Та вони - мокселі розпадуться на маленькі ханства,нафта по 49! Головне, щоб танки на нас не рушили до цього часу. Читаю їхні кримсь0кі новини: " Киев собирается бомбардировать Крым". Повні ідіоти. І валютний кризис і долар по 100 все буде скоро.
Та вони - мокселі розпадуться на маленькі ханства,нафта по 49! Головне, щоб танки на нас не рушили до цього часу. Читаю їхні кримсь0кі новини: " Киев собирается бомбардировать Крым". Повні ідіоти. І валютний кризис і долар по 100 все буде скоро.
Перес де Куэльяр написав:А слабенько якось корегуємо, зазвичай коли на вихідних ЧР працює на підвищених рівнях , то перед робочим днем валиться жвавіше, а тут он як, чи дійсно на нижчих рівнях принос вмерає. Зараз спостерігається зниження позначок на продаж, а на себе прийом поки тримають оператори.
ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.
Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!
А правда, чего с маленькой буквы ? Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма . Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел. Потом и в бассейн не поехал. А ВЫ 50 метров !!! Так что молодец .