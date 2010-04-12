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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 25 гру, 2018 14:00
jabba написав:
Ну надо было ляхам как то отличать чужих русских из Московского царства от своих русских из Великого княжества Русского.
Русские Великокняжества Киевского нынче именуются УКРАИНЦАМИ. А московитское дикарство называет сейчас себя русскими.
Часть московитских варваров и дикарей, оставшихся еще на территории Украины, продолжают считать себя русскими, т.е. московитами или москалями, и относят себя к исчезающей азиатско-московитской орде. Их мало. Они либо выедут в свою дикую орду и сгинут там вместе с ней, либо останутся с нами и ассимилируются, а их дети и внуки уже будут считать себя украинцами и забудут про свое позорное московитское происхождение.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:03
Князівства Суздальське, Владімірське, Рязанське, а тим паче Московське НІКОЛИ не були РУССЮ, а лишень її колоніями. Етнічна основа населення - угро-фінські народності. Із слов’ян - дружинники князів-колонізаторів і священники. Останні впроваджували серед тубільців християнську православну віру, а вірян усіх національностей (угрів, фінів, татар тощо) називали "русскімі". Належними до Руської (Київської) церкви. Таким чином, сучасні русскіє - історично поняття не етнічне, а суто релігійне. Наприклад, Путін за національністю - вепс, а Гундяєв - ерзя. Ось такі реалії.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:37
Перес де Куэльяр написав:
Київ ЧР перевертає -2коп. вниз.*Відправлено з Чату
Днепр , неформал , как то вяло... 27,80/27,85
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Vadim V
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:40
Перес де Куэльяр написав:
Київ ЧР перевертає -2коп. вниз.
А слабенько якось корегуємо, зазвичай коли на вихідних ЧР працює на підвищених рівнях , то перед робочим днем валиться жвавіше, а тут он як, чи дійсно на нижчих рівнях принос вмерає. Зараз спостерігається зниження позначок на продаж, а на себе прийом поки тримають оператори.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:50
ЛАД написав: shapo написав:
.....
Лучше бы мозги почистил чем такие лозунги писать
Вы напрасно процитировали - тот пост могут удалить, а Ваш с цитатой останется. Так что лучше отредактировать.
Интересно получается.
В результате пост shapo
удалили, а "тот пост" Libo
остался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:56
Теперь интересно, кого забанят - Libo
за его умничанья или меня "за обсуждение действий администрации", хотя я, вроде, не обсуждал, а просто отметил факт.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Вів 25 гру, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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ЛАД
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Додано: Вів 25 гру, 2018 14:56
Vadim V написав: Перес де Куэльяр написав:
Київ ЧР перевертає -2коп. вниз.*Відправлено з Чату
Днепр , неформал , как то вяло... 27,80/27,85
Де вы такие цены видели? Полно продаж ниже 80 - 78 точно а может и ниже, а выше 70 приемов нет и не факт что и по 70 берут.
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:00
ЛАД написав:
Теперь интересно, кого забанят Libo за его умничанья или меня "за обсуждение действий администрации", хотя я, вроде, не обсуждал, а просто отметил факт.
А як Ви міркуєте , кого ДС забанить , себе, чи Вас.*Відправлено з Чату
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Додано: Вів 25 гру, 2018 15:00
ЛАД написав:
В результате пост shapo
удалили, а "тот пост" Libo
остался.
Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!
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