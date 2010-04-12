RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 72597260726172627263>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:00

  jabba написав:Ну надо было ляхам как то отличать чужих русских из Московского царства от своих русских из Великого княжества Русского.


Русские Великокняжества Киевского нынче именуются УКРАИНЦАМИ. А московитское дикарство называет сейчас себя русскими.
Часть московитских варваров и дикарей, оставшихся еще на территории Украины, продолжают считать себя русскими, т.е. московитами или москалями, и относят себя к исчезающей азиатско-московитской орде. Их мало. Они либо выедут в свою дикую орду и сгинут там вместе с ней, либо останутся с нами и ассимилируются, а их дети и внуки уже будут считать себя украинцами и забудут про свое позорное московитское происхождение. :!:
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6775
З нами з: 14.11.11
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3394 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:03

Князівства Суздальське, Владімірське, Рязанське, а тим паче Московське НІКОЛИ не були РУССЮ, а лишень її колоніями. Етнічна основа населення - угро-фінські народності. Із слов’ян - дружинники князів-колонізаторів і священники. Останні впроваджували серед тубільців християнську православну віру, а вірян усіх національностей (угрів, фінів, татар тощо) називали "русскімі". Належними до Руської (Київської) церкви. Таким чином, сучасні русскіє - історично поняття не етнічне, а суто релігійне. Наприклад, Путін за національністю - вепс, а Гундяєв - ерзя. Ось такі реалії.
ihorkyiv
 
Повідомлень: 319
З нами з: 01.05.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:37

  Перес де Куэльяр написав:Київ ЧР перевертає -2коп. вниз.

*Відправлено з Чату

Днепр , неформал , как то вяло... 27,80/27,85
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 23.05.14
Подякував: 292 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:40

  Перес де Куэльяр написав:Київ ЧР перевертає -2коп. вниз.

А слабенько якось корегуємо, зазвичай коли на вихідних ЧР працює на підвищених рівнях , то перед робочим днем валиться жвавіше, а тут он як, чи дійсно на нижчих рівнях принос вмерає. Зараз спостерігається зниження позначок на продаж, а на себе прийом поки тримають оператори.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 06.01.17
Подякував: 748 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:45

  Перес де Куэльяр написав:
  Перес де Куэльяр написав:Київ ЧР перевертає -2коп. вниз.

А слабенько якось корегуємо, зазвичай коли на вихідних ЧР працює на підвищених рівнях , то перед робочим днем валиться жвавіше, а тут он як, чи дійсно на нижчих рівнях принос вмерає. Зараз спостерігається зниження позначок на продаж, а на себе прийом поки тримають оператори.

*Відправлено з Чату

Завтра , Чай мабуть буде обідати брилем... :mrgreen:
Vadim V
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 23.05.14
Подякував: 292 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:50

  ЛАД написав:
  shapo написав:.....
Лучше бы мозги почистил чем такие лозунги писать

Вы напрасно процитировали - тот пост могут удалить, а Ваш с цитатой останется. Так что лучше отредактировать.

Интересно получается. :mrgreen:
В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11163
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3455 раз.
Подякували: 3267 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:56

Теперь интересно, кого забанят - Libo за его умничанья или меня "за обсуждение действий администрации", хотя я, вроде, не обсуждал, а просто отметил факт. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 гру, 2018 14:57, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 11163
З нами з: 31.08.10
Подякував: 3455 раз.
Подякували: 3267 раз.
 
Профіль
2
2
4
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 14:56

  Vadim V написав:
  Перес де Куэльяр написав:Київ ЧР перевертає -2коп. вниз.

*Відправлено з Чату

Днепр , неформал , как то вяло... 27,80/27,85

Де вы такие цены видели? Полно продаж ниже 80 - 78 точно а может и ниже, а выше 70 приемов нет и не факт что и по 70 берут.
jabba
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5216
З нами з: 18.12.08
Подякував: 340 раз.
Подякували: 328 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:00

  ЛАД написав:Теперь интересно, кого забанят Libo за его умничанья или меня "за обсуждение действий администрации", хотя я, вроде, не обсуждал, а просто отметил факт.

А як Ви міркуєте , кого ДС забанить , себе, чи Вас.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2085
З нами з: 06.01.17
Подякував: 748 раз.
Подякували: 760 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:00

  ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.


Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!

8) 8) 8)
Libo
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 6775
З нами з: 14.11.11
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3394 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 72597260726172627263>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1405, 1406, 1407
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
14063 1611377
Переглянути останнє повідомлення
Вів 25 гру, 2018 07:18
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 651, 652, 653
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6520 1383944
Переглянути останнє повідомлення
Чет 20 гру, 2018 17:06
UA
Валютный юмор 1 ... 14, 15, 16
tobias » Пон 12 кві, 2010 16:48
159 253435
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 сер, 2018 15:58
Сибарит

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21684)
25.12.2018 15:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.