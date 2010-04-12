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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 7260726172627263>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.2 5 961
1. Нет сбережений в валюте
10%
96
2. до 20%
5%
50
3. от 20% до 50%
7%
69
4. от 50% до 75%
14%
134
5. более 75%
64%
612
Всього голосів : 961
Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:00

  ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.


Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!

8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:04

  jabba написав: Разжигание межнациональной розни - тут в фаворе. :oops:


Разжигание национальной розни в фаворе там, где ордынская русская сволочь стреляет сегодня в мирных украинцев на их же земле. :?
Вот где разжигание. :!:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:06

Та вони - мокселі розпадуться на маленькі ханства,нафта по 49! Головне, щоб танки на нас не рушили до цього часу. Читаю їхні кримсь0кі новини: " Киев собирается бомбардировать Крым". Повні ідіоти.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:06

  Libo написав:
  ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.


Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!

8) 8) 8)

Галушка полтавська - а хто зара гребе сніг біля Вашої хати в Полтавській області? :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:08

Та вони - мокселі розпадуться на маленькі ханства,нафта по 49! Головне, щоб танки на нас не рушили до цього часу. Читаю їхні кримсь0кі новини: " Киев собирается бомбардировать Крым". Повні ідіоти.
І валютний кризис і долар по 100 все буде скоро.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:11

  Captain Obvious написав:Ну ок, посмотрим на этот инсайд, подождем.
А пока учетка и ее деятельность выглядит «руской консервой», для сеяния паники и смуты из-за поребрика.

Сохранил эти твиты.

  knoppixx написав:Воєнний стан продовжили до 15 січня 2019

  knoppixx написав:Це інсайд. Офіційно буде проінформовано пізніше. А ми з вами навіть незнайомі, щоб так ляпати язиком.


х****** какой-то инсайд :roll:
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:11

  tea написав:Галушка полтавська - а хто зара гребе сніг біля Вашої хати в Полтавській області? :mrgreen:


На Полтавщині нехай лежить. Сам розтане. Якщо буде багато, зателефоную, почистять. :?
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:13

  Vadim V написав:
  Перес де Куэльяр написав:А слабенько якось корегуємо, зазвичай коли на вихідних ЧР працює на підвищених рівнях , то перед робочим днем валиться жвавіше, а тут он як, чи дійсно на нижчих рівнях принос вмерає. Зараз спостерігається зниження позначок на продаж, а на себе прийом поки тримають оператори.

*Відправлено з Чату

Завтра , Чай мабуть буде обідати брилем... :mrgreen:

За капелюх не знаю,а от сніг доведеться і завтра чистити.
Оце зима так зима.
Вчасно селяни Лубенського району зібрали кукурузу.
Бо зара там снігу по самі яблука.
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:15

  Libo написав:
  ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.


Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!

8) 8) 8)


А правда, чего с маленькой буквы ?
Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма .
Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел.
Потом и в бассейн не поехал.
А ВЫ 50 метров !!!
Так что молодец .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 25 гру, 2018 15:16

  Libo написав:
  tea написав:Галушка полтавська - а хто зара гребе сніг біля Вашої хати в Полтавській області? :mrgreen:


На Полтавщині нехай лежить. Сам розтане. Якщо буде багато, зателефоную, почистять. :?

Капітане - якщо для Вас сьогодні не багато,то скільки ж тоді "багато".
По саму стріху?
https://proxy11.online.ua/news/r2-022f9 ... c9602f.jpg
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