько якось корегуємо, зазвичай коли на вихідних ЧР працює на підвищених рівнях , то перед робочим днем валиться жвавіше, а тут он як, чи дійсно на нижчих рівнях принос вмерає. Зараз спостерігається зниження позначок на продаж, а на себе прийом поки тримають оператори.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:45
Завтра , Чай мабуть буде обідати брилем...
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:56
Де вы такие цены видели? Полно продаж ниже 80 - 78 точно а может и ниже, а выше 70 приемов нет и не факт что и по 70 берут.
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:00
А як Ви міркуєте , кого ДС забанить , себе, чи Вас.
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:04
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:06
Та вони - мокселі розпадуться на маленькі ханства,нафта по 49! Головне, щоб танки на нас не рушили до цього часу. Читаю їхні кримсь0кі новини: " Киев собирается бомбардировать Крым". Повні ідіоти.
І валютний кризис і долар по 100 все буде скоро.
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:06
Додано: Вів 25 гру, 2018 15:08
Та вони - мокселі розпадуться на маленькі ханства,нафта по 49! Головне, щоб танки на нас не рушили до цього часу. Читаю їхні кримсь0кі новини: " Киев собирается бомбардировать Крым". Повні ідіоти.
І валютний кризис і долар по 100 все буде скоро.
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