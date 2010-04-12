Перес де Куэльяр написав:А слабенько якось корегуємо, зазвичай коли на вихідних ЧР працює на підвищених рівнях , то перед робочим днем валиться жвавіше, а тут он як, чи дійсно на нижчих рівнях принос вмерає. Зараз спостерігається зниження позначок на продаж, а на себе прийом поки тримають оператори.
ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.
Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!
А правда, чего с маленькой буквы ? Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма . Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел. Потом и в бассейн не поехал. А ВЫ 50 метров !!! Так что молодец .
холява написав:Вы молодец, хорошая у Вас физическая форма . Помню у себя на даче дорогу чистил , где то 10-12 метров и шириной 2.5-3 метра до асфальта , так весь, мокрый насквозь от пота, в дом зашел. Потом и в бассейн не поехал. А ВЫ 50 метров !!! Так что молодец .
Правильно. Тяжело. Мокрый. Потому что полезно для здоровья. Потом сразу в сауну. Потом сто грамм и роскошный ужин. Потом под камин перед теликом. Кайф. Мертвецкий сон. Как после сумашедшего секса. И пару дней можно на фитнес не ходить. А вы рассказываете, что на тёплых морях под пальмами лучше. Я там скучаю по снегу, лопате и такими ощущениями. Я б запроста мог рабов или трактор нанять, но делаю это для собственного здоровья и удовольствия.
Берём на трёх, А пьём на двух, В здоровом теле, Здоровый дух!
ЛАД написав:В результате пост shapo удалили, а "тот пост" Libo остался.
Потому что с Либо в этот Святой день Христос, Бог, правда и Украина!
В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза. А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.
jabba написав:В Украине у всех православных конфессий даже у греко-католиков - святой день 7 января - Христос не может родиться два раза. А сегодня светский выходной день для "скупиться на праздники" - католиков с протестантами, даже включая сектантов типо баптистов (к коим вы наверное и относитесь) - едва наберется 3%.
Я праздную оба Рождества. Бог один. Христос один. Христианство единое. Все христиане братья. Кроме сектантов-сатанистов РПЦ. Остальных люблю. И все остальные меня тоже любят. Кроме русских кириловских сатанистов-отшельников. Бог тоже меня любит, правильно наставляет и мне всегда фартит.